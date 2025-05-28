https://ukraina.ru/20250528/insayd-iz-ssha-kto-novyy-kurator-ukrainy-v-vashingtone-i-kto-budet-podpisyvat-peremirie-ot-ukrainy-1063474906.html

Инсайд из США. Кто новый куратор Украины в Вашингтоне и кто будет подписывать перемирие от Украины

Инсайд из США. Кто новый куратор Украины в Вашингтоне и кто будет подписывать перемирие от Украины - 28.05.2025 Украина.ру

Инсайд из США. Кто новый куратор Украины в Вашингтоне и кто будет подписывать перемирие от Украины

После задавших темп в международном кейсе предыдущих недель, когда активность переговоров, встреч, ультиматумов и деклараций была максимальной, наступил некий период затишья, его сейчас мы с вами и наблюдаем.

2025-05-28T19:54

2025-05-28T19:54

2025-05-28T23:50

украина

россия

вашингтон

владимир зеленский

дональд трамп

джей ди вэнс

верховная рада

рада

мнения

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Состоялся обмен пленными в три захода, выполнена "обязательная" программа и, по большому счету, некуда больше деваться обеим сторонам, кроме как согласовывать меморандум. В то же время в США происходят хотя и не тектонические изменения, но заметные и важные, по крайней мере по части украинского трека, по части Украины как таковой.Аппаратная борьба, которая длилась, по большому счету, наверное, с самого момента инаугурации Трампа, аппаратная борьба за украинский вопрос между Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Рубио завершена. Победил в ней Джей Ди Вэнс. Как говорят инсайдеры, это мгновенно было воплощено в целый ряд интереснейших программ, которые готовились командой людей, связанных с вице-президентом и личными его помощниками, и сейчас будут воплощаться в переговорном треке внутри украинской повестки.И первое, о чем точно стоит сказать, это пришедшая из-за океана информация о том, что в отличие от России, Соединенные Штаты сняли требование к украинском режиму по проведению выборов. Наш министр иностранных дел Лавров заявил, что мы считаем это наиболее приемлемым путем - проведения выборов, а потом легально избранный легитимный человек будет подписывать те самые мирные соглашения. Но у американцев на этот счет возникли сомнения. За последние месяцы они провели несколько глубинных исследований на Украине как качественных, так и количественных. То есть как рейтинги померили (узнаваемость тех или иных персонажей), так и на фокус-группах изучили глубинные настроения, отношение к тем или иным процессам или вопросам, чтобы вскрыть то, что прячется за пропагандой. И будем говорить прямо, липовой украинской публичной социологией.Полученные данные привели их к одному конкретному выводу - любые выборы на Украине на сегодняшний день готовы взорвать ситуацию, то есть привести к серьезной нестабильности со всеми вытекающими отсюда рисками. Вплоть до остановки работы государственных институтов, каких-то локальных протестов и бунтов. То есть это приведет к полной дестабилизации, которая повлечет необратимые процессы, которыми не хотелось бы заниматься американцам. И второе, то, что американцы совершенно точно не хотели бы терять Украину как удобный инструмент своей восточноевропейской политики, а самое главное - удобный таран, политический рычаг для того, чтобы влиять на настроения в Кремле.Поэтому они решили отказаться от идеи выборов и сняли это требование перед Зеленским и Ермаком. А как они собираются, собственно, тогда решать свои проблемы на Украине? Те же инсайдеры сообщают такую информацию. Джей Ди Вэнс и его помощник, презентуя Трампу новую стратегию по Украине, заявили, что полагают, что выход на завершение украинского кризиса может состояться в течение полутора двух месяцев. И именно такой тайминг себе эта команда отводит.Действовать они собираются следующим образом. Они отказываются от выборов потому, что понимают, что эти выборы несут слишком большие риски для них. И ставка сделана на план, который существовал достаточно давно. Я о нем уже рассказывал, причем рассказывал аж в феврале, практически сразу после инаугурации Трампа. Это переформатирование украинского парламента, то есть изменение состава парламентского большинства, со сменой президиума украинского парламента и сменой спикера. А по украинской Конституции именно спикер имеет право и может подписывать международные акты. И именно на это сейчас рассчитывают американцы. И опять же, как бы кто себе чего не думал, что вся украинская власть нелегитимна, все же в части Верховной Рады это не так. По закону Рада имеет право продлевать свои полномочия в условиях военного положения. То есть нынешний состав Рады абсолютно легитимен. И если провести в ней переформатирование, сформировать новое большинство и новый президиум с новым спикером, эти люди будут абсолютно легитимны для того, чтобы подписывать международные документы.Есть нюанс, связанный с тем, что этому плану может оказывать серьезное сопротивление Зеленский. Но на этот случай подготовлен полный набор всеобъемлющих персональных санкций против первых лиц украинского режима, включая непосредственно президента Зеленского. И ему будут настойчиво рекомендовать уйти.Получится это или нет? У меня есть сомнения на этот счет. Но вот то, что вразнос вся эта система может пойти, и американцы, несмотря на мнение Зеленского, даже и Ермака, могут пойти на переформатирование парламента, вполне возможно. Более того, работа по этому плану, которая начиналась еще вскоре после инаугурации Трампа, и приостановилась на какое то время, сейчас максимально снова активизировалась. Работа идет в виде общения помощников Вэнса с украинскими олигархами и держателями тех или иных депутатских групп и персоналий в украинском парламенте.