https://ukraina.ru/20250527/golubye-ukro-sosiski-starmera-britanskiy-premer-spasaet-svoy-seks-imidzh-v-voyne-1063438383.html
Голубые укро-сосиски Стармера. Британский премьер спасает свой секс-имидж в войне
Голубые укро-сосиски Стармера. Британский премьер спасает свой секс-имидж в войне - 27.05.2025 Украина.ру
Голубые укро-сосиски Стармера. Британский премьер спасает свой секс-имидж в войне
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер продолжает удивлять. Казалось бы, ну, поймали тебя журналисты недавно во время поездки в Киев за потреблением подозрительного порошка и поймали…
2025-05-27T19:04
2025-05-27T19:04
2025-05-27T19:20
кир стармер
великобритания
эммануэль макрон
франция
фридрих мерц
германия
сша
дональд трамп
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1b/1063440784_0:81:659:451_1920x0_80_0_0_37ee530c9b17e0efde0846f42a7ddaa3.jpg
…Оботри нос, подбери слюну и салфеточку, спрячь ложечку и работай дальше – с кем не бывает. Когда сознание размыто под воздействием сомнительных порошков, и не такое случается – просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский, к которому и ездила троица, может рассказать: он под кайфом уже фактически страну профукал…Но ведь проблем у Лондона – выше крыши, не до отговорок, что этот, мол, несвежие наркотики мешают выйти стране на плато стабильного и устойчивого развития. Равно как и у Франции и Германии, чьих лидеров – президента Эмманюэля Макрона и канцлера Фрица Мерца – тоже подловили за потреблением вкусняшек, за которые другие европейцы могли бы и срок схлопотать, если бы полиция решилась и установила, чем же они там долбятся в купе, позабыв про свои страны и сограждан-избирателей.Но поговорили немного журналисты, высокопоставленное трио отлично закосило под дурачков и отшутилось, общественность эту муть отмывочно-пропагандистскую сглотнула, и жизнь как бы потекла дальше.Однако троица высокопоставленных селебрити-наркош продолжает свои гастроли и чудит. Каждый по-своему. Мерц пытается замять первый скандал в своей правящей новой коалиции – как-то приучить к арифметике и научить считать деньги нового главу МИД ФРГ Йоханна Вадефуля, который мало того, что похож на замызганного старикашку-попрошайку, которого стыдно показывать людям, так еще и щедр без меры за госсчет. Поехав на встрече министров НАТО в Анталье, он заявил о росте оборонных расходов Германии до 5% своего ВВП на оборону. То есть в общей сложности более 200 млрд евро в год.Сделал это Вадефуль без согласования с Мерцем, и у канцлера засосало под ложечкой и застучало в висках: где брать такие деньжищи? И Мерц занялся дезавуированием болтовни своего однопартийца.Ну а про Макрона и говорить нечего. В последнее время он – человек скандал: что ни сделает, все не в жилу. И теперь вот поехал с визитом по Юго-Восточной Азии, смачно получив по морде от жены прямо перед спуском по трапу, что стало достоянием заинтересованной общественности. Теперь Макрон весело всем говорит, что это шутка, что так, мол, и надо, что у них в семье всегда так и заведено, традиция такая: если что не по Брижит – так он сразу по мордасам и огребает.Всем смешно, но в случае с Макроном, согласитесь, звучит, как приглашение следовать примеру Брижит, и президенту Франции желательно обзавестись запасными физиономиями для мордобоя со стороны всех им недовольных…Но больше всех отличился, конечно, Стармер. Вернувшись домой, он сразу напоролся на скандал с украинскими мужичками-эскортниками, которые мечтали стать моделями и ходить по подиуму, рекламируя красоту, а подрабатывали на стройках и приторговывали тельцами таким же педикам, как они, на забаву. А когда у них что-то не срослось – то ли по цене не договорились, то ли не в той очередности ублажали персону – так сразу и сожгли два дома и одно авто, которые принадлежат именно Стармеру. Тот сразу сказал, что он – не в курсе. Решил рассказать, что он никогда с эскортниками не был знаком, но ему немедленно припомнили, и смешно оговорился – в прямом эфире назвал израильских заложников ("hostages) в Газе "сосисками" (sausages), и журналисты начали немедленно называть эскортников, проституток и поджигателей "сосисками Стармера". Голубыми, разумеется. И расово правильными, и политически близкими. Потому что все они – подарки из неонацистской Украины, так близкой измученной наркотиками душе и измочаленному запретной любовью телу премьера.