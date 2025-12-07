Железобетонные обещания Трампа и два главных вопроса. Итоги 7 декабря - 07.12.2025 Украина.ру
Железобетонные обещания Трампа и два главных вопроса. Итоги 7 декабря
Железобетонные обещания Трампа и два главных вопроса. Итоги 7 декабря
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал об обещании США
2025-12-07T18:30
2025-12-07T18:30
эксклюзив
хроники
юрий ушаков
кит келлог
дональд трамп
запорожская аэс
нато
верховная рада
сша
россия
Соединённые Штаты Америки обещали железобетонное соглашение с Россией, если стороны достигнут договорённостей, сообщил помощник президента Юрий Ушаков."Эти американцы (представители администрации Дональда Трампа. — Ред.) божатся, что если Трамп о чём-то договорится, то это будет железобетонно", — заявил он журналисту "России 1" Павлу Зарубину.По словам помощника президента РФ, чиновники Белого дома подчеркивают, что отличаются от предшественников, которые были зачинщиками конфликта на Украине. Переговорщики из США близки к Трампу и чётко выполняют его установки.Ушаков также подчеркнул, что Москва и Вашингтон работают в контексте долгосрочного урегулирования, речи о перемирии не идёт. Стороны пытаются согласовать трудные положения, которые должны определить форму и судьбу будущего соглашения. Некоторые вопросы по Украине требуют от США радикальных изменений в их документах.По словам помощника президента России, работа Москвы и Вашингтона над конкретными предложениями и формулировками будущего документа по Украине ещё впереди."Конкретные предложения, формулировки, сверка с юристами, этот путь ещё нужно пройти, но его не пройдёшь без участия специалистов", — указал Ушаков.Как отметил Ушаков, речь идёт в том числе о представителях МИД РФ, представителях Госдепа, специалистах юридических служб и так далее.Кроме того, добавил Ушаков, продвижение российской армии на фронте обеспечило более благоприятную обстановку переговорам с американской делегацией в Кремле."Уверенно продвигаемся, и это никто не может отрицать, в том числе американцы. Кстати, вы заметили, что Трамп заявил: "Эх ты, Зеленский, если бы ты, так сказать, в феврале послушал меня, ты получил бы более выгодные условия этого мирного договора, а сейчас твои позиции ухудшаются, и ты должен сейчас принять то, о чем мы с русскими договоримся", — заявил Ушаков.Говоря об итогах встречи, он отметил, что Россия и США стали лучше понимать позиции друг друга."Мы сделали (шаг - ред.) вперед в контексте лучшего понимания позиций друг друга", — заявил помощник президента России.При этом, отметил он, возможная встреча президентов России и США не обсуждалась.Тем временем посланник президента США Кит Келлог по Украине назвал два вопроса, которые нужно урегулировать для достижения мира на Украине. Выступая на форуме, организованном Фондом Рональда Рейгана в Калифорнии, он сравнил ситуацию с последними трудными метрами перед финишем."Последние 10 метров до цели самые тяжёлые. Я в самом деле полагаю, что нам остались несколько вопросов, а именно Донецкая область &lt;…&gt; и Запорожская АЭС, это огромная атомная электростанция. Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится", — заявил Келлог.Келлога также спросили о давлении на Россию с целью завершения конфликта. В ответ он заявил, что считает действенными экономические меры, в том числе против "теневого флота". Направлять на Украину войска США не планируют, добавил Келлог.Заявление Келлога прокомментировали в России."Келлог, если цитировать его полностью, добавил, говоря о проблемных вопросах, "в первую очередь". То есть, это не единственные вопросы, которые нужно решить. Добавлю, эти вопросы ещё и не главные. Потому что ключевыми были и остаются гарантии российской безопасности, потому что мы СВО начинали не ради доступа к ЗАЭС. И тут одно из двух: либо вопросы невступления Украины в НАТО и сокращения её армии с проведением выборов уже согласовали, либо Келлог выдает желаемое за действительное, и переговоры сдвинулись очень слабо", — указал российский политолог Юрий Баранчик.По его словам, Келлог может выдавать желаемое за действительное, т. к. переговоры американцев с украинской стороной были непростыми."В том числе и потому, что разговор Зеленского с Уиткоффом и Кушнером "был тяжёлым", сообщает Axios. А кроме территорий, обсуждались также гарантии безопасности. С чем тоже всё непросто. Хотя и в этом случае было подтверждено, что вывод войск с подконтрольной пока Киеву территории Донбасса был одним из острых", — подчеркнул Баранчик.