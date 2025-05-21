https://ukraina.ru/20250521/predstavitel-es-popytalas-zapugat-rf-novymi-zhestkimi-sanktsiyami-1063291967.html
Представитель ЕС попыталась запугать РФ новыми жесткими санкциями
Представитель ЕС попыталась запугать РФ новыми жесткими санкциями - 21.05.2025 Украина.ру
Представитель ЕС попыталась запугать РФ новыми жесткими санкциями
Евросоюз намерен продолжать оказывать давление на Россию в украинском вопросе и уже работает над следующим санкционным пакетом, который станет "еще более жестким". Об этом заявила представитель ЕС Анитта Хиппер, передает РИА Новости
2025-05-21T12:03
2025-05-21T12:03
2025-05-21T12:03
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"Если Россия не согласится на полное безоговорочное прекращение огня, будет больше давления… Мы уже работаем над следующим пакетом с более жесткими санкциями", - сказала Хиппер.Накануне ЕС ввел в действие 17-й пакет санкций против России. В постпредстве РФ при Евросоюзе отметили, что Брюсселю становится все труднее закрывать глаза на несогласие с санкциями против России, которые стали, скорее, "успокоительным лекарством". Там также подчеркнули, что односторонние антироссийские санкции стали одним из ключевых факторов ухудшения экономической ситуации в самом Евросоюзе. Россия ранее не раз заявляла, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.Подробнее о влиянии ограничительных мер на РФ - в материале Россия с 2014 года сделала сильный рывок благодаря санкциям Запада – Путин на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, новости, запад, брюссель, ес
Россия, Владимир Путин, Новости, Запад, Брюссель, ЕС
Представитель ЕС попыталась запугать РФ новыми жесткими санкциями
Евросоюз намерен продолжать оказывать давление на Россию в украинском вопросе и уже работает над следующим санкционным пакетом, который станет "еще более жестким". Об этом заявила представитель ЕС Анитта Хиппер, передает РИА Новости