Вот эти герои – как на подбор, ни в одном не ошибешься при каминг-ауте – 21-летний уроженец Ивано-Франковской области Роман Лавринович, 26-летний Станислав Карпюк из Черновцов и 34-летний Петр Починок:Но вопрос-то завис: почему именно Стармер запятнан скандалом? И Стармер решился спасать имидж. И свой, и Великобритании. И не нашел ничего лучшего, как нагнетать военную истерию и втягивать страну в различные милитари-авантюры.Для начала, он, во-первых, решил ублажить партнера – США и вместе с ним готовится к военным действиям в Индийском океане. Стармер подписал соглашение, согласно которому суверенитет над расположенным в Индийском океане архипелагом Чагос переходит Маврикию, но расположенная там американо-британская военная база Диего-Гарсия остается под англосаксонским (читай – американским контролем). А платить будет Лондон. Маврикию – в среднем 101 млн фунтов стерлингов в год за эксплуатацию военной базы, которая должна будет длиться 99 лет. По Стармеру, вся сделка будет стоить около 3,4 млрд фунтов стерлингов.Госсекретарь США Марко Рубио приветствовал заключение этого соглашения и аж зашелся от радости: "США приветствуют подписание исторического соглашения между Великобританией и Маврикием о будущем архипелага Чагос. Оно обеспечит долгосрочную, стабильную и эффективную работу британо-американской военной базы Диего-Гарсия, крайне важной для безопасности в регионе и во всем мире". По его словам, США готовы к "дальнейшему сотрудничеству с целью успеха совместных военных операций" с Великобританией.Ну, а Стармеру возможная подпорка от США, если что…Во-вторых, по информации издания Politiсo, параллельно диверсифицируя риски, Стармер срочно ломанулся за военными деньгами в ЕС, из-за которого у Лондона случился "брэкзит", но который согласовывает программу кредитования возрождения европейских ВПК на 150 млрд евро (проект Security Action for Europe – SAFE, с помощью которого страны могут брать кредиты для покупки вооружений).Вот Стармер и начал с ЕС длительные и сложные переговоры с целью получения Лондоном доступа к этому оборонному фонду. Чтобы участвовать в совместных закупках оружия. Великобритания сможет получить доступ к фонду милитаризации Евросоюза только после того, как заплатит взнос за вступление, однако его размер пока не определен.При этом Стармер на всякий случай демонстрирует свое "фе" и США Дональда Трампа. Британское издание Times сообщило, что Великобритания планирует самостоятельно и существенно увеличить объемы производства взрывчатки и артиллерийских снарядов калибра 155 мм, чтобы не зависеть от американских и французских поставок.Более того, СМИ сообщают, что единственный в Британии производитель 155-мм снарядов — военно-промышленная компания BAE Systems — ранее закупала взрывчатое вещество RDX (гексоген) как раз в США и Франции. Но на фоне политики Трампа, которая кажется Лондону "неевропейской", британцы решили отказаться от приобретения американской взрывчатки.При этом Стармер, очевидно, надеется на еще одно подспорье: недавно Великобритания и ЕС подписали соглашение о более тесных отношениях, которое должно в новых условиях нормализовать отношения между двумя субъектами после "брэкзита".Нет смысле детально анализировать этот документ – его еще только будут выполнять. Но важно то, что этот документ предусматривает углубленное сотрудничество в экономической и других сферах. И это главное – в военной. И в свете заявки Лондона на участие в упомянутом фонде SAFE.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС, подписывая указанное соглашение с Лондоном и проводя с ним саммит впервые за 5 лет после "брэкзита", открывает "новую главу" в отношениях с Великобританией, так как у стран множество общих проблем и целей. А Стармер уже считает доходы: по оценкам его канцелярии соглашение с ЕС принесет экономике страны не менее 12 млрд долл. Но, увы, только к 2040 году, когда от Стармера и след простынет на свалке истории.