То есть идет планомерная работа для того, чтобы собрать достаточное количество людей и проголосовать за эти изменения.И вот тут наступает опять же интересный момент. Я и сам, и многие из числа моих коллег в России и на Украине, где бы то ни было, обсуждали, пожалуй, с момента инаугурации Трампа - а на кого, собственно, будет делать ставку новая администрация на Украине в случае смены власти? В случае, если вопрос Зеленского так или иначе не мытьем, так катаньем будет решаться? Звучали самые разные фамилии, причем по мере развития событий фамилии эти менялись и менялось отношение к тем или иным персонажам украинской политики у администрации в Вашингтоне. Когда-то звучала фамилия Владимира Кличко, брата Виталия Кличко, звучала фамилия Петра Порошенко*, возможного спикера и лидера переходного правительства, конечно же, звучала фамилия Юлии Тимошенко. И, кстати, многими экспертами, в том числе в России, она называлась как наиболее, не то чтобы приемлемый вариант, но как наиболее спокойный, умеренный вариант нового лидера для Украины. Называли и ставку Ахметова - Дмитрия Разумкова. И многих других.Но сейчас все изменилось. По крайней мере на данный конкретный момент есть инсайдерская информация о том, что американцы отвергли всех людей из озвученного мною списка, да и вообще из любых списков. То есть никого из лидеров партий, фракций, заметных политических персонажей они не принимают.А кто же это будет? На кого же американцы собираются делать ставку на Украине? Мы в данном случае, не обсуждаем генерала Залужного, отставного главкома, сидящего в Лондоне. Хотя по всей социологии, включая закрытую, у него есть все шансы на демократических выборах занять президентский пост. Мы не говорим об экстремисте главе ГРУ Буданове*. Оба эти персонажа, Залужный и Буданов*, что называется "ноздря в ноздрю" идут с Зеленским по всем закрытым рейтингам. А мы говорим о какой-то новой фигуре, на которую намекнули американцы. И, как было сказано, это человек из парламента Украины, это ныне действующий депутат Верховной Рады Украины.Мне довелось за последние несколько дней пообщаться со многими людьми. Эта информация уже такой себе секрет Полишинеля. Она как пожар в степи распространяется, что на кого-то нового собираются делать ставку американцы. И самое интересное, что то, что выглядело еще месяц- полтора месяца назад конспирологией, начинает находить свои подтверждения. Я напомню, что в конце апреля Сэм Кислин, уроженец Одессы, друг Трампа, бизнесмен, в 90-е годы активно промышлявший на Украине, в Одессе, связанный с одесскими контрабандистами, но сейчас уже почтенный 90-летний персонаж, в своей статье назвал имя и фамилию такого кандидата. Это была Анна Скороход, депутат Рады, первый депутат, в свое время покинувший президентскую фракцию "Слуга народа". И было это еще задолго до начала СВО. С ней связана достаточно драматическая история, когда ее близкий человек, тоже депутат Поляков, погиб при невыясненных обстоятельствах. Многие тогда увидели след украинских спецслужб и власти. И, можем констатировать, что Скороход барышня довольно активная, давно знакомая и понятная американцам, но никогда не относившаяся к украинским политическим тяжеловесам. Депутат, одна из многих, имеющих связи в Соединенных Штатах.Уверен - финальное решение по Скороход не принято. Но то, что она всерьез рассматривается американской командой на роль спикера и, соответственно, будущего подписанта основополагающих документов от Украины, это факт.Согласится ли Россия на эту историю? Если человек готов будет подписать всё то, что устраняет причины, породившие СВО, почему нет? Повторюсь, Верховная Рада легитимная.Ну и вдогонку еще про некоторые сигналы, которые выглядят очень недвусмысленно для киевской власти, и очень хорошо корреспондируются с информацией о том, кто именно теперь будут отвечать за украинский кризис. Это история с интервью украинского бизнесмена, бывшего народного депутата, оппозиционного к нынешнему режиму, преследуемого нынешним украинским режимом, находящегося под санкциями, имеющего подозрение в госизмене, Вадима Новинского с Такером Карлсоном, в котором прямым образом прозвучала жесточайшая критика в адрес Зеленского и по части преследования православных, и по части атмосферы страха в стране и беспредела украинских спецслужб, и в вопросах коррупции украинской власти. И это важный сигнал. Только Джей Ди Вэнс получает карт-бланш по Украине, тут же Такер Карлсон, который именно с ним ближе всего связан, кроме Трампа, записывает большой подкаст с украинским оппозиционером Новинским. И не просто оппозиционером, а человеком, который до 2022 года, будучи еще депутатом, всегда относился на Украине к числу пророссийских оппозиционеров и возглавлял фракцию пророссийской политической силы в украинском парламенте.То есть, на самом деле в украинском кризисе сейчас происходят фундаментальные изменения, а именно по части отношения к нему американцев. Нет, Америка не выходит из украинского кризиса, она только делает вид, что может отстраниться от переговоров. На самом деле это не так. Украинский кризис все равно будет решаться, по мнению американцев, к вящему их удовольствию.Тут другое дело, что должны получить мы? Иначе никакого решения кризиса в том виде, как о нем думают американцы, не состоится. Никакие документы не будут подписаны, если в них не будут устранены те причины, которые вызвали к жизни Специальную военную операцию.*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

украина, россия, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, джей ди вэнс, верховная рада, рада, мнения