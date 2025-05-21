https://ukraina.ru/20250521/tramp-dat-putinu-shans-raspravitsya-s-ukrainoy-v-kieve-nedovolny-povedeniem-ssha-1063300471.html

"Трамп даёт Путину шанс расправиться с Украиной": в Киеве недовольны поведением США

"Трамп даёт Путину шанс расправиться с Украиной": в Киеве недовольны поведением США - 21.05.2025 Украина.ру

"Трамп даёт Путину шанс расправиться с Украиной": в Киеве недовольны поведением США

На Украине разочарованы тем, как прошли переговоры Путина и Трампа. Несмотря на то, что воинственная Европа толкает украинское руководство на военную эскалацию, без поддержки США эти планы выглядят авантюрой. И на Украине это хорошо понимают

2025-05-21T15:20

2025-05-21T15:20

2025-05-21T15:43

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Именно поэтому в воздухе повисло разочарование и обеспокоенность. Так, Зеленский подчеркнул, что Россия выдвигает неприемлемые условия, например, вывод украинских войск с оккупированных территорий. Он призвал к усилению санкционного давления на Москву, если та не прекратит боевые действия. Украинские эксперты и политики расценили разговор лидеров России и США как "победу Путина", указав, что Трамп не оказал давления на Россию. Например, нардеп Николай Княжицкий отметил, что Трамп "не упомянул о прекращении огня", а Путин использует переговоры для затягивания войны.По данным британского аналитика Александра Меркуриса, Зеленский был "в ярости" из-за отсутствия санкционной поддержки со стороны США. Это подтверждают источники Financial Times, описывающие "шок" европейских лидеров после разговора Трампа с Путиным. Трамп действительно отказался поддержать новый пакет европейских санкций против России и высказался в благожелательном ключе по итогам телефонного разговора со своим российским коллегой.Украинские эксперты прямо заявили о тактическом успехе Кремля, который позволяет России продолжать войну без серьезных последствий. Мы проанализировали высказывания украинских политологов и лидеров мнений и собрали короткую подборку.Политолог Виктор НебоженкоГрандиозная и скандальная Ресурсная Сделка Зеленского с Трампом, поставившая Украину в зависимость от транснациональных корпораций США, не помогла Украине сохранить финансовую, политическую и военно-техническую поддержку Америки в войне с путинской Россией. Наоборот, только ухудшила наше положение.После телефонного разговора Трампа с Путиным стало ясным, что Трамп стал на сторону Путина в этом конфликте. Получив в ходе заключения Ресурсной Сделки о редкоземельных материалах Украины все что хотел, Трамп стал терять интерес к Украине. Более того, он откровенно стал на сторону Путина, отказавшись от своего требования к России объявить сначала прекращение огня и потом начать переговоры.После телефонного разговора с Путиным Трамп признался, что он дистанцируется от своей роли миротворца и посредника, предлагая другим взяться за эту неблагодарную роль, например, Ватикану.Трамп отказался от своих намерений давить на Россию. Трамп не просто стал на сторону Кремля, но и открыто обещает после окончания войны большие экономические перспективы американо-российского сотрудничества.После этого телефонного разговора, длившегося 2 часа, исчезает острая необходимость личной встречи Трампа и Путина, так как стороны нашли общее мнение о судьбе Украины - война и переговоры.Теперь Путин уверен, что Трамп дал ему исторический шанс в ближайшие полгода, до Нового года, пока будут идти вязкие и неперспективные переговоры, расправиться с Украиной и заставить ее подписать латентную капитуляцию.Таким образом, Украина оказалась в крайне сложной ситуации. С одной стороны, Путин уверен, что до конца 2025 года он проведет мощное наступление и заставит Украину признать свое поражение на фронте. С другой стороны, за это время страны Европы так и не сумеют без США оказать Украине необходимую финансовую и военно-техническую помощь и согласовать эффективные европейские санкции против путинской России. Они по-прежнему боятся Путина и ищут условия и повод для компромисса с Кремлем. Антиукраинский прагматизм циничного Трампа заразителен для слабовольных европейских политиков, как и "трампизм" - политическая мода во внутренней политике многих стран Европы.