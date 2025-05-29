Кошмар для ВСУ под Харьковом: военный эксперт раскрыл, как российские FPV-дроны меняют правила боя - 29.05.2025 Украина.ру
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Кошмар для ВСУ под Харьковом: военный эксперт раскрыл, как российские FPV-дроны меняют правила боя
Кошмар для ВСУ под Харьковом: военный эксперт раскрыл, как российские FPV-дроны меняют правила боя - 29.05.2025 Украина.ру
Кошмар для ВСУ под Харьковом: военный эксперт раскрыл, как российские FPV-дроны меняют правила боя
Российские FPV-дроны под Харьковом не только ведут разведку, но и самостоятельно наносят удары, лишая украинские войска возможности скрытно перебрасывать технику и живую силу. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-05-29T05:45
2025-05-29T05:45
новости
харьков
россия
геннадий алехин
вооруженные силы украины
украина.ру
герань
дроны
бпла
fpv-дрон
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По его словам, в последние дни российские дроны-камикадзе активно использовались для пресечения попыток ВСУ перебросить мобильные группы и бронетехнику на северные окраины Харькова. Дальнобойная артиллерия и РСЗО оперативно реагировали на данные разведки, нанося точные удары.Российские FPV-дроны под Харьковом не только ведут разведку, но и самостоятельно наносят удары, лишая украинские войска возможности скрытно перебрасывать технику и живую силу, уточнил он.Эксперт отметил, что украинские системы РЭБ не смогли подавить сигнал дронов ВС РФ, что свидетельствует о совершенствовании российских технологий управления беспилотниками в условиях радиоэлектронной борьбы.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Русские дроны в небе над Харьковом заставят ВСУ отступить из Волчанска" на сайте Украина.ру.О том, насколько эффективно ВС РФ удается выбивать вражеских операторов БПЛА — в материале Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: России для быстрого наступления нужно прикрыть склады и повыбивать украинских дроноводов" на сайте Украина.ру.
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новости, харьков, россия, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, герань, дроны, бпла, fpv-дрон, беспилотники, сво, дзен новости сво, новости сво россия, завершение сво, новости сво сейчас, рэб
Новости, Харьков, Россия, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Герань, дроны, БПЛА, fpv-дрон, беспилотники, СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, завершение СВО, новости СВО сейчас, РЭБ

Кошмар для ВСУ под Харьковом: военный эксперт раскрыл, как российские FPV-дроны меняют правила боя

05:45 29.05.2025
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Российские FPV-дроны под Харьковом не только ведут разведку, но и самостоятельно наносят удары, лишая украинские войска возможности скрытно перебрасывать технику и живую силу. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
По его словам, в последние дни российские дроны-камикадзе активно использовались для пресечения попыток ВСУ перебросить мобильные группы и бронетехнику на северные окраины Харькова.
Дальнобойная артиллерия и РСЗО оперативно реагировали на данные разведки, нанося точные удары.
"Дальность поражения FPV-дронов меньше, чем у "Гераней", но при комплексных ударах они играют ключевую роль — от них сложнее укрыться", — подчеркнул Алехин.
Российские FPV-дроны под Харьковом не только ведут разведку, но и самостоятельно наносят удары, лишая украинские войска возможности скрытно перебрасывать технику и живую силу, уточнил он.
Эксперт отметил, что украинские системы РЭБ не смогли подавить сигнал дронов ВС РФ, что свидетельствует о совершенствовании российских технологий управления беспилотниками в условиях радиоэлектронной борьбы.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Русские дроны в небе над Харьковом заставят ВСУ отступить из Волчанска" на сайте Украина.ру.
О том, насколько эффективно ВС РФ удается выбивать вражеских операторов БПЛА — в материале Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: России для быстрого наступления нужно прикрыть склады и повыбивать украинских дроноводов" на сайте Украина.ру.
Алексей Рамм (СВО) - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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Майор Алексей Рамм: Россия создает условия для наступления на Запорожье из района трехграничьяЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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