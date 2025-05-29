https://ukraina.ru/20250529/koshmar-dlya-vsu-pod-kharkovom-voennyy-ekspert-raskryl-kak-rossiyskie-fpv-drony-menyayut-pravila-boya-1063471790.html

Кошмар для ВСУ под Харьковом: военный эксперт раскрыл, как российские FPV-дроны меняют правила боя

Кошмар для ВСУ под Харьковом: военный эксперт раскрыл, как российские FPV-дроны меняют правила боя - 29.05.2025 Украина.ру

Кошмар для ВСУ под Харьковом: военный эксперт раскрыл, как российские FPV-дроны меняют правила боя

Российские FPV-дроны под Харьковом не только ведут разведку, но и самостоятельно наносят удары, лишая украинские войска возможности скрытно перебрасывать технику и живую силу. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-05-29T05:45

2025-05-29T05:45

2025-05-29T05:45

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По его словам, в последние дни российские дроны-камикадзе активно использовались для пресечения попыток ВСУ перебросить мобильные группы и бронетехнику на северные окраины Харькова. Дальнобойная артиллерия и РСЗО оперативно реагировали на данные разведки, нанося точные удары.Российские FPV-дроны под Харьковом не только ведут разведку, но и самостоятельно наносят удары, лишая украинские войска возможности скрытно перебрасывать технику и живую силу, уточнил он.Эксперт отметил, что украинские системы РЭБ не смогли подавить сигнал дронов ВС РФ, что свидетельствует о совершенствовании российских технологий управления беспилотниками в условиях радиоэлектронной борьбы.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Русские дроны в небе над Харьковом заставят ВСУ отступить из Волчанска" на сайте Украина.ру.О том, насколько эффективно ВС РФ удается выбивать вражеских операторов БПЛА — в материале Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: России для быстрого наступления нужно прикрыть склады и повыбивать украинских дроноводов" на сайте Украина.ру.

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