https://ukraina.ru/20250529/gibel-vizantii-i-rotshildy-xv-veka-1063476140.html

Гибель Византии и "Ротшильды" XV века

Гибель Византии и "Ротшильды" XV века - 29.05.2025 Украина.ру

Гибель Византии и "Ротшильды" XV века

29 мая 1453 года турки-османы овладели Константинополем. Многовековая история Византии – Восточной Римской империи была завершена. Однако те события стали фатальными для ещё одной империи – Генуэзской республики, имевшей значительные владения в Северном Причерноморье

2025-05-29T08:00

2025-05-29T08:00

2025-05-29T09:10

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xiv век

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Доминирование "Речи Посполитой Генуесской", как её называли на Руси, в Чёрном море началось в XIII веке, после значительной помощи Михаилу Палеологу в возрождении Византии. Пользуясь полученным правом свободной торговли в 1260-х годах генуэзцы развернули активную экономическую деятельность в Северном Причерноморье.В 1266 году они основали торговую факторию и колонию в Кафе на месте античной Феодосии. Здесь возник крупный торговый порт, отсюда осуществлялось управление Генуэзской Газарией – владениями республики на северном побережье Чёрного моря.В 1343 году генуэзцы обосновались в Чембало (Балаклаве), в 1365 году захватили Солдайю (Судак). Также они обзавелись колонией в Тане (в устье Дона), получили у золотоордынских ханов ярлыки на владение Боспором (Керчью) и Монкастро (Белгород-Днестровским). Это далеко не полный перечень владений под управлением назначаемого из Генуи главы Газарии – консула Кафы.Колониальная империя богатела на посреднической торговле. Из Причерноморья генуэзцы вывозили зерно, соль, кожи, меха, воск, рыбу и конечно же невольников. В обратном направлении они поставляли сукна, масло, вино и драгоценности.Кризис черноморской провинции Генуи начался ещё до захвата османами Константинополя и установления ими контроля над Босфором. В 1381 году метрополия потерпела поражение в многолетней войне с Венецией и, ослабев, попала под влияние Франции. Для Парижа Генуя стала орудием в противостоянии с Габсбургами.После падения Византии генуэзские владения в Черноморье в счёт государственного долга были переданы банку Святого Георгия – самому крупному финансовому учреждению мира того времени.По сути этот банк был "государством в государстве", чеканившим собственную монету, контролировавшим таможни и сбор налогов, важнейшие отрасли экономики.Новый обладатель колоний и факторий, вероятно осознавая недолговечность этих активов, стал прикладывать все усилия для компенсации списанных средств (около 8 миллионов лир). Крепостные гарнизоны испытывали большую нехватку профессиональных воинов, для них была введена система денежных штрафов за нарушение воинской дисциплины. Крепостные укрепления не ремонтировались, запасы продовольствия и оружия не пополнялись. Зато налоги исправно собирались.Блокировка османами черноморских проливов прервала регулярное сообщение между Кафой и Генуей, что обрушило торговлю. Жители колоний стали искать лучшей доли в других местах. К примеру, в 1455 году фиксировался отток населения из крымских колоний в перешедший к тому времени под контроль Молдавского княжества Монкастро. Как докладывал консул Солдайи Коррадо Чикало: "здешний народ в большом брожении, и уже некоторые бедные и неимущие работники из-за того, что они не могут найти себе занятия, уходят..."Консул Кафы Батиста Гарбарини тогда же сообщал протекторам банка, что "отсюда уехали граждане, купцы и латиняне (генуэзцы), большинство из которых могли бы быть пригодными для защиты этого города... И многие из здешних жителей и сейчас покидают город, тайно унося с собой имущество, и убегают они ежедневно..."В таких условиях в 1454 году у берегов Кафы появилась турецкая эскадра. Понимая, что в случае нападения шансов удержать свои колонии не много, генуэзцы согласились выплачивать султану ежегодную дань в три тысячи дукатов. Крымский хан также затребовал для себя дополнительную ежегодную дань.Получив передышку в отношениях с османами банк Св. Георгия попытался нормализовать обстановку в Кафе. Эмигрантам объявили амнистию, была проведена демократизация системы местного управления, произведены ассигнования на оборонные нужды.Тем временем Генуэзская республика оказывала помощь Османской империи в борьбе с Венецией и Венгрией. Разумеется, в тех условиях сообщение между Газарией и метрополией нормализовалось.Но искушённые в большой политике генуэзские дипломаты и финансисты понимали, что обострение отношений с Портой может произойти в любой момент. В меру своих сил они готовились к новому столкновению.В 1471 году генуэзцам удалось заключить союз с греко-готским княжеством Феодоро. Предпринимались действия по созданию альянсов с Крымским ханством и Польшей.В тоже время нарастали противоречия внутри колоний, где местные жители (преимущественно греки и армяне) всё активнее выступали против диктата генуэзских граждан. Народные выступления в Кафе фиксировались в 1454-56, 1463, 1471-72, 1475 годах. "Да здравствует народ, смерть знатным!" – провозгласили своим лозунгом восставшие в 1454-м.Конец генуэзскому присутствию в Причерноморье был положен в 1475 году, через год после заключения мира османов с Венецией.В это время в Кафе получил укрытие свергнутый крымский хан Менгли-Гирей. Его противники обратились за помощью к турецкому султану и тот воспользовался этим как поводом для вторжения в Крым.В начале июня 1475 года турки при поддержке татар высадили крупный десант у Кафы. 6 июня после непродолжительной осады столица Газарии капитулировала. Обещание сохранить её жителям жизнь и имущество выполнено не было. "Туркове взяша Кафу, гостей московских много побиша" – сообщала московская летопись о тех событиях. Оставшихся в живых генуэзских "граждан" османы отправили в качестве невольников в Константинополь.Вскоре после падения Кафы исчезли и другие колонии Генуи в Причерноморье, а за тем подчиниться султану или умереть пришлось другим государствам региона. На три столетия Чёрное море превратилось во внутреннее "озеро" Османской империи, пока её не нарушила Российская держава.

https://ukraina.ru/20250301/1043944601.html

https://ukraina.ru/20241110/1058780813.html

https://ukraina.ru/20241121/1059090219.html

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Игорь Иваненко

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Игорь Иваненко

византия, черное море, история, крым, константинополь, османская империя, колония, банки, xiv век, xv век