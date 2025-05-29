Гибель Византии и "Ротшильды" XV века - 29.05.2025 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20250529/gibel-vizantii-i-rotshildy-xv-veka-1063476140.html
Гибель Византии и "Ротшильды" XV века
Гибель Византии и "Ротшильды" XV века - 29.05.2025 Украина.ру
Гибель Византии и "Ротшильды" XV века
29 мая 1453 года турки-османы овладели Константинополем. Многовековая история Византии – Восточной Римской империи была завершена. Однако те события стали фатальными для ещё одной империи – Генуэзской республики, имевшей значительные владения в Северном Причерноморье
2025-05-29T08:00
2025-05-29T09:10
история
византия
черное море
история
крым
константинополь
османская империя
колония
банки
xiv век
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Доминирование "Речи Посполитой Генуесской", как её называли на Руси, в Чёрном море началось в XIII веке, после значительной помощи Михаилу Палеологу в возрождении Византии. Пользуясь полученным правом свободной торговли в 1260-х годах генуэзцы развернули активную экономическую деятельность в Северном Причерноморье.В 1266 году они основали торговую факторию и колонию в Кафе на месте античной Феодосии. Здесь возник крупный торговый порт, отсюда осуществлялось управление Генуэзской Газарией – владениями республики на северном побережье Чёрного моря.В 1343 году генуэзцы обосновались в Чембало (Балаклаве), в 1365 году захватили Солдайю (Судак). Также они обзавелись колонией в Тане (в устье Дона), получили у золотоордынских ханов ярлыки на владение Боспором (Керчью) и Монкастро (Белгород-Днестровским). Это далеко не полный перечень владений под управлением назначаемого из Генуи главы Газарии – консула Кафы.Колониальная империя богатела на посреднической торговле. Из Причерноморья генуэзцы вывозили зерно, соль, кожи, меха, воск, рыбу и конечно же невольников. В обратном направлении они поставляли сукна, масло, вино и драгоценности.Кризис черноморской провинции Генуи начался ещё до захвата османами Константинополя и установления ими контроля над Босфором. В 1381 году метрополия потерпела поражение в многолетней войне с Венецией и, ослабев, попала под влияние Франции. Для Парижа Генуя стала орудием в противостоянии с Габсбургами.После падения Византии генуэзские владения в Черноморье в счёт государственного долга были переданы банку Святого Георгия – самому крупному финансовому учреждению мира того времени.По сути этот банк был "государством в государстве", чеканившим собственную монету, контролировавшим таможни и сбор налогов, важнейшие отрасли экономики.Новый обладатель колоний и факторий, вероятно осознавая недолговечность этих активов, стал прикладывать все усилия для компенсации списанных средств (около 8 миллионов лир). Крепостные гарнизоны испытывали большую нехватку профессиональных воинов, для них была введена система денежных штрафов за нарушение воинской дисциплины. Крепостные укрепления не ремонтировались, запасы продовольствия и оружия не пополнялись. Зато налоги исправно собирались.Блокировка османами черноморских проливов прервала регулярное сообщение между Кафой и Генуей, что обрушило торговлю. Жители колоний стали искать лучшей доли в других местах. К примеру, в 1455 году фиксировался отток населения из крымских колоний в перешедший к тому времени под контроль Молдавского княжества Монкастро. Как докладывал консул Солдайи Коррадо Чикало: "здешний народ в большом брожении, и уже некоторые бедные и неимущие работники из-за того, что они не могут найти себе занятия, уходят..."Консул Кафы Батиста Гарбарини тогда же сообщал протекторам банка, что "отсюда уехали граждане, купцы и латиняне (генуэзцы), большинство из которых могли бы быть пригодными для защиты этого города... И многие из здешних жителей и сейчас покидают город, тайно унося с собой имущество, и убегают они ежедневно..."В таких условиях в 1454 году у берегов Кафы появилась турецкая эскадра. Понимая, что в случае нападения шансов удержать свои колонии не много, генуэзцы согласились выплачивать султану ежегодную дань в три тысячи дукатов. Крымский хан также затребовал для себя дополнительную ежегодную дань.Получив передышку в отношениях с османами банк Св. Георгия попытался нормализовать обстановку в Кафе. Эмигрантам объявили амнистию, была проведена демократизация системы местного управления, произведены ассигнования на оборонные нужды.Тем временем Генуэзская республика оказывала помощь Османской империи в борьбе с Венецией и Венгрией. Разумеется, в тех условиях сообщение между Газарией и метрополией нормализовалось.Но искушённые в большой политике генуэзские дипломаты и финансисты понимали, что обострение отношений с Портой может произойти в любой момент. В меру своих сил они готовились к новому столкновению.