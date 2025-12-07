https://ukraina.ru/20251207/zhelezobetonnye-obeschaniya-trampa-i-dva-glavnykh-voprosa-itogi-7-dekabrya-1072764958.html

Железобетонные обещания Трампа и два главных вопроса. Итоги 7 декабря

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал об обещании США

Соединённые Штаты Америки обещали железобетонное соглашение с Россией, если стороны достигнут договорённостей, сообщил помощник президента Юрий Ушаков."Эти американцы (представители администрации Дональда Трампа. — Ред.) божатся, что если Трамп о чём-то договорится, то это будет железобетонно", — заявил он журналисту "России 1" Павлу Зарубину.По словам помощника президента РФ, чиновники Белого дома подчеркивают, что отличаются от предшественников, которые были зачинщиками конфликта на Украине. Переговорщики из США близки к Трампу и чётко выполняют его установки.Ушаков также подчеркнул, что Москва и Вашингтон работают в контексте долгосрочного урегулирования, речи о перемирии не идёт. Стороны пытаются согласовать трудные положения, которые должны определить форму и судьбу будущего соглашения. Некоторые вопросы по Украине требуют от США радикальных изменений в их документах.По словам помощника президента России, работа Москвы и Вашингтона над конкретными предложениями и формулировками будущего документа по Украине ещё впереди."Конкретные предложения, формулировки, сверка с юристами, этот путь ещё нужно пройти, но его не пройдёшь без участия специалистов", — указал Ушаков.Как отметил Ушаков, речь идёт в том числе о представителях МИД РФ, представителях Госдепа, специалистах юридических служб и так далее.Кроме того, добавил Ушаков, продвижение российской армии на фронте обеспечило более благоприятную обстановку переговорам с американской делегацией в Кремле."Уверенно продвигаемся, и это никто не может отрицать, в том числе американцы. Кстати, вы заметили, что Трамп заявил: "Эх ты, Зеленский, если бы ты, так сказать, в феврале послушал меня, ты получил бы более выгодные условия этого мирного договора, а сейчас твои позиции ухудшаются, и ты должен сейчас принять то, о чем мы с русскими договоримся", — заявил Ушаков.Говоря об итогах встречи, он отметил, что Россия и США стали лучше понимать позиции друг друга."Мы сделали (шаг - ред.) вперед в контексте лучшего понимания позиций друг друга", — заявил помощник президента России.При этом, отметил он, возможная встреча президентов России и США не обсуждалась.Тем временем посланник президента США Кит Келлог по Украине назвал два вопроса, которые нужно урегулировать для достижения мира на Украине. Выступая на форуме, организованном Фондом Рональда Рейгана в Калифорнии, он сравнил ситуацию с последними трудными метрами перед финишем."Последние 10 метров до цели самые тяжёлые. Я в самом деле полагаю, что нам остались несколько вопросов, а именно Донецкая область <…> и Запорожская АЭС, это огромная атомная электростанция. Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится", — заявил Келлог.Келлога также спросили о давлении на Россию с целью завершения конфликта. В ответ он заявил, что считает действенными экономические меры, в том числе против "теневого флота". Направлять на Украину войска США не планируют, добавил Келлог.Заявление Келлога прокомментировали в России."Келлог, если цитировать его полностью, добавил, говоря о проблемных вопросах, "в первую очередь". То есть, это не единственные вопросы, которые нужно решить. Добавлю, эти вопросы ещё и не главные. Потому что ключевыми были и остаются гарантии российской безопасности, потому что мы СВО начинали не ради доступа к ЗАЭС. И тут одно из двух: либо вопросы невступления Украины в НАТО и сокращения её армии с проведением выборов уже согласовали, либо Келлог выдает желаемое за действительное, и переговоры сдвинулись очень слабо", — указал российский политолог Юрий Баранчик.По его словам, Келлог может выдавать желаемое за действительное, т. к. переговоры американцев с украинской стороной были непростыми."В том числе и потому, что разговор Зеленского с Уиткоффом и Кушнером "был тяжёлым", сообщает Axios. А кроме территорий, обсуждались также гарантии безопасности. С чем тоже всё непросто. Хотя и в этом случае было подтверждено, что вывод войск с подконтрольной пока Киеву территории Донбасса был одним из острых", — подчеркнул Баранчик.Он также заявил, что Украина вряд ли способна к компромиссам и переговорам, однако это на руку России."В очередной раз выскажу мнение: то, что Киев недоговороспособен, пока играет нам на руку. Объективное продвижение ВС РФ вперед имеет место, позиции Киева на переговорах постоянно ухудшаются, и если Киев сможет затянуть переговоры до весны, то как знать – Славянск и Краматорск, за исчерпанием украинских мощностей, могут отвалиться от Украины намного быстрее Красноармейска (бывшего Покровска)", — указал политолог.В подтверждение своих слов он привёл высказывание народного депутата Украины, секретаря комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Романа Костенко."К счастью, Киев оправдывает возлагаемые на него надежды. Украина на переговорах с американцами должна "максимально тянуть время", заявил депутат Роман Костенко. По его мнению, затягивание дает возможность Украине "улучшать" какие-то "позиции". В противном случае, подчеркнул Костенко, "нас просто принудят к тому, чего мы не заслужили как нация". Понятно, что, по Костенко, украинская нация заслуживает власти не меньше, чем над нашим рукавом Галактики", — отметил эксперт.Таким образом, заключил Баранчик, быструю динамику переговорам может обеспечить лишь обрушение украинского фронта."Единственным надежным способом обеспечить бодрую динамику переговорам – обеспечит обвал фронта. Это сразу решит практически все "нерешаемые" вопросы", — подытожил эксперт.Тем временем украинские СМИ сообщили о том, что США усилили давление на руководство Украины."Наши источники рассказали, что что Уиткофф выставил ряд требований Зеленскому, которые он должен выполнить перед встречей с Трампом. Нам четко послан сигнал, что следующим этапом будут опубликованы пленки с Умеровым, а потом и Зеленским, если до Нового года не будут достигнуты рамочные договоренности", — отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Резидент".По информации источников канала, в Офисе президента Украины также опасаются, что секретарь СНБО Рустем Умеров "работает с американцами и может сливать всю информацию".О происходящем на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича ""Каждый день хуже предыдущего. Мы проиграли войну": что говорят на Украине о ситуации на фронте".