Политический аналитик Валерий ПекарСразу после выборов в США, еще задолго до инаугурации, я писал, что наиболее вероятный сценарий - Трамп сбрасывает все проблемы российско-украинской войны на Европу, объявляя, что у него есть более важные дела в других местах. Поэтому не стоит надеяться на американскую помощь и тем более прямое давление на Путина. Но я был уверен, что это произойдет вскоре после инаугурации, поэтому Трамп сохранит победный вид и достоинство лидера первой страны мира. Что это будет выглядеть как стратегическое решение, коррекция приоритетов Америки. Вместо этого выход из роли старшего брата произошел через 4 месяца, наполненных переговорами, звонками, миссиями, проектами соглашений, выступлениями, интервью и т.д. Вместо отстранения от российско-украинской войны, Трамп активно в нее влез и ежедневно уделял ей внимание. Так что сейчас выход выглядит как признание несостоятельности. И это сильно разрушает не только американские интересы, но и картину мира, в которой есть взрослые в садике. Такой поворот не только повышает риски вокруг Тайваня и Израиля, но создает новые зоны рисков в еще невиданных местах. Негатив для нас: меньше внимания мира к нашей войне, больше наших потерь, усталости и разочарований. Позитив для нас: у Европы было время проснуться (а это главное), наш опыт стал еще более ценным для других стран, Россия стала еще ближе к своему концу.Журналист Татьяна ДаниленкоЧтобы понять, что происходит, следует осознавать мотивацию сторон. Что хочет Путин? – "Устранение первопричин кризиса". "Первопричина кризиса" – сам факт существования Украины как независимого государства с правом на независимую от России внешнюю и внутреннюю политику. Что хочет Трамп? Чтобы все "прекратили постреливать" – от Израиля до Украины – и он спокойно вел гешефты с россиянами. Что хотят Макрон, Стармер, Мерц, Мелони? Чтобы все "прекратили постреливать", не нужно было тянуть на себе финансовое бремя войны и это не выглядело как полная капитуляция Украины (иначе им нужно всерьез готовиться к войне). Что хочет Зеленский? Не оказаться в изоляции, сохранить власть, получить средства на восстановление. Каковы инструменты сторон для достижения целей? Путин предлагает Украине сдать 4 области полностью, вернуть русский язык, русскую церковь и своих агентов, зафиксировать отказ от территорий. Это и есть фактически утрата государственности. Возможно, она не случится одномоментно, но даже Зеленский с его талантами публичной политики никак не продаст эту историю обществу.А даже если общество под определенным соусом это примет, что дальше? Представьте официальное объявление о переходе Запорожья, Херсона, Краматорска, Покровска, части Харькова – нет, не в Россию – в серую зону. Начало массовой эвакуации, хаос, неспособность страны обеспечить людям права. Может быть много политических аргументов, они уже раздаются, но на практике будет катастрофа. И это мы говорим о "компромиссном сценарии". А Путин хочет, чтобы мы официально переписали на него 4 области. Может ли на это согласиться Зеленский даже под угрозой блокирования американского оружия? Скорее всего, даже под большим давлением России, США, Европы нет. Другой вопрос, что сам переговорный процесс разъедает армию. Одно дело, когда нет вариантов, кроме как защищать свою землю. Другое дело – где-то уже обо всем договорились или договариваются… Словом, задача всех сторон, кроме России, – завернуть катастрофу во много-много красивых оберток и ждать естественных процессов на поле боя.