Стармер уже заявил, что с ним и его решениями "Великобритания вернулась на мировую арену", а саммит с ЕС знаменует новую эру в отношениях с Европой. Однако и британская оппозиция, и многие другие страны Европы и мира вполне резонно интересуются, чего хочет Стармер, так сильно активничая:– освободиться от ненужных активов по всему миру и вернуться в Европу, чтобы опять попытаться занять там лидирующее положение, заручившись поддержкой США?– спастись от государственного банкротства, используя милитаризацию экономики и синхронизируя эти процессы со всем Евросоюзом, который тоже близок к развалу и деградации?– что стоит за нападками на Россию со стороны Великобритании, которая не только поддерживает войну в Украине и науськивает неонацистский Киев на Россию, но и сама на днях объявила о новой волне санкций против военного, энергетического и финансового секторов России, не упоминая США и апеллируя к ЕС, который-де готовится "объявить о своем 17-м пакете санкций против России в рамках скоординированных усилий по обеспечению справедливого и прочного мира в Украине".Это не праздные вопросы. Потому что безудержная милитаризация, уклон в оборонку всегда чреваты угрозой скатывания в военные конфликты. В любой стране, а тут речь идет о Великобритании, ЕС и НАТО, солидных военных мощностях, за которыми маячат США, страна с самым большим военным бюджетом на планете. А военные конфликты сегодня – это путь к Третьей мировой войне в ядерном исполнении.Это самый большой минус всего, что сейчас лихорадочно предпринимает Стармер, спасая свое реноме, рейтинги популярности и имидж.Есть у Стармера и другие минусы. Как пишет британская The Guardian, оппозиция, в частности, лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что соглашение с ЕС подрывает суверенитет страны, а Великобритания станет "ведомой" Брюсселем. А The Times добавляет, что критики называют план Стармера по перезагрузке экономики с ЕС "распродажей".Специальный посланник США в Европе и соавтор Всемирного форума мира Кимберли Лоу рассказала о финансовой несостоятельности когда-то "великой" Британии. "Хотя Англия является союзником США и мы сотрудничаем с ней по вопросам на Ближнем Востоке, у Великобритании нет финансовых возможностей для поддержки войны против России, даже если все страны Европы объединят свои силы против России", – сказала чиновница так, словно дала прямо Стармеру под дых.И наконец беда пришла откуда надо было ждать, но как-то подзабыли. Недавно мэром английского города Ротерем была избрана Рухсана Исмаил – не просто новая англичанка, а мигрантка в первом поколении из Пакистана и теперь гражданка Британии. И дело не только в том, что она свою речь на инаугурации произнесла на пакистанском. Этот город известен тем, что именно там пакистанские банды десятилетиями насиловали несовершеннолетних при попустительстве полиции и органов власти, которую тогда олицетворял… Кир Стармер, глава Королевской прокурорской службы.Согласно вышедшему в 2015 году докладу, пакистанцы изнасиловали тогда каждую 6 девочку в городе, а Стармер не смог дать этому ход и потому попал под обвинения в потворстве педофилам.И разбирательство по этому делу может быть возобновлено в любой момент. В сочетании с "голубыми сосками" в лице украинских эскортников (или rent boys – мальчиков по вызову) это может дать Стармеру неизменно превосходный результат. С точки зрения уголовного права. И ему либо будет не до войны, либо он захочет утопить скандал в разжигании бойни…P.S. Совет ЕС одобрил создание фонда милитаризации Евросоюза (SAFE) на €150 млрд. Об этом сообщило польское председательство Совета ЕС. "Мы утвердили SAFE - первую широкомасштабную программу военных инвестиций на уровне ЕС. €150 млрд для увеличения европейских военных возможностей", - говорится в заявлении. В Европейском совете уточнили, что на деньги из этой программы будет в том числе "оказана военная помощь Украине".О Кире Стармере еще читайте в статье Владимира Скачко Украинские бумеранги британского премьера. 9 лиц Кира Стармера: от пособника педофилии до русофобии
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20250526/proekt-boris-v-velikobritanii-gotovyat-vozvraschenie-dzhonsona-1063418510.html
