Вечная война с русскими и формирование "зеляюгенда". Чем занимаются украинские элиты - 28.05.2025 Украина.ру
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Вечная война с русскими и формирование "зеляюгенда". Чем занимаются украинские элиты
Вечная война с русскими и формирование "зеляюгенда". Чем занимаются украинские элиты - 28.05.2025 Украина.ру
Вечная война с русскими и формирование "зеляюгенда". Чем занимаются украинские элиты
Представители украинской политической элиты в последнее время активнее стали настраивать украинцев на вечную войну с РФ, чтобы те не расслаблялись и не ожидали чего-то в связи с разговорами о переговорах.
2025-05-28T05:00
2025-05-28T14:39
эксклюзив
украина
россия
лондон
ирина верещук
владимир зеленский
александр дубинский
офис президента
сизо
пцу
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Настоящей "звездой" украинского интернета стала заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук, позировавшая в трико с автоматом Калашникова на недельных курсах по военной подготовке. Украинские политики вообще любят позировать с автоматом, особенно перед камерами западных корреспондентов, но к линии фронта стараются не приближаться, предпочитая, чтобы за их интересы погибали простые, отловленные ТЦК селяне.На днях та же Верещук заявила, что к войне с Россией нужно готовить украинских детей. По её словам, Россия останется врагом Украины на десятилетия и столетия, поэтому "дети должны готовиться к войне и знать, что такое война". Украинцы вообще, по её мнению, должны перенастроить своё сознание и общественное сознание на долгую войну. Сын Верещук на фронт не стремится. Он у неё айтишник и, по словам Верещук, "у него свой фронт".Её слова прозвучали на фоне жалобных заявлений Владимира Зеленского о том, что это, дескать, Россия не хочет мира."Заявление Верещук — это официальная капитуляция перед самой идеей мира. Это в очередной раз показывает весь блеф их стремления к миру, их лживые заявления о желании мира", — комментирует её слова бывший коллега Верещук, нардеп Артём Дмитрук, сбежавший в Лондон.Дмитрук пишет, что задача украинской власти — вырастить не граждан, а озлобленных фанатиков, неспособных ни к диалогу, ни к строительству. Он также подчёркивает, что устами Верещук говорит не государство, "а секта, террористическая организация, живущая страхом, враждой и комплексами, секта, которая вечно будет искать врагов, чтобы скрыть собственную беспомощность".В 2019 году та же Верещук выступала за мир и утверждала, что военного решения конфликта в Донбассе нет. Она тогда требовала "гнать в шею в окопы" тех, кто настаивал на военном решении.Нынешнее заявление Верещук о детях, которых якобы надо готовить к будущей войне с россиянами, следует воспринимать в контексте заявлений другой советницы Офиса президента, Дарьи Заривной, которая в этот же момент на всех международных площадках стенает по поводу "похищения украинских детей" россиянами. Проще говоря, одна советница Андрея Ермака требует вернуть украинских детей, а другая предлагает сделать из них же будущих фанатиков-террористов.Ещё в середине мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сославшись на заявления Верещук, заявила, что Украина готовится продолжать кровопролитие и намерена проводить скрытую мобилизацию под видом подготовки к "национальному сопротивлению".Депутат Александр Дубинский, комментируя из СИЗО слова Верещук, выражает уверенность, что весь этот же бред она будет скоро повторять, но уже в украинском правительстве в изгнании.В целом же заявления Верещук и прочих деятелей из Офиса президента напоминают Дубинскому проявления некой бесноватости. "Когда слушаешь визг бесноватой Верещук про вечную войну и зеляюгенд, так и хочется святой водой в экран брызнуть. Но — боюсь, прожжёт", — иронизирует Дубинский.По его словам, Зеленский окружил себя настолько "кровожадными идиотами", что достаточно сравнить заявления Верещук, Игоря Бужанского, Сергея Стерненко*, ряженых комбатов и священников ПЦУ, соросят и депутатов партии "Голос" — "и всем ясно, что тут не с кем договариваться".Заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук, комментируя слова Ирины Верещук, говорит, что заявления о вечной войне и подготовке к ней украинских детей могут только подтолкнуть украинцев к бегству из такой страны. "Если мы будем предлагать нашим людям жить в послевоенный период в условиях бесконечной войны и подготовки к ней — люди выберут другое место для жизни", — резонно размышляет Ставнийчук.По данным госпорганслужбы, с Украины только за первые 4 месяца текущего года выехали ещё 104 тысячи человек. И это не считая мужчин, бежавших нелегально. Простые украинцы "голосуют ногами", показывая, что в такой стране жить не хотят.Комментарий Марины Ставнийчук лишний раз подчёркивает противоречие и пропасть, образовавшуюся между украинской элитой и простыми украинцами. На Украине либо выживут одни, либо другие. Либо такие, как Верещук, вместе с остальной кликой Зеленского будут вещать о вечной войне из какого-нибудь "правительства в изгнании", либо простые украинцы будут бежать из страны или далее погибать под ударами авиабомб в блиндажах, на строительстве которых Офис президента неплохо заработал. Хотя Украина даже после потери значительных территорий остаётся одной из крупных стран континента, но русофобской элите и украинским работягам в ней будет невозможно ужиться.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Умирая от отвращения к себе, натягивают вышиванки. Что обсуждает украинская элита в эти дни
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, украина, россия, лондон, ирина верещук, владимир зеленский, александр дубинский, офис президента, сизо, пцу, мобилизация, пропаганда, милитаризация, информационная война, русофобия, эмиграция
Эксклюзив, Украина, Россия, Лондон, Ирина Верещук, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Офис президента, СИЗО, ПЦУ, мобилизация, пропаганда, милитаризация, информационная война, Русофобия, эмиграция

