Премьер-министр Великобритании Кир Стармер продолжает удивлять. Казалось бы, ну, поймали тебя журналисты недавно во время поездки в Киев за потреблением подозрительного порошка и поймали…

2025-05-27T19:04

2025-05-27T19:04

2025-05-27T19:20

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1b/1063440784_0:81:659:451_1920x0_80_0_0_37ee530c9b17e0efde0846f42a7ddaa3.jpg

…Оботри нос, подбери слюну и салфеточку, спрячь ложечку и работай дальше – с кем не бывает. Когда сознание размыто под воздействием сомнительных порошков, и не такое случается – просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский, к которому и ездила троица, может рассказать: он под кайфом уже фактически страну профукал…Но ведь проблем у Лондона – выше крыши, не до отговорок, что этот, мол, несвежие наркотики мешают выйти стране на плато стабильного и устойчивого развития. Равно как и у Франции и Германии, чьих лидеров – президента Эмманюэля Макрона и канцлера Фрица Мерца – тоже подловили за потреблением вкусняшек, за которые другие европейцы могли бы и срок схлопотать, если бы полиция решилась и установила, чем же они там долбятся в купе, позабыв про свои страны и сограждан-избирателей.Но поговорили немного журналисты, высокопоставленное трио отлично закосило под дурачков и отшутилось, общественность эту муть отмывочно-пропагандистскую сглотнула, и жизнь как бы потекла дальше.Однако троица высокопоставленных селебрити-наркош продолжает свои гастроли и чудит. Каждый по-своему. Мерц пытается замять первый скандал в своей правящей новой коалиции – как-то приучить к арифметике и научить считать деньги нового главу МИД ФРГ Йоханна Вадефуля, который мало того, что похож на замызганного старикашку-попрошайку, которого стыдно показывать людям, так еще и щедр без меры за госсчет. Поехав на встрече министров НАТО в Анталье, он заявил о росте оборонных расходов Германии до 5% своего ВВП на оборону. То есть в общей сложности более 200 млрд евро в год.Сделал это Вадефуль без согласования с Мерцем, и у канцлера засосало под ложечкой и застучало в висках: где брать такие деньжищи? И Мерц занялся дезавуированием болтовни своего однопартийца.Ну а про Макрона и говорить нечего. В последнее время он – человек скандал: что ни сделает, все не в жилу. И теперь вот поехал с визитом по Юго-Восточной Азии, смачно получив по морде от жены прямо перед спуском по трапу, что стало достоянием заинтересованной общественности. Теперь Макрон весело всем говорит, что это шутка, что так, мол, и надо, что у них в семье всегда так и заведено, традиция такая: если что не по Брижит – так он сразу по мордасам и огребает.Всем смешно, но в случае с Макроном, согласитесь, звучит, как приглашение следовать примеру Брижит, и президенту Франции желательно обзавестись запасными физиономиями для мордобоя со стороны всех им недовольных…Но больше всех отличился, конечно, Стармер. Вернувшись домой, он сразу напоролся на скандал с украинскими мужичками-эскортниками, которые мечтали стать моделями и ходить по подиуму, рекламируя красоту, а подрабатывали на стройках и приторговывали тельцами таким же педикам, как они, на забаву. А когда у них что-то не срослось – то ли по цене не договорились, то ли не в той очередности ублажали персону – так сразу и сожгли два дома и одно авто, которые принадлежат именно Стармеру. Тот сразу сказал, что он – не в курсе. Решил рассказать, что он никогда с эскортниками не был знаком, но ему немедленно припомнили, и смешно оговорился – в прямом эфире назвал израильских заложников ("hostages) в Газе "сосисками" (sausages), и журналисты начали немедленно называть эскортников, проституток и поджигателей "сосисками Стармера". Голубыми, разумеется. И расово правильными, и политически близкими. Потому что все они – подарки из неонацистской Украины, так близкой измученной наркотиками душе и измочаленному запретной любовью телу премьера.