https://ukraina.ru/20250527/baltiyskie-igry-zabytykh-tigrov-1063425940.html

Балтийские игры забытых "тигров"

Балтийские игры забытых "тигров" - 27.05.2025 Украина.ру

Балтийские игры забытых "тигров"

Когда-то, в 90-е годы, трёх сегодняшних нищих прибалтийских карликов называли "балтийскими тиграми" (по аналогии с "восточными тиграми" - Таиландом, Республикой Корея и Малайзией).

2025-05-27T04:45

2025-05-27T04:45

2025-05-27T08:53

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Экономики Прибалтики действительно показывали тогда неплохие номинальные результаты. Тому было три причины:1. Распродавалось советское наследство. Маленьким странам, величиной с депрессивную область каждая, на первое время хватало.2. Активно использовалось географическое положение – балтийские порты в то время оставались для России одним из главных направлений традиционного сырьевого экспорта. Для изменения ситуации (строительства новых и расширения имеющихся портовых мощностей в Санкт-Петербурге и Ленобласти понадобилось десятилетие). Российский экспорт в Европу стал фундаментом экономических успехов новоявленных "тигров".3. Запад изначально, ещё до распада СССР, принял решение об интеграции прибалтийских стран в свои структуры. "Возвращение в европейскую семью" трёх маленьких и предельно раскормленных СССР, в качестве "витрины социализма" и "нашей Европы", республик представлялось необременительным, а влияние на умы населения постсоветских стран, которым на их примере демонстрировали "успехи" "правильного развития" на основе "общечеловеческих ценностей", некоторое время помогало скрывать от широких масс хищническую политику Запада на постсоветском пространстве. "Советская витрина" для Запада была временно и недорого превращена Западом в его "витрину" для постсоветского пространства.После вступления прибалтийских государств в ЕС, европейская "благотворительность" была существенно урезана, а их русофобская политика привела к пересыханию российского транзита через балтийские порты. Советское наследство закончилось ещё быстрее. Заодно целые перспективные предприятия и даже отрасли промышленности были уничтожены по требованию Евросоюза. К концу 90-х бывшие "тигры" превратились в обычных голодных крыс. Крысу можно раскрасить в полосы, но тигром она от этого не станет.Потеряв статус "витрины" и перспективу развития, балтийские карлики только сильнее озлобились на Россию, начавшую бурно развиваться как раз в тот момент, когда "тигрокрысы" навеки распрощались с мечтой о благоденствии. Если бы их так быстро и так явно обходил по уровню жизни кто-то другой, прибалты может быть и не обратили бы внимания, но они не могли игнорировать успехи русских.Ведь национальные легенды гласили, что эти маленькие но очень цивилизованные и гордые народы испокон веков несли в Россию свет просвещения, западной науки, культуры и искусства, а попутно кормили "ленивых русских", которые сами ничего не умели делать, кроме как пить привезённый им прибалтами из Голландии дистилят. С уходом прибалтов из состава СССР русские должны были, спасаясь от голодной смерти, на коленях приползти на чистые местные мызы и умолять нанять их хоть на какую-нибудь работу за еду. Вместо этого весьма сытые русские начали скупать в Прибалтике по дешёвке недвижимость, а местные пошли к ним работать официантами, водителями, садовниками, горничными и т.д.Какой нормальный "европеец" сможет спокойно пережить такую вопиющую несправедливость? Не удивительно, что прибалты оказались в первых рядах русофобов, мечтающих навсегда стереть Россию с политической карты мира, поделив между собой её ресурсы. Но они были слишком маленькими и слабыми. Без чужой помощи прибалты могли только памятники сносить, борцов с нацизмом сажать в тюрьму за то, что те во время войны эсэсовцев убивали и плевать в российскую сторону через границу.Однако случился и на прибалтийской улице праздник. С началом украинского кризиса спрос на деятельную русофобию на Западе резко возрос. Поскольку же карлики были готовы не хуже Украины самоубиться об Россию во имя "торжества европейских ценностей" внимание к ним старших западных товарищей резко возросло. Денег, правда, дополнительных не дали, даже заставили в разы больше тратить на свои потешные армии из своих же прибалтийских дырявых бюджетов. Но зато почтили высоким доверием – разрешили устраивать против России любые (ну, почти любые) провокации, вплоть до втягивания Москвы в войну ещё и на северо-западном направлении.Союзники по НАТО спасать прибалтов в случае войны не собираются, но для каждого бывшего "тигра", для каждой полосатой крысы является честью погибнуть, защищая идеалы Запада. Поэтому антироссийские провокации на Балтике идут полным ходом.И всё же балтийским карликам тоже бывает страшно. Они прекрасно понимают, что можно вечером заснуть в бедненькой но чистенькой "европейской" Прибалтике, а утром проснуться в огромной и богатой, но жутко неприятной каждому "настоящему европейцу" России. И удрать не успеешь – ночью "настоящим европейцам" положено спать, а не в спешке собирать чемоданы.Если бы ещё эти зловредные русские кормили, как при СССР, можно было бы их лет пятьдесят потерпеть (заодно восстановили бы промышленность, отремонтировали бы дома, вновь положили бы асфальт, перезапустили бы железные дороги и обеспечили бы грузом морские порты). Но русские заранее говорят, что ничего из этого делать не собираются – пусть мол каждый живёт на свои. Прям геноцид какой-то.