Вечная война с русскими и формирование "зеляюгенда". Чем занимаются украинские элиты

05:00 28.05.2025 (обновлено: 14:39 28.05.2025)
 
© Украина.руКоллаж: украинская элита
Коллаж: украинская элита - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Украина.ру
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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Представители украинской политической элиты в последнее время активнее стали настраивать украинцев на вечную войну с РФ, чтобы те не расслаблялись и не ожидали чего-то в связи с разговорами о переговорах.
Настоящей "звездой" украинского интернета стала заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук, позировавшая в трико с автоматом Калашникова на недельных курсах по военной подготовке. Украинские политики вообще любят позировать с автоматом, особенно перед камерами западных корреспондентов, но к линии фронта стараются не приближаться, предпочитая, чтобы за их интересы погибали простые, отловленные ТЦК селяне.
На днях та же Верещук заявила, что к войне с Россией нужно готовить украинских детей. По её словам, Россия останется врагом Украины на десятилетия и столетия, поэтому "дети должны готовиться к войне и знать, что такое война". Украинцы вообще, по её мнению, должны перенастроить своё сознание и общественное сознание на долгую войну.
Сын Верещук на фронт не стремится. Он у неё айтишник и, по словам Верещук, "у него свой фронт".
Её слова прозвучали на фоне жалобных заявлений Владимира Зеленского о том, что это, дескать, Россия не хочет мира.
"Заявление Верещук — это официальная капитуляция перед самой идеей мира. Это в очередной раз показывает весь блеф их стремления к миру, их лживые заявления о желании мира", — комментирует её слова бывший коллега Верещук, нардеп Артём Дмитрук, сбежавший в Лондон.
Дмитрук пишет, что задача украинской власти — вырастить не граждан, а озлобленных фанатиков, неспособных ни к диалогу, ни к строительству. Он также подчёркивает, что устами Верещук говорит не государство, "а секта, террористическая организация, живущая страхом, враждой и комплексами, секта, которая вечно будет искать врагов, чтобы скрыть собственную беспомощность".
В 2019 году та же Верещук выступала за мир и утверждала, что военного решения конфликта в Донбассе нет. Она тогда требовала "гнать в шею в окопы" тех, кто настаивал на военном решении.
Нынешнее заявление Верещук о детях, которых якобы надо готовить к будущей войне с россиянами, следует воспринимать в контексте заявлений другой советницы Офиса президента, Дарьи Заривной, которая в этот же момент на всех международных площадках стенает по поводу "похищения украинских детей" россиянами. Проще говоря, одна советница Андрея Ермака требует вернуть украинских детей, а другая предлагает сделать из них же будущих фанатиков-террористов.
Ещё в середине мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сославшись на заявления Верещук, заявила, что Украина готовится продолжать кровопролитие и намерена проводить скрытую мобилизацию под видом подготовки к "национальному сопротивлению".
Депутат Александр Дубинский, комментируя из СИЗО слова Верещук, выражает уверенность, что весь этот же бред она будет скоро повторять, но уже в украинском правительстве в изгнании.
В целом же заявления Верещук и прочих деятелей из Офиса президента напоминают Дубинскому проявления некой бесноватости. "Когда слушаешь визг бесноватой Верещук про вечную войну и зеляюгенд, так и хочется святой водой в экран брызнуть. Но — боюсь, прожжёт", — иронизирует Дубинский.
По его словам, Зеленский окружил себя настолько "кровожадными идиотами", что достаточно сравнить заявления Верещук, Игоря Бужанского, Сергея Стерненко*, ряженых комбатов и священников ПЦУ, соросят и депутатов партии "Голос" — "и всем ясно, что тут не с кем договариваться".
Заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук, комментируя слова Ирины Верещук, говорит, что заявления о вечной войне и подготовке к ней украинских детей могут только подтолкнуть украинцев к бегству из такой страны. "Если мы будем предлагать нашим людям жить в послевоенный период в условиях бесконечной войны и подготовки к ней — люди выберут другое место для жизни", — резонно размышляет Ставнийчук.
По данным госпорганслужбы, с Украины только за первые 4 месяца текущего года выехали ещё 104 тысячи человек. И это не считая мужчин, бежавших нелегально. Простые украинцы "голосуют ногами", показывая, что в такой стране жить не хотят.
Комментарий Марины Ставнийчук лишний раз подчёркивает противоречие и пропасть, образовавшуюся между украинской элитой и простыми украинцами. На Украине либо выживут одни, либо другие. Либо такие, как Верещук, вместе с остальной кликой Зеленского будут вещать о вечной войне из какого-нибудь "правительства в изгнании", либо простые украинцы будут бежать из страны или далее погибать под ударами авиабомб в блиндажах, на строительстве которых Офис президента неплохо заработал. Хотя Украина даже после потери значительных территорий остаётся одной из крупных стран континента, но русофобской элите и украинским работягам в ней будет невозможно ужиться.
* внесён в РФ в список экстремистов и террористов
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ЭксклюзивУкраинаРоссияЛондонИрина ВерещукВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийОфис президентаСИЗОПЦУмобилизацияпропагандамилитаризацияинформационная войнаРусофобияэмиграция
 
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