Политолог Владимир ФесенкоЗаранее анонсированный телефонный разговор Трампа с Путиным вызвал много ожиданий. Кто-то ждал переговорного прорыва по окончанию войны. Таких было мало, но всегда есть люди, готовые верить в чудо. Уже традиционное ожидание – когда у Трампа наконец-то лопнет терпение и он введет против России "адские санкции". Чем дальше, тем слабее в это верится. Но большинство наблюдателей ждали этого разговора с определенными опасениями. Желание Трампа встретиться с Путиным и договариваться не только о прекращении войны, но и о торговле и экономическом сотрудничестве с Россией явно не способствовали положительным ожиданиям от телефонного разговора президентов США и РФ. И вот они побеседовали в очередной раз. И что? Ни зрады (во всяком случае пока), ни победы, а чёрт знает что. Этот разговор не только не прояснил дальнейшую переговорную ситуацию, но еще больше ее запутал. Вопросов стало больше, чем ответов. Трамп говорит, что "Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, о завершении войны". А что тогда было в Стамбуле? Трамп же и тогда настаивал, что Украина должна немедленно согласиться на переговоры в Стамбуле. То есть начинается что-то новое? Где будут переговоры – в Ватикане, Стамбуле или в каком-то другом месте? Каким будет формат переговоров? Будут ли участвовать в этих переговорах американцы? Все эти вопросы еще предстоит выяснить и согласовать. Зеленский уже говорит о целесообразности переговорной встречи не только России и Украины, но Европы и США. Он также заявил о том, что "для нас всех очень важно, чтобы Соединенные Штаты не дистанцировались от переговоров и достижения мира, потому что единственный, кто в этом заинтересован – это Путин". А это значит, что такой риск становится все более очевидным. Путин говорит, что нужно договариваться о каком-то "меморандуме по поводу возможного будущего мирного договора". Сам термин "меморандум" уже имеет для украинцев негативные ассоциации. По контексту заявления Путина можно предположить, что подразумевается какой-то промежуточный документ с непонятным статусом, что-то вроде рамочного соглашения или протокола о намерениях. В заявлении Трампа о "меморандуме" ничего не говорится, то есть речь идет о российской "хотелке". Формально речь идет о якобы компромиссном документе, который будет и о прекращении огня, и о мирных переговорах. И Трамп, к сожалению, эту логику принял. Трамп перед разговором с Путиным заявлял, что хочет встретиться с российским лидером. Это желание президента США подтверждали и представители его администрации. Однако в заявлениях Путина и Трампа после их телефонного разговора о возможности этой встречи не упоминается. А вот помощник Путина Ю.Ушаков заявил, что "Путин и Трамп не исключают проведения личной встречи, их команды будут прорабатывать содержание возможного саммита России и США". То есть тема встречи Путина и Трампа поднималась во время разговора, но договоренностей об этом нет. И похоже, что для Кремля эта тема станет еще одним инструментом манипулятивного влияния на Трампа. Хотя должно быть наоборот. Выводы на данный момент: Путин снова успешно навешал переговорную лапшу на уши Трампа. Президент США снова верит в желание Путина завершить войну на Украине. Или делает вид, что верит, чтобы съехать с темы прямого участия США в переговорах. Чтобы к нему было меньше вопросов на этот счет.Стратегия Путина очевидна: использовать якобы "мирные переговоры" как камуфляж для продолжения и усиления войны против Украины, и усиливать военные действия для давления на переговорный процесс. По данным российских источников, россияне также задавали вопрос, чтобы на время переговоров Штаты не вводили санкции против РФ. Пока очевидно только одно: должны быть какие-то мирные переговоры. Где, когда, в каком формате и с какой повесткой дня – все это еще нужно выяснять и согласовывать. Многие на Украине предлагают выйти из этого бесперспективного переговорного процесса. Но надо понимать, что это как раз то, к чему стремится Путин, и это точно может снова испортить наши отношения с США. В условиях обострения и военной, и дипломатической ситуации это, очевидно, не в наших интересах. Нам нужно совмещать гибкую переговорную тактику с принципиальностью в защите наших интересов. Также нужно и дальше поддерживать общую переговорную позицию с нашими европейскими партнерами. И не стоит мечтать о скором завершении войны.Читайте также: О чем на самом деле договорились Путин и Трамп, почему украинцы в Стамбуле были корректны и кто победил

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, financial times, эксклюзив