В 1471 году генуэзцам удалось заключить союз с греко-готским княжеством Феодоро. Предпринимались действия по созданию альянсов с Крымским ханством и Польшей.В тоже время нарастали противоречия внутри колоний, где местные жители (преимущественно греки и армяне) всё активнее выступали против диктата генуэзских граждан. Народные выступления в Кафе фиксировались в 1454-56, 1463, 1471-72, 1475 годах. "Да здравствует народ, смерть знатным!" – провозгласили своим лозунгом восставшие в 1454-м.Конец генуэзскому присутствию в Причерноморье был положен в 1475 году, через год после заключения мира османов с Венецией.В это время в Кафе получил укрытие свергнутый крымский хан Менгли-Гирей. Его противники обратились за помощью к турецкому султану и тот воспользовался этим как поводом для вторжения в Крым.В начале июня 1475 года турки при поддержке татар высадили крупный десант у Кафы. 6 июня после непродолжительной осады столица Газарии капитулировала. Обещание сохранить её жителям жизнь и имущество выполнено не было. "Туркове взяша Кафу, гостей московских много побиша" – сообщала московская летопись о тех событиях. Оставшихся в живых генуэзских "граждан" османы отправили в качестве невольников в Константинополь.Вскоре после падения Кафы исчезли и другие колонии Генуи в Причерноморье, а за тем подчиниться султану или умереть пришлось другим государствам региона. На три столетия Чёрное море превратилось во внутреннее "озеро" Османской империи, пока её не нарушила Российская держава.
https://ukraina.ru/20250301/1043944601.html
https://ukraina.ru/20241110/1058780813.html
https://ukraina.ru/20241121/1059090219.html
византия
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Игорь Иваненко
Игорь Иваненко
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
византия, черное море, история, крым, константинополь, османская империя, колония, банки, xiv век, xv век
История, Византия, Черное море, История, Крым, Константинополь, Османская империя, колония, банки, XIV век, XV век

Гибель Византии и "Ротшильды" XV века

08:00 29.05.2025 (обновлено: 09:10 29.05.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Михайлов / Перейти в фотобанкГенуэзская крепость в Судаке
Генуэзская крепость в Судаке - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Владимир Михайлов
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Игорь Иваненко
историк, политолог, кандидат политических наук, Эксперт Института русского зарубежья
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29 мая 1453 года турки-османы овладели Константинополем. Многовековая история Византии – Восточной Римской империи была завершена. Однако те события стали фатальными для ещё одной империи – Генуэзской республики, имевшей значительные владения в Северном Причерноморье
Доминирование "Речи Посполитой Генуесской", как её называли на Руси, в Чёрном море началось в XIII веке, после значительной помощи Михаилу Палеологу в возрождении Византии. Пользуясь полученным правом свободной торговли в 1260-х годах генуэзцы развернули активную экономическую деятельность в Северном Причерноморье.
В 1266 году они основали торговую факторию и колонию в Кафе на месте античной Феодосии. Здесь возник крупный торговый порт, отсюда осуществлялось управление Генуэзской Газарией – владениями республики на северном побережье Чёрного моря.
В 1343 году генуэзцы обосновались в Чембало (Балаклаве), в 1365 году захватили Солдайю (Судак). Также они обзавелись колонией в Тане (в устье Дона), получили у золотоордынских ханов ярлыки на владение Боспором (Керчью) и Монкастро (Белгород-Днестровским). Это далеко не полный перечень владений под управлением назначаемого из Генуи главы Газарии – консула Кафы.
Колониальная империя богатела на посреднической торговле. Из Причерноморья генуэзцы вывозили зерно, соль, кожи, меха, воск, рыбу и конечно же невольников. В обратном направлении они поставляли сукна, масло, вино и драгоценности.
Кризис черноморской провинции Генуи начался ещё до захвата османами Константинополя и установления ими контроля над Босфором. В 1381 году метрополия потерпела поражение в многолетней войне с Венецией и, ослабев, попала под влияние Франции. Для Парижа Генуя стала орудием в противостоянии с Габсбургами.
Митрополит Петр - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
1 марта, 07:59История
700 лет Московской митрополии: вклад Волыни в становление РоссииУкраинские историки не жалеют желчи, описывая процесс формирования Русской православной церкви. Ещё бы – ведь Москва буквально "украла" у Киева первородство, которым тот обладал благодаря Св. Владимиру!
После падения Византии генуэзские владения в Черноморье в счёт государственного долга были переданы банку Святого Георгия – самому крупному финансовому учреждению мира того времени.
По сути этот банк был "государством в государстве", чеканившим собственную монету, контролировавшим таможни и сбор налогов, важнейшие отрасли экономики.
