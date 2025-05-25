https://ukraina.ru/20250525/voevat-do-pobednogo-kontsa-vsego-sem-lits-starogo-litovtsa-rusofoba-andryusa-kubilyusa-1063400931.html

"Воевать до победного конца. Всего". Семь лиц старого литовца-русофоба Андрюса Кубилюса

"Воевать до победного конца. Всего". Семь лиц старого литовца-русофоба Андрюса Кубилюса - 26.05.2025 Украина.ру

"Воевать до победного конца. Всего". Семь лиц старого литовца-русофоба Андрюса Кубилюса

Когда в прошлом году глава Еврокомиссии (ЕК) 65-летняя немка Урсула фон дер Ляйен на свой новый – второй – срок на старом посту выбрала себе еврокомиссаром по обороне и космосу 66-летнего литовца Андрюса Кубилюса, в этом выборе было всё.

2025-05-25T16:02

2025-05-25T16:02

2025-05-26T10:35

россия

сша

украина

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

владимир путин

ес

европарламент

нато

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/19/1063400811_0:33:1180:697_1920x0_80_0_0_4818f517507530ed4c89a9a7c98c178f.jpg

Сейчас они на год страше. Но главное, конечно же, не то, что стареющая женщина выбирала себе окружение из "жеребцов" тоже по возрасту, себе под стать (из этого Кубилюса, правда, такой жеребец, что хоть святых выноси, но факт есть факт: старый пер.., пардон, мужчина уже). Нет, эта мать семерых детей куда-то и почему-то, что называется, поехала "крышей" и выбрала делом своей, надеемся, уже недолгой жизни войну. С Россией и за демократию, разумеется. И ей нужны были такие же, как она, нарванные и безбашенные, но покорные и безропотные соратники (помощники, наперсники, холуи, адепты, эпигоны, клевреты – нужно подчеркнуть в любом количестве).Депутат Европарламента от Литвы Кубилюс подходил по всем параметрам. Во-первых, еврокомиссар по обороне и космосу – это новая, учрежденная по инициативе Урусулы должность. До этого среди еврокомисааров "оборонщиков-космонавтов", стремящихся победить Россию и лично ее президента Владимира Путина, еще не было. В европейских дурдомах таких, ясное дело, было полно (жизнь тяжела, русские идут – кукуху сносит сильно), но вот на новом посту, который символизировал бы превращение Евросюза из экономического в оборонный, точнее – военный, нужен был верный и проверенный товарищ (херр, мистер, синьор, господин, сеньор, месье, пан – нужное тоже выбрать, все подходит, но значения не имеет).Во-вторых, Кубилюс именно таким и был: безропотным и покорным, а значит, бепрекословным и исполнительным. Это он после 1991 года стал господином-паном, а так он – именно товарищ: его становление как общественно-политической особи пришлось на времена СССР. Он родился в декабре 1956 года в семье вечных нахлебников, у которых род занятий, его нужность и полезность для людей определить крайне сложно. У Андрюса отец и мать – литературоведы. Ну, а всем же известно, какая в Литве, даже советской, была мощнейшая литература – просто дух захватывало и мухи дохли при чтении многих "шедеверов".Помните этот гениальный диалог из кинокомедии Эльдара Рязанова "Гараж":– Занимаюсь сатирой.– Русской или иностранной?– Нашей.– По XIX-му веку?– Нет, современной.– У вас потрясающая профессия, вы занимаетесь тем, чего нет…Вот и в семье Кубилюсов, похоже, такая же картина. Но платили хорошо, и маленький Андрюша вряд ли голодал в тисках "звериной совково-коммунистической действительности". Как же иначе? "Нацмены" из Прибалтики, почти Запад, и, выполняя интеранциональный долг и дружбу народов, недовольство этой публики Союзу нужно было топить в бабле. И топили – Прибалтика в СССР была "витриной социализма". Мутноватой, но все же не сравнить с нищетой российской средней полосы, откуда даже за колбасой ездили в Москву. По крайней мере, Андрюс, в отличие о его прибалтийской коллеги Каи Каллас, чей папа в Эстонии возглавлял республиканское отделение Сбербанка, не вспоминает, что вынужден был в голодном детстве сметаной с сахаром восполнять в детском тельце нехватку шоколада…Но по стопам родителей маленький Андрюс благоразумно не пошел (все же ненадежная, материально хлипкая стезя), а закончил физический факультет Вильнюсского университета и остался в аспирантуре, а потом работал при университете лаборантом, инженером, научным сотрудником.