В общем прибалты пришли к выводу, что лучше и провокацию учинить, и независимость сохранить. А для этого надо, чтобы кто-то из членов ЕС и НАТО, кроме них самих, воевал с Россией. Традиционно решив, что дальше думать нечего – трясти надо, прибалты, особенно литовцы устроили вселенский вой по поводу так называемого Сувалкского коридора. Там, мол, от границы Белоруссии, до границы Калининградской области всего 65 километров, русские будут здесь прорываться.Полосатым крысам – поджигателям войны хотелось бы, чтобы так и было. Более того, они готовы в "час икс" учинить провокацию в этом районе, с тем, чтобы подать её, как российское вторжение с территории Белоруссии. Расчёт на то, что Польша рассматривает Сувалкский коридор, как необходимый компонент обеспечения национальной безопасности и реально готова за него воевать. Предполагается, что в суете и суматохе, а провокацию на белорусской границе будут организовывать одновременно и скоординировано с мощной провокацией на Балтике, которая должна будет по расчётам евро-балтийских русофобов гарантированно вызвать военный ответ России, поляки не разберутся и двинут армию на защиту коридора, вступив в бои с белорусскими, а возможно и с российскими войсками, может даже попытаются нанести авиационные и ракетные удары по военным объектам на территории Белоруссии.Польская армия достаточно крупная, достаточно хорошо обеспеченная, у Польши достаточно велик неизрасходованный собственный и сбежавший туда украинский мобилизационный потенциал. Польская армия является самой боеспособной европейской армией НАТО после турецкой. В общем, считается, что с Польшей России придётся повозиться, а НАТО не сможет проигнорировать угрозу военного разгрома Польши так же спокойно, как аналогичную угрозу в отношении Прибалтики. Ежели же начнётся большая заваруха, то у прибалтийских стран увеличиваются шансы уцелеть. Правда, у цивилизации шансы уцелеть резко сокращаются, но кто в Прибалтике думает о цивилизации? Там и слово то такое только отдельным "умникам" известно. Порядочный прибалт такими категориями не мыслит.Впрочем могу утешить литовцев и латышей. Никто не собирается прорываться через Сувалкский коридор. Зачем России воевать с Польшей и рисковать большой европейской войной, если есть куда более простой и эффективный путь снятия любых блокад на Балтике? Кстати, финны в курсе. Они в последнее время, верещат о том, что Россия на их границе строит оборонительные сооружения, и развёртывает армейский корпус – никакого уважения к НАТО не проявляет.Финны, конечно, говорят о готовящейся агрессии, но потенциальный агрессор не строит оборонительные сооружения (всё равно потом надо будет новую границу обустраивать). Россия предпринимает чисто оборонительные меры, на тот случай, если карлики действительно спровоцируют конфликт на Балтике – чтобы заранее отбить у финнов охоту за них заступаться, а то в Хельсинки отдельные горячие головы ещё до вступления Финляндии в НАТО обещали помочь "братскому эстонскому народу" в случае столкновения с Россией.Финны всё понимают правильно. России нет нужды на глазах у всего мира срочно создавать ударную группировку, таща войска к Сувалкам через всю Белоруссию, чтобы там наткнутся на готовые к бою польские дивизии. Значительно эффективнее просто занять Эстонию. Это сразу решает несколько задач:· отодвигает границу от Санкт-Петербурга;· возвращает Балтийскому флоту свободу манёвра в восточной и центральной частях Балтийского моря;· занятие островов Моонзундского архипелага, помимо разблокирования Балтийского флота, а также морского пути в Калининград, позволяет полностью блокировать Рижский залив.Если этого окажется недостаточно для вразумления оставшихся прибалтов, ничто не мешает продолжить наступление через территории Латвии и Литвы к Калининграду, открывая к нему доступ и по суше. Главное, что у поляков и прочих шведов будет время оценить ситуацию и не лезть в конфликт. Шанс избежать быстрой деградации ситуации до уровня европейской войны резко возрастает. Есть надежда, что у бывших "тигров" даже прояснение сознания наступит и с ними можно будет выстроить конструктивный диалог, особенно, если сменятся на более адекватные их правительства.Гарантии, конечно, нет, но всяко лучше, чем ломиться в лоб в Сувалки на всеевропейскую войну с возможным ядерным финалом. И Прибалтику даже присоединять не надо. Можно просто в обеспечение соглашений на неопределённый срок оставить на территории Эстонии российские войска, за эстонский, разумеется, счёт. Не знаю как войскам, всё же наши солдаты привыкли к более высокому уровню цивилизации, но эстонцам должно понравиться – бойцы ведь там деньги тратить будут. Их расходы с лихвой заместят давно отсутствующих туристов и обнищавших релокантов.Стоят же американцы уже восемьдесят лет в суверенной Германии, без ущерба для её суверенитета, почему бы и нам не постоять в суверенной Эстонии? Суверенитет не пострадает. И всем спокойнее.Об особенностях политических взглядов прибалтийских политиков - в статье Владимира Скачко ""Воевать до победного конца. Всего". Семь лиц старого литовца-русофоба Андрюса Кубилюса"

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россия, прибалтика, запад, нато, ес, мнения