Вот эти герои – как на подбор, ни в одном не ошибешься при каминг-ауте – 21-летний уроженец Ивано-Франковской области Роман Лавринович, 26-летний Станислав Карпюк из Черновцов и 34-летний Петр Починок:Но вопрос-то завис: почему именно Стармер запятнан скандалом? И Стармер решился спасать имидж. И свой, и Великобритании. И не нашел ничего лучшего, как нагнетать военную истерию и втягивать страну в различные милитари-авантюры.Для начала, он, во-первых, решил ублажить партнера – США и вместе с ним готовится к военным действиям в Индийском океане. Стармер подписал соглашение, согласно которому суверенитет над расположенным в Индийском океане архипелагом Чагос переходит Маврикию, но расположенная там американо-британская военная база Диего-Гарсия остается под англосаксонским (читай – американским контролем). А платить будет Лондон. Маврикию – в среднем 101 млн фунтов стерлингов в год за эксплуатацию военной базы, которая должна будет длиться 99 лет. По Стармеру, вся сделка будет стоить около 3,4 млрд фунтов стерлингов.Госсекретарь США Марко Рубио приветствовал заключение этого соглашения и аж зашелся от радости: "США приветствуют подписание исторического соглашения между Великобританией и Маврикием о будущем архипелага Чагос. Оно обеспечит долгосрочную, стабильную и эффективную работу британо-американской военной базы Диего-Гарсия, крайне важной для безопасности в регионе и во всем мире". По его словам, США готовы к "дальнейшему сотрудничеству с целью успеха совместных военных операций" с Великобританией.Ну, а Стармеру возможная подпорка от США, если что…Во-вторых, по информации издания Politiсo, параллельно диверсифицируя риски, Стармер срочно ломанулся за военными деньгами в ЕС, из-за которого у Лондона случился "брэкзит", но который согласовывает программу кредитования возрождения европейских ВПК на 150 млрд евро (проект Security Action for Europe – SAFE, с помощью которого страны могут брать кредиты для покупки вооружений).Вот Стармер и начал с ЕС длительные и сложные переговоры с целью получения Лондоном доступа к этому оборонному фонду. Чтобы участвовать в совместных закупках оружия. Великобритания сможет получить доступ к фонду милитаризации Евросоюза только после того, как заплатит взнос за вступление, однако его размер пока не определен.При этом Стармер на всякий случай демонстрирует свое "фе" и США Дональда Трампа. Британское издание Times сообщило, что Великобритания планирует самостоятельно и существенно увеличить объемы производства взрывчатки и артиллерийских снарядов калибра 155 мм, чтобы не зависеть от американских и французских поставок.Более того, СМИ сообщают, что единственный в Британии производитель 155-мм снарядов — военно-промышленная компания BAE Systems — ранее закупала взрывчатое вещество RDX (гексоген) как раз в США и Франции. Но на фоне политики Трампа, которая кажется Лондону "неевропейской", британцы решили отказаться от приобретения американской взрывчатки.При этом Стармер, очевидно, надеется на еще одно подспорье: недавно Великобритания и ЕС подписали соглашение о более тесных отношениях, которое должно в новых условиях нормализовать отношения между двумя субъектами после "брэкзита".Нет смысле детально анализировать этот документ – его еще только будут выполнять. Но важно то, что этот документ предусматривает углубленное сотрудничество в экономической и других сферах. И это главное – в военной. И в свете заявки Лондона на участие в упомянутом фонде SAFE.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС, подписывая указанное соглашение с Лондоном и проводя с ним саммит впервые за 5 лет после "брэкзита", открывает "новую главу" в отношениях с Великобританией, так как у стран множество общих проблем и целей. А Стармер уже считает доходы: по оценкам его канцелярии соглашение с ЕС принесет экономике страны не менее 12 млрд долл. Но, увы, только к 2040 году, когда от Стармера и след простынет на свалке истории.