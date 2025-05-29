Кошмар для ВСУ под Харьковом: военный эксперт раскрыл, как российские FPV-дроны меняют правила боя
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Российские FPV-дроны под Харьковом не только ведут разведку, но и самостоятельно наносят удары, лишая украинские войска возможности скрытно перебрасывать технику и живую силу. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
По его словам, в последние дни российские дроны-камикадзе активно использовались для пресечения попыток ВСУ перебросить мобильные группы и бронетехнику на северные окраины Харькова.
Дальнобойная артиллерия и РСЗО оперативно реагировали на данные разведки, нанося точные удары.
"Дальность поражения FPV-дронов меньше, чем у "Гераней", но при комплексных ударах они играют ключевую роль — от них сложнее укрыться", — подчеркнул Алехин.
Российские FPV-дроны под Харьковом не только ведут разведку, но и самостоятельно наносят удары, лишая украинские войска возможности скрытно перебрасывать технику и живую силу, уточнил он.
Эксперт отметил, что украинские системы РЭБ не смогли подавить сигнал дронов ВС РФ, что свидетельствует о совершенствовании российских технологий управления беспилотниками в условиях радиоэлектронной борьбы.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Русские дроны в небе над Харьковом заставят ВСУ отступить из Волчанска" на сайте Украина.ру.
О том, насколько эффективно ВС РФ удается выбивать вражеских операторов БПЛА — в материале Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: России для быстрого наступления нужно прикрыть склады и повыбивать украинских дроноводов" на сайте Украина.ру.
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