То есть практически бил баклуши и протирал штаны. И потому когда в Литве в 1988 году появилось движение за перестройку (Lietuvos persitvarkymo sąjūdis), трансформировавшееся в национально-освободительное движение Саюдис, примкнул к нему. И даже в 1990—1992 годах был ответственным секретарем его Совета – руководящего органа.В-третьих, с такого поста путь – только в политику. И Андрюс пошел. С 1992 года он фактическив всегда депутат литовского парламента (Сейма), а пиком его карьеры стал дважды пост премьер-министра Литвы. Сначала с 3 ноября 1999 года по 9 ноября 2000 года (это когда он сотоварищи "съели" премьера, а потом и президента Роландаса Паксаса, которого обвиняли – ­о, бинго! – в пророссийском криминалитете), а потом с 2008 по 2012 года, когда президентом стала записная русофобка с мутноватым комсомольским прошлым эскортницы Дали Грибаускайте (по кличке "Грибынеотпускайте").Даля эта его, наверное, и укусила – Андрюс, и до того малу-помалу русофобсвующий, теперь стал фанатичным и нарванным русофобом со звериным оскалом. Таким образом они, кажется, вместе с экс-коммунисткой и компенсировали "грехи молодости" при СССР, когда надо было прогибаться и кричать "Ленин, партия, комсомол!".Членом КПСС Кубилюс (в отличие от Дали, коммунистки с 1983 года) не был, но "не любить Россию" привык и "угнетательницу Литвы" в ней увидел. Прибыльно для себя – такая нелюбвь, повторяю, снимала прежний груз политической неблагонадежности, возмещала прежние комплексы неполноценсоти и как бы делала заявку на новое, уже европейски выверенное "демократическое" служение. Для пущей убедительности и солидности Кубилюс стал на пару лет еще и председателем партии Союз Отечества (Консерваторы Литвы). Ну, как партии… Вы бы видели эту партию, в Литве помешающуюся на одном диване…Но несмотря на экзальтированнную политизированность и русофобию, Кубилюс в литовском Сейме всегда терся возле структур, занимающихся финанасами и бюджетом, а также эенергетикой (был, например, членом Комитета по экономике с 18 декабря 2012 по 15 мая 2013 года и членом энергетической комиссии с 4 декабря 2012 года), прибыльными, как вы понимаете, отраслями – там всегда можно чем-то неслабо поживиться…Но вот с таким багажом в 2019 году Кубилюс и стал депутатом Европарламента, вошел во фракцию Европейской народной партии где, похоже, в 2024 году и был замечен неистовой Урсулой или ее эмиссарами, ищущими подходящий расходным материал. Она, повторюсь, и искала таких, задумав переформатировать ЕС а агрессивный русофобский милитаристский союз, способный воевать и без помощи США.Кубилюс надежды Урсулы всегда оправдывал. В Европарламенте он начал с того, что в 2021 году подготовил доклад о стратегии политических отношений между Евросоюзом и Россией и призывал коллег не признавать результаты выборов в российскую Госдуму.Через полтора года в январе 2023 года опубликовал статью "Наши психологические комплексы о России" (Our "Russian" psychological complexes), в которой описал, как он считает, свойственные литовским и западным читателям заблуждения о России, фактически отказав ей в наличии какого-либо демократического будущего.При этом практически всегда Кубилюс нес такую русофобскую и проукраинскую пургу и бредятину, что уши вяли и майки заворачивались у слушающих. Но Урсуле это нравилось. А осенью 2024 года без пяти минут "еврокомиссар" по обороне Кубилюс вообще заявил, что ЕС нужно "радикально нарастить выпуск продукции военного назначения и интегрировать украинские вооруженные силы в европейскую военную структуру". Более того – "убрать какие-либо красные линии в деле нашей оборонной помощи Украине".Зачем и почему? Да потому, что, уверен Кубилюс, "нормальные отношения между Россией в ее нынешнем виде и ЕС просто невозможны". А значит, "нашей стратегической целью является ослабление российского режима, а еще лучше – его смена".Во как! Несмотря на то, что к тому времени даже его непосредственный хозяин, демократ и госсекретарь США Энтони Блинкен уже повторял, что "мы больше не занимаемся бизнесом под названием смена режимов".Но Кубилюс хотел стать еврокомиссаром и молол то, что хотели слышать. И еврокомиссаром стал!