Стармер уже заявил, что с ним и его решениями "Великобритания вернулась на мировую арену", а саммит с ЕС знаменует новую эру в отношениях с Европой. Однако и британская оппозиция, и многие другие страны Европы и мира вполне резонно интересуются, чего хочет Стармер, так сильно активничая:– освободиться от ненужных активов по всему миру и вернуться в Европу, чтобы опять попытаться занять там лидирующее положение, заручившись поддержкой США?– спастись от государственного банкротства, используя милитаризацию экономики и синхронизируя эти процессы со всем Евросоюзом, который тоже близок к развалу и деградации?– что стоит за нападками на Россию со стороны Великобритании, которая не только поддерживает войну в Украине и науськивает неонацистский Киев на Россию, но и сама на днях объявила о новой волне санкций против военного, энергетического и финансового секторов России, не упоминая США и апеллируя к ЕС, который-де готовится "объявить о своем 17-м пакете санкций против России в рамках скоординированных усилий по обеспечению справедливого и прочного мира в Украине".Это не праздные вопросы. Потому что безудержная милитаризация, уклон в оборонку всегда чреваты угрозой скатывания в военные конфликты. В любой стране, а тут речь идет о Великобритании, ЕС и НАТО, солидных военных мощностях, за которыми маячат США, страна с самым большим военным бюджетом на планете. А военные конфликты сегодня – это путь к Третьей мировой войне в ядерном исполнении.Это самый большой минус всего, что сейчас лихорадочно предпринимает Стармер, спасая свое реноме, рейтинги популярности и имидж.Есть у Стармера и другие минусы. Как пишет британская The Guardian, оппозиция, в частности, лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что соглашение с ЕС подрывает суверенитет страны, а Великобритания станет "ведомой" Брюсселем. А The Times добавляет, что критики называют план Стармера по перезагрузке экономики с ЕС "распродажей".Специальный посланник США в Европе и соавтор Всемирного форума мира Кимберли Лоу рассказала о финансовой несостоятельности когда-то "великой" Британии. "Хотя Англия является союзником США и мы сотрудничаем с ней по вопросам на Ближнем Востоке, у Великобритании нет финансовых возможностей для поддержки войны против России, даже если все страны Европы объединят свои силы против России", – сказала чиновница так, словно дала прямо Стармеру под дых.И наконец беда пришла откуда надо было ждать, но как-то подзабыли. Недавно мэром английского города Ротерем была избрана Рухсана Исмаил – не просто новая англичанка, а мигрантка в первом поколении из Пакистана и теперь гражданка Британии. И дело не только в том, что она свою речь на инаугурации произнесла на пакистанском. Этот город известен тем, что именно там пакистанские банды десятилетиями насиловали несовершеннолетних при попустительстве полиции и органов власти, которую тогда олицетворял… Кир Стармер, глава Королевской прокурорской службы.Согласно вышедшему в 2015 году докладу, пакистанцы изнасиловали тогда каждую 6 девочку в городе, а Стармер не смог дать этому ход и потому попал под обвинения в потворстве педофилам.И разбирательство по этому делу может быть возобновлено в любой момент. В сочетании с "голубыми сосками" в лице украинских эскортников (или rent boys – мальчиков по вызову) это может дать Стармеру неизменно превосходный результат. С точки зрения уголовного права. И ему либо будет не до войны, либо он захочет утопить скандал в разжигании бойни…P.S. Совет ЕС одобрил создание фонда милитаризации Евросоюза (SAFE) на €150 млрд. Об этом сообщило польское председательство Совета ЕС. "Мы утвердили SAFE - первую широкомасштабную программу военных инвестиций на уровне ЕС. €150 млрд для увеличения европейских военных возможностей", - говорится в заявлении. В Европейском совете уточнили, что на деньги из этой программы будет в том числе "оказана военная помощь Украине".О Кире Стармере еще читайте в статье Владимира Скачко Украинские бумеранги британского премьера. 9 лиц Кира Стармера: от пособника педофилии до русофобии

