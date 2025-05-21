Представитель ЕС попыталась запугать РФ новыми жесткими санкциями - 21.05.2025 Украина.ру
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Представитель ЕС попыталась запугать РФ новыми жесткими санкциями
Представитель ЕС попыталась запугать РФ новыми жесткими санкциями - 21.05.2025 Украина.ру
Представитель ЕС попыталась запугать РФ новыми жесткими санкциями
Евросоюз намерен продолжать оказывать давление на Россию в украинском вопросе и уже работает над следующим санкционным пакетом, который станет "еще более жестким". Об этом заявила представитель ЕС Анитта Хиппер, передает РИА Новости
2025-05-21T12:03
2025-05-21T12:03
россия
владимир путин
новости
запад
брюссель
ес
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"Если Россия не согласится на полное безоговорочное прекращение огня, будет больше давления… Мы уже работаем над следующим пакетом с более жесткими санкциями", - сказала Хиппер.Накануне ЕС ввел в действие 17-й пакет санкций против России. В постпредстве РФ при Евросоюзе отметили, что Брюсселю становится все труднее закрывать глаза на несогласие с санкциями против России, которые стали, скорее, "успокоительным лекарством". Там также подчеркнули, что односторонние антироссийские санкции стали одним из ключевых факторов ухудшения экономической ситуации в самом Евросоюзе. Россия ранее не раз заявляла, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.Подробнее о влиянии ограничительных мер на РФ - в материале Россия с 2014 года сделала сильный рывок благодаря санкциям Запада – Путин на сайте Украина.ру.
россия
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россия, владимир путин, новости, запад, брюссель, ес
Россия, Владимир Путин, Новости, Запад, Брюссель, ЕС

Представитель ЕС попыталась запугать РФ новыми жесткими санкциями

12:03 21.05.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Евросоюз намерен продолжать оказывать давление на Россию в украинском вопросе и уже работает над следующим санкционным пакетом, который станет "еще более жестким". Об этом заявила представитель ЕС Анитта Хиппер, передает РИА Новости
"Если Россия не согласится на полное безоговорочное прекращение огня, будет больше давления… Мы уже работаем над следующим пакетом с более жесткими санкциями", - сказала Хиппер.
Накануне ЕС ввел в действие 17-й пакет санкций против России.
В постпредстве РФ при Евросоюзе отметили, что Брюсселю становится все труднее закрывать глаза на несогласие с санкциями против России, которые стали, скорее, "успокоительным лекарством". Там также подчеркнули, что односторонние антироссийские санкции стали одним из ключевых факторов ухудшения экономической ситуации в самом Евросоюзе.
Россия ранее не раз заявляла, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.
Подробнее о влиянии ограничительных мер на РФ - в материале Россия с 2014 года сделала сильный рывок благодаря санкциям Запада – Путин на сайте Украина.ру.
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