Новый обладатель колоний и факторий, вероятно осознавая недолговечность этих активов, стал прикладывать все усилия для компенсации списанных средств (около 8 миллионов лир). Крепостные гарнизоны испытывали большую нехватку профессиональных воинов, для них была введена система денежных штрафов за нарушение воинской дисциплины. Крепостные укрепления не ремонтировались, запасы продовольствия и оружия не пополнялись. Зато налоги исправно собирались.
Блокировка османами черноморских проливов прервала регулярное сообщение между Кафой и Генуей, что обрушило торговлю. Жители колоний стали искать лучшей доли в других местах. К примеру, в 1455 году фиксировался отток населения из крымских колоний в перешедший к тому времени под контроль Молдавского княжества Монкастро. Как докладывал консул Солдайи Коррадо Чикало: "здешний народ в большом брожении, и уже некоторые бедные и неимущие работники из-за того, что они не могут найти себе занятия, уходят..."
Консул Кафы Батиста Гарбарини тогда же сообщал протекторам банка, что "отсюда уехали граждане, купцы и латиняне (генуэзцы), большинство из которых могли бы быть пригодными для защиты этого города... И многие из здешних жителей и сейчас покидают город, тайно унося с собой имущество, и убегают они ежедневно..."
Король Владислав III. Картина XVIII века
10 ноября 2024, 16:03История
Последний крестовый поход. Как Литва уступила Польше10 ноября 1444 года в битве с османами у болгарской Варны было разгромлено войско восточноевропейских крестоносцев. Событие это оставило глубокий след в истории не только тем, что оно завершило последний крупный крестовый поход. Гибель на поле боя короля Владислава III имела серьёзные последствия Польско-Литовского государства
В таких условиях в 1454 году у берегов Кафы появилась турецкая эскадра. Понимая, что в случае нападения шансов удержать свои колонии не много, генуэзцы согласились выплачивать султану ежегодную дань в три тысячи дукатов. Крымский хан также затребовал для себя дополнительную ежегодную дань.
Получив передышку в отношениях с османами банк Св. Георгия попытался нормализовать обстановку в Кафе. Эмигрантам объявили амнистию, была проведена демократизация системы местного управления, произведены ассигнования на оборонные нужды.
Тем временем Генуэзская республика оказывала помощь Османской империи в борьбе с Венецией и Венгрией. Разумеется, в тех условиях сообщение между Газарией и метрополией нормализовалось.
Но искушённые в большой политике генуэзские дипломаты и финансисты понимали, что обострение отношений с Портой может произойти в любой момент. В меру своих сил они готовились к новому столкновению.
В 1471 году генуэзцам удалось заключить союз с греко-готским княжеством Феодоро. Предпринимались действия по созданию альянсов с Крымским ханством и Польшей.
Софья Палеолог (реконструкция Сергея Никитина) - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
21 ноября 2024, 16:00История
Софья Палеолог: византийское наследие Московской Руси 21 ноября 1472 года произошло венчание великого князя Московского Ивана III и приехавшей из Италии византийской принцессы Софьи (Зои) Палеолог. Этот династический брак был очень важен для последующего притока в Россию итальянских мастеров и купцов, а также греческих интеллектуалов, весьма поспособствовавших усилению Москвы
В тоже время нарастали противоречия внутри колоний, где местные жители (преимущественно греки и армяне) всё активнее выступали против диктата генуэзских граждан. Народные выступления в Кафе фиксировались в 1454-56, 1463, 1471-72, 1475 годах. "Да здравствует народ, смерть знатным!" – провозгласили своим лозунгом восставшие в 1454-м.
Конец генуэзскому присутствию в Причерноморье был положен в 1475 году, через год после заключения мира османов с Венецией.
В это время в Кафе получил укрытие свергнутый крымский хан Менгли-Гирей. Его противники обратились за помощью к турецкому султану и тот воспользовался этим как поводом для вторжения в Крым.
В начале июня 1475 года турки при поддержке татар высадили крупный десант у Кафы. 6 июня после непродолжительной осады столица Газарии капитулировала. Обещание сохранить её жителям жизнь и имущество выполнено не было. "Туркове взяша Кафу, гостей московских много побиша" – сообщала московская летопись о тех событиях. Оставшихся в живых генуэзских "граждан" османы отправили в качестве невольников в Константинополь.
Вскоре после падения Кафы исчезли и другие колонии Генуи в Причерноморье, а за тем подчиниться султану или умереть пришлось другим государствам региона. На три столетия Чёрное море превратилось во внутреннее "озеро" Османской империи, пока её не нарушила Российская держава.
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