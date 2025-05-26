https://ukraina.ru/20250526/nu-za-uvazhenie-tramp-1063407800.html

"Ну, за уважение!" Трамп

"Ну, за уважение!" Трамп - 26.05.2025 Украина.ру

"Ну, за уважение!" Трамп

Давнее драматическое, даже трагическое событие. Умирал гений. Гением же я считаю не того, кто создает что-то феерично новое на базе осознанных и освоенных неких принципов. А того, кто эти принципы открывает.

2025-05-26T06:06

2025-05-26T06:06

2025-05-26T18:56

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Академик Виктор Михайлович Глушков и открывал физические принципы, из которых потом и вырастала, что кибернетика, что информатика, что гиперзвуковое оружие.Пытались, наивные, спасти невероятный ум, перекластируя его из биологического в механическое состояние. Не знали тогда еще незыблемый закон другого гения Станислава Лема о том, что жизнь нельзя без остатка растворить в машине. Даже электронной.Длинная история. Довелось выявлять и фиксировать в сознании (и подсознании) мэтра своего рода "базальтовые точки" - фундаментальные опоры мыслительной архитектуры. Помнится, методом глубинных опросов прошли четыре с половиной тысячи подобных "опор". Не помогло. Живая мысль всегда будет вырываться за пределы любого искусственного интеллекта. Даже самого совершенного.Но что-то запомнилось. Например, незыблемая установка его личности на "уважение". Академик крайне уважительно относился ко всему: окружающему миру в целом, к отдельным деталям и подробностям; к обществу и каждому его участнику независимо от рангов, статусов, регалий и возраста.Может, это у него другой научный корифей Дмитрий Сергеевич Лихачев перенял манеру уважительно подавать пальто даже самым зеленым своим аспирантам.Удивительно, но моя не очень образованная, но по житейски мудрая теща Анна Константиновна всегда открывала любое застолье стереотипным тостом: "Ну, за уважение!"…Все это всплыло в памяти, когда попытался хотя бы самыми общими штрихами описать для себя социометрию американского президента. От него многое зависит в сегодняшнем мире: в отношениях наших стран, предстоящих глобальных катаклизмах, будущей геополитической конфигурации всей планеты.В то же время даже самые продвинутые эксперты считают его натуру ветреной как май, текучей как ртуть. Им принадлежит хлесткое иронично утверждение, что Трамп утром и Трамп вечером - совершенно разные персоны.А я вот полагаю, что и в его мировоззрении есть свои базальтовые основания. Может, и не столько, сколько у Глушкова, но не меньше, чем у моей тещи. Принцип "уважения", по крайней мере, у них общий.Дональд Фредович вышел из патриархальной немецкой семьи, где все было проникнуто взаимным уважением. Особенно в отношении родителей. В подобных семьях авторитет отца незыблем и непререкаем. Как и уважение к интересам самых маленьких членов семьи.Потом, став нью-йоркским серьезным девелопером, он не мог не войти в известные отношения со всеми пятью-шестью "семьями" мегаполиса, крышевавшими этот бизнес. А в тех "семьях" бытует форменный культ уважения. Кто читал "Крестного отца", помнит, что в той среде даже громадные деньги, переданные "без уважения", не считаются оплатой. Старая школа!Поговаривают, что Трамп невзлюбил Зеленского не только из-за шашней последнего с его оппонентами-демонами. Здесь чувство глубже. Его антипатия покоится не на хлипкой надстройке политических и конъюнктурных противоречий. Она уходит куда глубже - до базальтового базиса главных опор души.С одной стороны, он не приемлет залихватского панибратства этого персонажа. Хуцпа хороша на уровне биндюжников Бени Крика, а не главы, пока еще, супердержавы.С другой стороны, он органически не может уважать персон с временно раздутым, но по сути крохотным масштабом личности. Отсюда, кстати, его отношение и европейским лидерам. Как к перхоти, исходя из их масштаба. И в реальности, и в действительности…Забавно наблюдать как те же аналитики ищут подоплеку симпатии Тампа к казалось бы явным противникам и неприятия казалось бы давних союзников. Каких только гипотез не выдвигают: компромат, подкуп, магия…А ларчик просто открывается: "Ты меня уважаешь?" И : "Ты, приятель, мелковат для уважения."Трамп, один из немногих мировых лидеров у которого политическое не перебило психологическое. Его личные кононы часто оказываются сильнее политической конъюнктуры. Понять, а тем более прогнозировать, его поступки без учета этой особенности, не реально.И если, скажем, товарищ Ын ему ближе месье Макрона, то ответ на эту шараду стоит искать именно здесь…Другой фундаментальной конструкцией его психотипа можно назвать глубинное и непреодолимое любопытство к "иному". Иному укладу, образу жизни, модели бытия.Трамп, безусловно, консерватор. Он обожает знакомую среду, привычный ландшафт. Вокруг него все должно быть узнаваемо до последней лунки на привычном гольфовом поле в Мар-а-Лаго. А тянет, как героя песни Владимира Семеновича Высоцкого, к парням, что "говорят про другое".Он, конечно, по самому нутру "западный человек". Западная модель мира - предельная унификация. Когда-то Буш вторгся в Ирак потому, что там не было Макдональдса. Испанские конкистадоры убивали всех, кто не обращался в их веру, не переходил на их язык, дресс-код и т.д. Западная модель имперской унификации.Это мы в имперском порыве пытались гармонизировать среду - и духовную, и физическую (кроме, может, советского периода). Они же - выстричь все как английскую лужайку под единую гребенку.А Трамп это экзистенциальное противоречие решил размашисто и залихватски. Все привычное он возит с собой. Включая транспортировку передвижного Макдональдса в экзотические страны. Но только на время его визита.И делает в Эмиратах неожиданное признание - ему, мол, нравится, когда другие живут по другому. В бытовом плане, культурном, даже политическом. Он там сенсационно заявляет, что Штаты не должны навязывать, импортировать чужим цивилизациям свои представления даже о демократии и прочих ценностях и святых коровах Запада. Типа, каждому - свое! О, майн готт!Этот подход, столь неожиданный для прошлой практики сверхдержавы, настолько оглушителен, что арабы рассчитались за него триллионами…Наконец, еще одна основополагающая страсть лидера Штатов. Он фанатеет от высокого стиля! Себя, в отличие от многих других лидеров, он считает очень стильным кадром. И по манерам, и по поведению, и по одежде.Завидует, конечно, "джентльмену Владимиру" с его небрежно-органичной стилистикой в духе супер-мачо: от дзюдоистской походки до по-спецназовски одетых на правую руку часов. Сам многократно пытался стать "иконой стиля" для своих избирателей: готическое пальто "в пол", причудливые запонки вместо пошлых пуговиц. Не говорю уже про экстравагантную форму и манеру излагать мысли и в книгах, и на митингах…Но чувствует - все же не его тема.Поэтому вся сублимация в бесподобную жену Меланью - которой подражает половина мира. Вот уж действительно "икона стиля".Поэтому плохо скрытое призрение к "рогулям". Тем, кто изящным стилем не жизнь украшают, а напыщенно-угрюмым обликом все отравляют. Его кредо: "жлобы не мы!". Даже, если жлоб в камуфляже…Вроде бы мелочи. Но мы помним по детской песенке "из чего же из чего сделаны наши мальчишки". А многие лидеры - мальчишки. Постаревшие. И только…О том, чем отличается президент США Трамп от его западных, европейских коллег - в статье Захара Виноградова "Что не так с переговорами по Украине"

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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ирак, запад, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон, мнения, международные отношения, сша, нью-йорк, культура