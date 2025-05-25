https://ukraina.ru/20250525/alekhin-rasskazal-o-problemakh-pri-vosstanovlenii-kurskoy-oblasti-i-novykh-regionov-1063355920.html

Алехин рассказал о проблемах при восстановлении Курской области и новых регионов

Алехин рассказал о проблемах при восстановлении Курской области и новых регионов - 25.05.2025 Украина.ру

Алехин рассказал о проблемах при восстановлении Курской области и новых регионов

В качестве саперов Россия должна привлекать и волонтеров, которе осваивают умение разминирования. На примере восстановления Курской области можно сформировать образ будущего для всей России. Для решения проблем с жильем нужно призывать крупный бизнес. И наконец нужно позаботиться о вопросе статуса земли людей, которые потеряли все

2025-05-25T05:30

2025-05-25T05:30

2025-05-25T05:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин.Ранее президент России Владимир Путин впервые посетил Курскую область после ее освобождения. В ходе визита глава государства отдал следующие распоряжения:— Сохранить выплату в размере 65 тыс. рублей для жителей Курской области, пока они не смогут вернуться в свои дома. Увеличить группировку разминирования.— Выделить средства на ремонт домов, пришедших в негодность в период эвакуации.— Не забывать о поддержке семей погибших в приграничье волонтеров.Отвечая на вопрос, какие острые проблемы не были затронуты во время беседы с Путиным, Алехин отметил, что “на встречу с президентом подтянули далеко не всех активистов, которые работают на приграничье”.“Вообще наши волонтеры делятся на несколько групп. Одни помогают со связью, другие занимаются техникой, третьи возят гуманитарку мирным жителям, четвертые занимаются расселением. И на этой встрече были охвачены далеко не все проблемы”, — пояснил он.По мнению собеседника издания, увеличить группировку саперов не только в Курской области, но в Донбассе можно за счет волонтеров, которые “потихоньку осваивают инженерное дело и готовы добровольно в этом участвовать”.“Разминировать ведь надо не только Курскую область, но и Донбасс, где мы с каждым днем освобождаем все новые населенные пункты. Когда туда едешь, ты сам видишь саперов, которые на каждом углу занимаются поиском мин. Так что волонтеров к решению этой задачи привлекать надо”, — заявил Алехин.Он также подчеркнул, что на примере восстановления Курской области можно сформировать образ будущего для всей России — жизнь на селе.Кроме того, он обратил внимание на большие проблемы с жильем. По словам Алехина, в этом случае нужно призывать крупный бизнес для постройки.“Если бы мы привлекли к восстановлению региона социально ответственный бизнес, это была бы огромная помощь людям. У человека был дом в селе на 50 квадратов. Он получил 5 миллионов, а ему готовы построить дом на 100 квадратов. А это уже демография и все остальное”, — объяснил социальный технолог.Наконец, отметил собеседник издания, до сих пор никто не может решить вопрос статуса земли людей, которые потеряли все, но получают сертификаты на недвижимость.“Власти по сегодняшнему закону настаивают на отчуждении, хотя было четкое указание президента, который сказал, что земли надо вернуть людям, даже если для этого надо изменить правовую базу. Эти проблемы до сих пор не решена. Надеюсь, что-то изменится”, —- заключил Алехин.Полный текст интервью Романа Алехина: После удара ВС РФ по полигону в Шостке каждый следующий штурм ВСУ станет еще более "мясным" читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250522/gryaduschee-dikoe-pole-kak-depopulyatsiya-budet-prepyatstvovat-vosstanovleniyu-malorossii-i-slobozhanschiny--1063322522.html

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новости, курская область, россия, донбасс, владимир путин, вооруженные силы украины, вс рф, восстановление донбасса, восстановление