https://ukraina.ru/20250519/london-i-bryussel-soglasovali-oboronnyy-fond-a-putinu-i-trampu-pozhelali-udachi-1063250052.html
великобритания
франция
германия
сша
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1b/1063440784_0:19:659:513_1920x0_80_0_0_0a6a58233ef3ec305376ebcd7b3bb068.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
кир стармер, великобритания, эммануэль макрон, франция, фридрих мерц, германия, сша, дональд трамп, россия, владимир путин, владимир зеленский, украина, педофилы, урсула фон дер ляйен, ес, еврокомиссия, изнасилование, мнения, война
…Оботри нос, подбери слюну и салфеточку, спрячь ложечку и работай дальше – с кем не бывает. Когда сознание размыто под воздействием сомнительных порошков, и не такое случается – просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский
, к которому и ездила троица, может рассказать: он под кайфом уже фактически страну профукал…
Но ведь проблем у Лондона
– выше крыши, не до отговорок, что этот, мол, несвежие наркотики мешают выйти стране на плато стабильного и устойчивого развития. Равно как и у Франции
и Германии
, чьих лидеров – президента Эмманюэля Макрона
и канцлера Фрица Мерца
– тоже подловили за потреблением вкусняшек, за которые другие европейцы могли бы и срок схлопотать, если бы полиция решилась и установила, чем же они там долбятся в купе, позабыв про свои страны и сограждан-избирателей.
Но поговорили немного журналисты, высокопоставленное трио отлично закосило под дурачков и отшутилось, общественность эту муть отмывочно-пропагандистскую сглотнула, и жизнь как бы потекла дальше.
Однако троица высокопоставленных селебрити-наркош продолжает свои гастроли и чудит. Каждый по-своему. Мерц пытается замять первый скандал в своей правящей новой коалиции – как-то приучить к арифметике и научить считать деньги нового главу МИД
ФРГ Йоханна Вадефуля
, который мало того, что похож на замызганного старикашку-попрошайку, которого стыдно показывать людям, так еще и щедр без меры за госсчет. Поехав на встрече министров НАТО
в Анталье, он заявил о росте оборонных расходов Германии до 5% своего ВВП на оборону. То есть в общей сложности более 200 млрд евро в год.
Сделал это Вадефуль без согласования с Мерцем, и у канцлера засосало под ложечкой и застучало в висках: где брать такие деньжищи? И Мерц занялся дезавуированием болтовни своего однопартийца.
Ну а про Макрона и говорить нечего. В последнее время он – человек скандал: что ни сделает, все не в жилу. И теперь вот поехал с визитом по Юго-Восточной Азии, смачно получив по морде от жены прямо перед спуском по трапу, что стало достоянием заинтересованной общественности. Теперь Макрон весело всем говорит, что это шутка, что так, мол, и надо, что у них в семье всегда так и заведено, традиция такая: если что не по Брижит – так он сразу по мордасам и огребает.
Всем смешно, но в случае с Макроном, согласитесь, звучит, как приглашение следовать примеру Брижит, и президенту Франции желательно обзавестись запасными физиономиями для мордобоя со стороны всех им недовольных…
Но больше всех отличился, конечно, Стармер
. Вернувшись домой, он сразу напоролся на скандал с украинскими мужичками-эскортниками, которые мечтали стать моделями и ходить по подиуму, рекламируя красоту, а подрабатывали на стройках и приторговывали тельцами таким же педикам, как они, на забаву. А когда у них что-то не срослось – то ли по цене не договорились, то ли не в той очередности ублажали персону – так сразу и сожгли два дома и одно авто, которые принадлежат именно Стармеру. Тот сразу сказал, что он – не в курсе. Решил рассказать, что он никогда с эскортниками не был знаком, но ему немедленно припомнили, и смешно оговорился – в прямом эфире назвал израильских заложников ("hostages) в Газе
"сосисками" (sausages), и журналисты начали немедленно называть эскортников, проституток и поджигателей "сосисками Стармера". Голубыми, разумеется. И расово правильными, и политически близкими. Потому что все они – подарки из неонацистской Украины, так близкой измученной наркотиками душе и измочаленному запретной любовью телу премьера.