Он также заявил, что Украина вряд ли способна к компромиссам и переговорам, однако это на руку России."В очередной раз выскажу мнение: то, что Киев недоговороспособен, пока играет нам на руку. Объективное продвижение ВС РФ вперед имеет место, позиции Киева на переговорах постоянно ухудшаются, и если Киев сможет затянуть переговоры до весны, то как знать – Славянск и Краматорск, за исчерпанием украинских мощностей, могут отвалиться от Украины намного быстрее Красноармейска (бывшего Покровска)", — указал политолог.В подтверждение своих слов он привёл высказывание народного депутата Украины, секретаря комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Романа Костенко."К счастью, Киев оправдывает возлагаемые на него надежды. Украина на переговорах с американцами должна "максимально тянуть время", заявил депутат Роман Костенко. По его мнению, затягивание дает возможность Украине "улучшать" какие-то "позиции". В противном случае, подчеркнул Костенко, "нас просто принудят к тому, чего мы не заслужили как нация". Понятно, что, по Костенко, украинская нация заслуживает власти не меньше, чем над нашим рукавом Галактики", — отметил эксперт.Таким образом, заключил Баранчик, быструю динамику переговорам может обеспечить лишь обрушение украинского фронта."Единственным надежным способом обеспечить бодрую динамику переговорам – обеспечит обвал фронта. Это сразу решит практически все "нерешаемые" вопросы", — подытожил эксперт.Тем временем украинские СМИ сообщили о том, что США усилили давление на руководство Украины."Наши источники рассказали, что что Уиткофф выставил ряд требований Зеленскому, которые он должен выполнить перед встречей с Трампом. Нам четко послан сигнал, что следующим этапом будут опубликованы пленки с Умеровым, а потом и Зеленским, если до Нового года не будут достигнуты рамочные договоренности", — отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Резидент".По информации источников канала, в Офисе президента Украины также опасаются, что секретарь СНБО Рустем Умеров "работает с американцами и может сливать всю информацию".О происходящем на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича ""Каждый день хуже предыдущего. Мы проиграли войну": что говорят на Украине о ситуации на фронте".
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал об обещании США
Соединённые Штаты Америки обещали железобетонное соглашение с Россией, если стороны достигнут договорённостей, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
"Эти американцы (представители администрации Дональда Трампа. — Ред.) божатся, что если Трамп о чём-то договорится, то это будет железобетонно", — заявил он журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
По словам помощника президента РФ, чиновники Белого дома подчеркивают, что отличаются от предшественников, которые были зачинщиками конфликта на Украине. Переговорщики из США близки к Трампу и чётко выполняют его установки.
Ушаков также подчеркнул, что Москва и Вашингтон работают в контексте долгосрочного урегулирования, речи о перемирии не идёт. Стороны пытаются согласовать трудные положения, которые должны определить форму и судьбу будущего соглашения. Некоторые вопросы по Украине требуют от США радикальных изменений в их документах.
По словам помощника президента России, работа Москвы и Вашингтона над конкретными предложениями и формулировками будущего документа по Украине ещё впереди.
"Конкретные предложения, формулировки, сверка с юристами, этот путь ещё нужно пройти, но его не пройдёшь без участия специалистов", — указал Ушаков.
Как отметил Ушаков, речь идёт в том числе о представителях МИД РФ, представителях Госдепа, специалистах юридических служб и так далее.
Кроме того, добавил Ушаков, продвижение российской армии на фронте обеспечило более благоприятную обстановку переговорам с американской делегацией в Кремле.
"Уверенно продвигаемся, и это никто не может отрицать, в том числе американцы. Кстати, вы заметили, что Трамп заявил: "Эх ты, Зеленский, если бы ты, так сказать, в феврале послушал меня, ты получил бы более выгодные условия этого мирного договора, а сейчас твои позиции ухудшаются, и ты должен сейчас принять то, о чем мы с русскими договоримся", — заявил Ушаков.
Говоря об итогах встречи, он отметил, что Россия и США стали лучше понимать позиции друг друга.
"Мы сделали (шаг - ред.) вперед в контексте лучшего понимания позиций друг друга", — заявил помощник президента России.
При этом, отметил он, возможная встреча президентов России и США не обсуждалась.
