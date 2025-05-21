https://ukraina.ru/20250521/tramp-protiv-netanyakhu-izrailskiy-khvost-vnov-khochet-vilyat-amerikanskoy-sobakoy-1063304683.html

Трамп против Нетаньяху. Израильский хвост вновь хочет вилять американской собакой

Трамп против Нетаньяху. Израильский хвост вновь хочет вилять американской собакой - 21.05.2025 Украина.ру

Трамп против Нетаньяху. Израильский хвост вновь хочет вилять американской собакой

В ближневосточной политике начинается процесс системных тектонических изменений. Прежде всего, наблюдатели фиксируют заметное охлаждение отношений между Соединенными Штатами Америки и их ключевым союзником в регионе, которым на протяжении десятилетий являлся Израиль

2025-05-21T17:01

2025-05-21T17:01

2025-05-21T17:01

эксклюзив

сша

израиль

газа

биньямин нетаньяху

дональд трамп

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cnn

пентагон

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Израильская пресса заговорила об этом после неожиданной отмены визита вице-президента США Джея Ди Вэнса. Он в самый последний момент отказался от запланированной на 20 мая поездки в Тель-Авив и Иерусалим, мотивируя свое решение некими не названными "логистическими ограничениями".Конечно, это было не более чем предлогом. Ведущие западные политики многократно прилетали в Израиль на фоне обострения израильско-палестинского конфликта, которое началось в октябре 2023 года. И легко решали любые проблемы с логистикой.Эти визиты всегда расценивались как демонстративная поддержка военных операций израильского правительства в секторе Газа. А сейчас, когда Вэнс передумал лететь в аэропорт имени Бен-Гуриона, его поступок выглядит для всех таким же демонстративным сигналом – о том, что в Вашингтоне серьезно недовольны действиями Беньямина Нетаньяху.Потому что израильский премьер-министр с некоторых пор стал для представителей администрации Дональда Трампа чересчур токсичным партнером.Американское издание Axios, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в Белом доме, описывает непосредственную подоплеку этих событий. Как сообщают журналисты, вице-президент США не хотел, чтобы его поездка расценивалась в качестве поддержки новой военной операции израильской армии – потому что этот жест ударил бы по авторитету и рейтингам американской администрации.Подразделения ЦАХАЛ буквально накануне приступили к очередной зачистке сектора Газа, чередуя бомбовые удары с танковыми атаками на земле. Это привело к новым массовым жертвам среди мирного палестинского населения и вызвало широкое возмущение во всем мире – не исключая Соединенные Штаты, где сейчас проходят многолюдные митинги в защиту жителей Газы.Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что широкомасштабные операции в секторе Газа вызывают разочарование – потому что они повлекут за собой лишь новые жертвы и разрушения."Мы неоднократно публично заявляли, что единственный путь к нормализации ситуации в Газе лежит через перевод решения конфликта в политико-дипломатическое русло", – отметила представитель российского МИДа.В Вашингтоне также настаивают на необходимости прекращения огня и активно продвигают проект мирного урегулирования палестинского кризиса.Дональд Трамп и представители его ближайшего окружения предметно обсуждали эти планы с руководством арабских государств Персидского Залива – во время только что завершившегося визита в Саудовскую Аравию, Катар и Объединение Арабские Эмираты.Поездка на Ближний Восток позволила подписать рекордные финансовые контракты между арабскими и американскими компаниями. А это, разумеется, не вызвало восторга у Нетаньяху. Израильские компании остались за бортом масштабного бизнес-форума в Эр-Рияде, а заключенные на нем сделки, которые предусматривают передачу арабским странам американских передовых технологий в области полупроводников, энергетики и современных вооружений, фактически лишают Израиль статуса монопольного стратегического партнера США в этом регионе планеты.Кроме того, в Тель-Авиве возмущены односторонними действиями Пентагона, остановившего военную операцию против йеменского движения хуситов. Потому что после трех месяцев безуспешных ударов по Йемену американцы фактически заключили с ними одностороннее перемирие – не спрашивая согласия у Израиля.Вместо того, чтобы рассмотреть американские предложения по мирной сделки с ХАМАС, израильское правительство возобновило активные боевые действия в Газе. А Вашингтон немедленно ответил на это дипломатическим демаршем Джея Ди Вэнса."Этот шаг отражает попытки администрации Трампа дистанцироваться от действий режима Нетаньяху, который к тому же даже не пытается демонстрировать заинтересованность в переговорах о прекращении огня, несмотря на активное посредничество спецпредставителя США Стива Уиткоффа.Нарастающие разногласия связаны с запуском Израилем операции "Колесницы Гедеона", предполагающей принудительное перемещение 2 миллионов палестинцев в "гуманитарную зону" и масштабные разрушения в анклаве. Позиция Нетаньяху, отвергающего любые соглашения, способные завершить конфликт, осложняет усилия США. Администрация Трампа продолжает настаивать на принятии обновленного предложения по перемирию, что противоречит планам Нетаньяху по расширению военных действий. Таким образом, отмена визита Вэнса стала не просто дипломатическим жестом, а индикатором глубинных разногласий, которые, оставаясь за кулисами, постепенно трансформируют некогда казавшийся прочным альянс двух лидеров", – пишет в своем телеграм-канале эксперт-востоковед Кирилл Семенов.Действия Белого дома могут иметь под собой дополнительные мотивы в контексте предполагаемых действий израильской власти.В Вашингтоне опасаются, что Израиль может предпринять самостоятельную воздушную атаку на ядерные объекты Ирана. Несмотря на то, что американцы пытаются выйти с Тегераном на взаимоприемлемый компромисс относительно будущего иранской ядерной программы, при посредничестве соседних арабских стран."О подготовке удара предупреждает CNN, ссылаясь на официальных лиц США, знакомых с последними разведданными. Источники справедливо отмечают, что израильская атака стала бы "дерзким разрывом" с президентом Дональдом Трампом, который до недавнего времени считался самым преданным союзником Израиля и всегда делал максимум для того, чтобы в Тель-Авиве в нем не сомневались", – рассказывает об этой угрозе журналист-международник Аббас Джума.Односторонние действия Израиля против Ирана в буквальном смысле взорвут ближневосточный регион, отразившись на мировых ценах на нефть и усилив инфляционные процессы в США. А это совершенно не отвечает интересам американской администрации."Удар Израиля по Ирану может спровоцировать более широкий региональный конфликт на Ближнем Востоке – то, чего США пытались избежать с тех пор, как война в Газе обострила напряженность, начавшуюся в 2023 году", – отмечает в связи с этим CNN.Однако правительство Нетаньяху не желает считаться с запросом своих партнеров и предпочитает действовать в рамках своей собственной логики, направленной на сохранение власти израильского премьера.А в Белом доме явно устали следовать его политическим хотелкам, как это было при администрации Блинкена-Байдена. И дают понять, что хвост не вечно будет вилять собакой.Читайте в развитие темы статью: Как США, как им кажется, победили всех

https://ukraina.ru/20250515/zolotoy-dozhd-v-pustyne-tramp-torguet-na-blizhnem-vostoke-1063158377.html

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эксклюзив, сша, израиль, газа, биньямин нетаньяху, дональд трамп, мид, джей ди вэнс, cnn, пентагон