Вот эти герои – как на подбор, ни в одном не ошибешься при каминг-ауте – 21-летний уроженец Ивано-Франковской области Роман Лавринович
, 26-летний Станислав Карпюк
из Черновцов и 34-летний Петр Починок
:
Но вопрос-то завис: почему именно Стармер запятнан скандалом? И Стармер решился спасать имидж. И свой, и Великобритании. И не нашел ничего лучшего, как нагнетать военную истерию и втягивать страну в различные милитари-авантюры.
Для начала, он, во-первых, решил ублажить партнера – США
и вместе с ним готовится к военным действиям в Индийском океане. Стармер подписал соглашение, согласно которому суверенитет над расположенным в Индийском океане архипелагом Чагос переходит Маврикию, но расположенная там американо-британская военная база Диего-Гарсия остается под англосаксонским (читай – американским контролем). А платить будет Лондон. Маврикию – в среднем 101 млн фунтов стерлингов в год за эксплуатацию военной базы, которая должна будет длиться 99 лет. По Стармеру, вся сделка будет стоить около 3,4 млрд фунтов стерлингов.
Госсекретарь США Марко Рубио
приветствовал заключение этого соглашения и аж зашелся от радости: "США приветствуют подписание исторического соглашения между Великобританией и Маврикием о будущем архипелага Чагос. Оно обеспечит долгосрочную, стабильную и эффективную работу британо-американской военной базы Диего-Гарсия, крайне важной для безопасности в регионе и во всем мире". По его словам, США готовы к "дальнейшему сотрудничеству с целью успеха совместных военных операций" с Великобританией.
Ну, а Стармеру возможная подпорка от США, если что…
Во-вторых, по информации издания Politiсo, параллельно диверсифицируя риски, Стармер срочно ломанулся за военными деньгами в ЕС,
из-за которого у Лондона случился "брэкзит", но который согласовывает программу кредитования возрождения европейских ВПК
на 150 млрд евро (проект Security Action for Europe – SAFE, с помощью которого страны могут брать кредиты для покупки вооружений).
Вот Стармер и начал с ЕС длительные и сложные переговоры с целью получения Лондоном доступа к этому оборонному фонду. Чтобы участвовать в совместных закупках оружия. Великобритания сможет получить доступ к фонду милитаризации Евросоюза только после того, как заплатит взнос за вступление, однако его размер пока не определен.
При этом Стармер на всякий случай демонстрирует свое "фе" и США Дональда Трампа
. Британское издание Times сообщило, что Великобритания планирует самостоятельно и существенно увеличить объемы производства взрывчатки и артиллерийских снарядов калибра 155 мм, чтобы не зависеть от американских и французских поставок.
Более того, СМИ сообщают, что единственный в Британии
производитель 155-мм снарядов — военно-промышленная компания BAE Systems — ранее закупала взрывчатое вещество RDX (гексоген) как раз в США и Франции. Но на фоне политики Трампа, которая кажется Лондону "неевропейской", британцы решили отказаться от приобретения американской взрывчатки.
При этом Стармер, очевидно, надеется на еще одно подспорье: недавно Великобритания и ЕС подписали соглашение о более тесных отношениях, которое должно в новых условиях нормализовать отношения между двумя субъектами после "брэкзита".
Нет смысле детально анализировать этот документ – его еще только будут выполнять. Но важно то, что этот документ предусматривает углубленное сотрудничество в экономической и других сферах. И это главное – в военной. И в свете заявки Лондона на участие в упомянутом фонде SAFE.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
заявила, что ЕС, подписывая указанное соглашение с Лондоном и проводя с ним саммит впервые за 5 лет после "брэкзита", открывает "новую главу" в отношениях с Великобританией, так как у стран множество общих проблем и целей. А Стармер уже считает доходы: по оценкам его канцелярии соглашение с ЕС принесет экономике страны не менее 12 млрд долл. Но, увы, только к 2040 году, когда от Стармера и след простынет на свалке истории.