‼ Кремль считает позитивным исключение РФ из числа прямых угроз США в новой стратегии нацбезопасности, заявил Песков - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
13:00
В Кремле оценили стратегию США, обстрелы и налёты. Хроника событий на Украине на 13:00 7 декабряВ Кремле прокомментировали стратегию национальной безопасности США. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Тем временем посланник президента США Кит Келлог по Украине назвал два вопроса, которые нужно урегулировать для достижения мира на Украине. Выступая на форуме, организованном Фондом Рональда Рейгана в Калифорнии, он сравнил ситуацию с последними трудными метрами перед финишем.
"Последние 10 метров до цели самые тяжёлые. Я в самом деле полагаю, что нам остались несколько вопросов, а именно Донецкая область <…> и Запорожская АЭС, это огромная атомная электростанция. Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится", — заявил Келлог.
Келлога также спросили о давлении на Россию с целью завершения конфликта. В ответ он заявил, что считает действенными экономические меры, в том числе против "теневого флота". Направлять на Украину войска США не планируют, добавил Келлог.
Заявление Келлога прокомментировали в России.
"Келлог, если цитировать его полностью, добавил, говоря о проблемных вопросах, "в первую очередь". То есть, это не единственные вопросы, которые нужно решить. Добавлю, эти вопросы ещё и не главные. Потому что ключевыми были и остаются гарантии российской безопасности, потому что мы СВО начинали не ради доступа к ЗАЭС. И тут одно из двух: либо вопросы невступления Украины в НАТО и сокращения её армии с проведением выборов уже согласовали, либо Келлог выдает желаемое за действительное, и переговоры сдвинулись очень слабо", — указал российский политолог Юрий Баранчик.
По его словам, Келлог может выдавать желаемое за действительное, т. к. переговоры американцев с украинской стороной были непростыми.
"В том числе и потому, что разговор Зеленского с Уиткоффом и Кушнером "был тяжёлым", сообщает Axios. А кроме территорий, обсуждались также гарантии безопасности. С чем тоже всё непросто. Хотя и в этом случае было подтверждено, что вывод войск с подконтрольной пока Киеву территории Донбасса был одним из острых", — подчеркнул Баранчик.
Он также заявил, что Украина вряд ли способна к компромиссам и переговорам, однако это на руку России.
"В очередной раз выскажу мнение: то, что Киев недоговороспособен, пока играет нам на руку. Объективное продвижение ВС РФ вперед имеет место, позиции Киева на переговорах постоянно ухудшаются, и если Киев сможет затянуть переговоры до весны, то как знать – Славянск и Краматорск, за исчерпанием украинских мощностей, могут отвалиться от Украины намного быстрее Красноармейска (бывшего Покровска)", — указал политолог.
В подтверждение своих слов он привёл высказывание народного депутата Украины, секретаря комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Романа Костенко.
"К счастью, Киев оправдывает возлагаемые на него надежды. Украина на переговорах с американцами должна "максимально тянуть время", заявил депутат Роман Костенко. По его мнению, затягивание дает возможность Украине "улучшать" какие-то "позиции". В противном случае, подчеркнул Костенко, "нас просто принудят к тому, чего мы не заслужили как нация". Понятно, что, по Костенко, украинская нация заслуживает власти не меньше, чем над нашим рукавом Галактики", — отметил эксперт.
Таким образом, заключил Баранчик, быструю динамику переговорам может обеспечить лишь обрушение украинского фронта.
"Единственным надежным способом обеспечить бодрую динамику переговорам – обеспечит обвал фронта. Это сразу решит практически все "нерешаемые" вопросы", — подытожил эксперт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
10:01
Тяжёлый разговор Зеленского, плохие предчувствия от Лондона. Хроника событий на утро 7 декабряВладимир Зеленский провёл телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Разговор был непростым. На Украине с тревогой ожидают визита Зеленского в Лондон
Тем временем украинские СМИ сообщили о том, что США усилили давление на руководство Украины.
"Наши источники рассказали, что что Уиткофф выставил ряд требований Зеленскому, которые он должен выполнить перед встречей с Трампом. Нам четко послан сигнал, что следующим этапом будут опубликованы пленки с Умеровым, а потом и Зеленским, если до Нового года не будут достигнуты рамочные договоренности", — отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Резидент".
По информации источников канала, в Офисе президента Украины также опасаются, что секретарь СНБО Рустем Умеров "работает с американцами и может сливать всю информацию".
О происходящем на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича ""Каждый день хуже предыдущего. Мы проиграли войну": что говорят на Украине о ситуации на фронте".
