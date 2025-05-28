https://ukraina.ru/20250528/vechnaya-voyna-s-russkimi-i-formirovanie-zelyayugenda-chem-zanimayutsya-ukrainskie-elity-1063441175.html

Вечная война с русскими и формирование "зеляюгенда". Чем занимаются украинские элиты

Вечная война с русскими и формирование "зеляюгенда". Чем занимаются украинские элиты - 28.05.2025 Украина.ру

Вечная война с русскими и формирование "зеляюгенда". Чем занимаются украинские элиты

Представители украинской политической элиты в последнее время активнее стали настраивать украинцев на вечную войну с РФ, чтобы те не расслаблялись и не ожидали чего-то в связи с разговорами о переговорах.

2025-05-28T05:00

2025-05-28T05:00

2025-05-28T14:39

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александр дубинский

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сизо

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Настоящей "звездой" украинского интернета стала заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук, позировавшая в трико с автоматом Калашникова на недельных курсах по военной подготовке. Украинские политики вообще любят позировать с автоматом, особенно перед камерами западных корреспондентов, но к линии фронта стараются не приближаться, предпочитая, чтобы за их интересы погибали простые, отловленные ТЦК селяне.На днях та же Верещук заявила, что к войне с Россией нужно готовить украинских детей. По её словам, Россия останется врагом Украины на десятилетия и столетия, поэтому "дети должны готовиться к войне и знать, что такое война". Украинцы вообще, по её мнению, должны перенастроить своё сознание и общественное сознание на долгую войну. Сын Верещук на фронт не стремится. Он у неё айтишник и, по словам Верещук, "у него свой фронт".Её слова прозвучали на фоне жалобных заявлений Владимира Зеленского о том, что это, дескать, Россия не хочет мира."Заявление Верещук — это официальная капитуляция перед самой идеей мира. Это в очередной раз показывает весь блеф их стремления к миру, их лживые заявления о желании мира", — комментирует её слова бывший коллега Верещук, нардеп Артём Дмитрук, сбежавший в Лондон.Дмитрук пишет, что задача украинской власти — вырастить не граждан, а озлобленных фанатиков, неспособных ни к диалогу, ни к строительству. Он также подчёркивает, что устами Верещук говорит не государство, "а секта, террористическая организация, живущая страхом, враждой и комплексами, секта, которая вечно будет искать врагов, чтобы скрыть собственную беспомощность".В 2019 году та же Верещук выступала за мир и утверждала, что военного решения конфликта в Донбассе нет. Она тогда требовала "гнать в шею в окопы" тех, кто настаивал на военном решении.Нынешнее заявление Верещук о детях, которых якобы надо готовить к будущей войне с россиянами, следует воспринимать в контексте заявлений другой советницы Офиса президента, Дарьи Заривной, которая в этот же момент на всех международных площадках стенает по поводу "похищения украинских детей" россиянами. Проще говоря, одна советница Андрея Ермака требует вернуть украинских детей, а другая предлагает сделать из них же будущих фанатиков-террористов.Ещё в середине мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сославшись на заявления Верещук, заявила, что Украина готовится продолжать кровопролитие и намерена проводить скрытую мобилизацию под видом подготовки к "национальному сопротивлению".Депутат Александр Дубинский, комментируя из СИЗО слова Верещук, выражает уверенность, что весь этот же бред она будет скоро повторять, но уже в украинском правительстве в изгнании.В целом же заявления Верещук и прочих деятелей из Офиса президента напоминают Дубинскому проявления некой бесноватости. "Когда слушаешь визг бесноватой Верещук про вечную войну и зеляюгенд, так и хочется святой водой в экран брызнуть. Но — боюсь, прожжёт", — иронизирует Дубинский.По его словам, Зеленский окружил себя настолько "кровожадными идиотами", что достаточно сравнить заявления Верещук, Игоря Бужанского, Сергея Стерненко*, ряженых комбатов и священников ПЦУ, соросят и депутатов партии "Голос" — "и всем ясно, что тут не с кем договариваться".Заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук, комментируя слова Ирины Верещук, говорит, что заявления о вечной войне и подготовке к ней украинских детей могут только подтолкнуть украинцев к бегству из такой страны. "Если мы будем предлагать нашим людям жить в послевоенный период в условиях бесконечной войны и подготовки к ней — люди выберут другое место для жизни", — резонно размышляет Ставнийчук.По данным госпорганслужбы, с Украины только за первые 4 месяца текущего года выехали ещё 104 тысячи человек. И это не считая мужчин, бежавших нелегально. Простые украинцы "голосуют ногами", показывая, что в такой стране жить не хотят.Комментарий Марины Ставнийчук лишний раз подчёркивает противоречие и пропасть, образовавшуюся между украинской элитой и простыми украинцами. На Украине либо выживут одни, либо другие. Либо такие, как Верещук, вместе с остальной кликой Зеленского будут вещать о вечной войне из какого-нибудь "правительства в изгнании", либо простые украинцы будут бежать из страны или далее погибать под ударами авиабомб в блиндажах, на строительстве которых Офис президента неплохо заработал. Хотя Украина даже после потери значительных территорий остаётся одной из крупных стран континента, но русофобской элите и украинским работягам в ней будет невозможно ужиться.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Умирая от отвращения к себе, натягивают вышиванки. Что обсуждает украинская элита в эти дни

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