Стармер уже заявил, что с ним и его решениями "Великобритания вернулась на мировую арену", а саммит с ЕС знаменует новую эру в отношениях с Европой
. Однако и британская оппозиция, и многие другие страны Европы и мира вполне резонно интересуются, чего хочет Стармер, так сильно активничая:
– освободиться от ненужных активов по всему миру и вернуться в Европу, чтобы опять попытаться занять там лидирующее положение, заручившись поддержкой США?
– спастись от государственного банкротства, используя милитаризацию экономики и синхронизируя эти процессы со всем Евросоюзом, который тоже близок к развалу и деградации?
– что стоит за нападками на Россию
со стороны Великобритании, которая не только поддерживает войну в Украине и науськивает неонацистский Киев на Россию, но и сама на днях объявила о новой волне санкций против военного, энергетического и финансового секторов России, не упоминая США и апеллируя к ЕС, который-де готовится "объявить о своем 17-м пакете санкций против России в рамках скоординированных усилий по обеспечению справедливого и прочного мира в Украине".
Это не праздные вопросы. Потому что безудержная милитаризация, уклон в оборонку всегда чреваты угрозой скатывания в военные конфликты. В любой стране, а тут речь идет о Великобритании, ЕС и НАТО, солидных военных мощностях, за которыми маячат США, страна с самым большим военным бюджетом на планете. А военные конфликты сегодня – это путь к Третьей мировой войне в ядерном исполнении.
Это самый большой минус всего, что сейчас лихорадочно предпринимает Стармер, спасая свое реноме, рейтинги популярности и имидж.
Есть у Стармера и другие минусы. Как пишет британская The Guardian
, оппозиция, в частности, лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж
заявил, что соглашение с ЕС подрывает суверенитет страны, а Великобритания станет "ведомой" Брюсселем
. А The Times
добавляет, что критики называют план Стармера по перезагрузке экономики с ЕС "распродажей".
Специальный посланник США в Европе и соавтор Всемирного форума мира Кимберли Лоу рассказала о финансовой несостоятельности когда-то "великой" Британии. "Хотя Англия
является союзником США и мы сотрудничаем с ней по вопросам на Ближнем Востоке
, у Великобритании нет финансовых возможностей для поддержки войны против России, даже если все страны Европы объединят свои силы против России", – сказала чиновница так, словно дала прямо Стармеру под дых.
И наконец беда пришла откуда надо было ждать, но как-то подзабыли. Недавно мэром английского города Ротерем была избрана Рухсана Исмаил
– не просто новая англичанка, а мигрантка в первом поколении из Пакистана
и теперь гражданка Британии. И дело не только в том, что она свою речь на инаугурации произнесла на пакистанском. Этот город известен тем, что именно там пакистанские банды десятилетиями насиловали несовершеннолетних при попустительстве полиции и органов власти, которую тогда олицетворял… Кир Стармер, глава Королевской прокурорской службы.
Согласно вышедшему в 2015 году докладу, пакистанцы изнасиловали тогда каждую 6 девочку в городе, а Стармер не смог дать этому ход и потому попал под обвинения в потворстве педофилам.
И разбирательство по этому делу может быть возобновлено в любой момент. В сочетании с "голубыми сосками" в лице украинских эскортников (или rent boys – мальчиков по вызову) это может дать Стармеру неизменно превосходный результат. С точки зрения уголовного права. И ему либо будет не до войны, либо он захочет утопить скандал в разжигании бойни…
P.S. Совет ЕС одобрил создание фонда милитаризации Евросоюза (SAFE) на €150 млрд. Об этом сообщило польское председательство Совета ЕС. "Мы утвердили SAFE - первую широкомасштабную программу военных инвестиций на уровне ЕС. €150 млрд для увеличения европейских военных возможностей", - говорится в заявлении. В Европейском совете уточнили, что на деньги из этой программы будет в том числе "оказана военная помощь Украине".