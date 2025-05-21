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Представитель ЕС попыталась запугать РФ новыми жесткими санкциями

Представитель ЕС попыталась запугать РФ новыми жесткими санкциями - 21.05.2025 Украина.ру

Представитель ЕС попыталась запугать РФ новыми жесткими санкциями

Евросоюз намерен продолжать оказывать давление на Россию в украинском вопросе и уже работает над следующим санкционным пакетом, который станет "еще более жестким". Об этом заявила представитель ЕС Анитта Хиппер, передает РИА Новости

2025-05-21T12:03

2025-05-21T12:03

2025-05-21T12:03

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"Если Россия не согласится на полное безоговорочное прекращение огня, будет больше давления… Мы уже работаем над следующим пакетом с более жесткими санкциями", - сказала Хиппер.Накануне ЕС ввел в действие 17-й пакет санкций против России. В постпредстве РФ при Евросоюзе отметили, что Брюсселю становится все труднее закрывать глаза на несогласие с санкциями против России, которые стали, скорее, "успокоительным лекарством". Там также подчеркнули, что односторонние антироссийские санкции стали одним из ключевых факторов ухудшения экономической ситуации в самом Евросоюзе. Россия ранее не раз заявляла, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.Подробнее о влиянии ограничительных мер на РФ - в материале Россия с 2014 года сделала сильный рывок благодаря санкциям Запада – Путин на сайте Украина.ру.

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россия, владимир путин, новости, запад, брюссель, ес