Он по-прежнему утверждает: "НАТО и все мы считаем Россию самой большой угрозой для европейской безопасности. НАТО готовится радикально усилить готовность сдерживать российскую агрессию. Невозможно планировать "дружеские отношения" с самой большой угрозой, и требовать повышения оборонных расходов, чтобы сдерживать эту самую большую угрозу".Но уверен, что коллективный Запад может победить Россию, если напряжется и нарастит мощности своего военно-промышленного комплекса (ВПК) и снабдит Украину всем необходимым для войны, особенно дронами. "Война сильно изменилась. Сейчас наибольшую роль играют БПЛА. Это то, что не дает возможности стороне, которая — как Россия — имеет больше ресурсов, существенно сдвинуть линию фронта", — сказал он.Сейчас Кубилюс воперки всему, включая здравый смысл, жестко оппонирует новому президенту США Дональду Трампу в вопросах войны и мира и критикует его за готовность найти общий язык и примириться с Россией. Он демонстративно не верит, что начавшийся переговорный процесс по урегулированию конфликта в Украине даст реальные плоды.Как профильный еврокомиссар, Кубилюс горячо поддерживает программу перевооружения ЕС, мечтает о возрождении агрессивного единства НАТО и хочет воевать до конца, то есть победы над Россией, для чего Западу и нужно по-любому вооружать Украину.Уже в мае 2025 года в интервью британской газете Guardian Кубилюс сказал: "Способ достижения справедливого мира на самом деле заключается в реализации формального мира посредством силы". И горячо поддержал и начал обосновывать идею перевооружения Европы на кредиты в 150 млрд евро. По его мнению, это может стать "очень важным прорывом" в военной поддержке Украины, которую и нужно по-прежнему науськивать на Россию.Кубилюс надется, что соглашение о займах будет подписано в ближайшие дни и у стран ЕС будет шесть месяцев на разработку собственных оборонных проектов, которые они смогут профинансировать за кредитный счет. "Они возьмут эти займы… и будут использовать их для совместных закупок с Украиной и для украинских нужд", — сказал еврокомиссар.Кредиты же в 150 "ярдов" являются частью общей программы военого переформатирования ЕС – действий по обеспечению безопасности в Европе (SAFE) до 2030 года стоимостью в 800 млрд евро. Однако о намерении использовать заемные средства для перевооружения заявили только 15 европейских стран, включая Германию и Польшу. А вот Франция, Италия и Испания, страны с крупными и обремененными долгами экономиками, пока благоразумно воздерживаются. Чем очень печалят Кубилюса с Урсулой.Но те не унывают, а Андрюс вообще утверждает, что Европа сможет обойтись и без помощи США. И Европе, и Украине. По его словам, чтобы восполнить любой дефицит военной помощи США Киеву, странам ЕС придется потратить 0,21% совокупного ВВП. По сравнению с нынешними расходами в 0,1% ВВП. "Это конечно, не ноль, но и не то, что разрушит наше финансовое положение", — уверен неистовый литовец с задатками космонавта, который без скафандра сильно ударился головой о что-то металлическое…Но точка зрения Кубилюса/Урсулы пока доминирует в Европе, удивляя и нервируя Трампа и вызывая индифферентное отношение в России, которая тоже готова воевать до своей победы.Последнее эту публику и нервирует особо сильно. Но в Москве-то никто не подряжался что-либо делать, чтобы Кубилюсу было хорошо и комфортно. Не говоря уже об Урсуле…P.S. Последние данные Кильского института мировой экономики: к 3-ей годовщине с начала российской военной операции: Европа предоставила Киеву военную помощь на сумму 62 млрд евро, США – 64 млрд евро. Но Евросоюз направил Украине 70 млрд евро в виде гуманитарной и финансовой помощи, США – 50 млрд евро. Просто так информация, для понимания силы желания насолить России купленной кровавой украинской узколобостью…О начальнице Андрюса Кубилюса - Урсуле фон дер Ляйен - в статье Владимира Скачко "Плодовитая и вороватая. Девять лиц "фюрера Урсулы", которая может угробить европейский рейх"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

россия, сша, украина, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, владимир путин, ес, европарламент, нато, эксклюзив