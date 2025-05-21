https://ukraina.ru/20250521/mest-zelenskogo-sorosyat-ili-dempartii-ssha-chto-govoryat-ukraintsy-ob-ubiystve-yurista-andreya-portnova-1063314374.html

Месть Зеленского, "соросят" или Демпартии США. Что говорят украинцы об убийстве юриста Андрея Портнова

Месть Зеленского, "соросят" или Демпартии США. Что говорят украинцы об убийстве юриста Андрея Портнова - 21.05.2025 Украина.ру

Месть Зеленского, "соросят" или Демпартии США. Что говорят украинцы об убийстве юриста Андрея Портнова

В среду 21 мая в столице Испании застрелили Андрея Портнова известного украинского юриста, экс-депутата и бывшего советника свергнутого президента Виктора Януковича. Застрелили его среди бела дня на глазах у детей, которых он отвозил в школу.

2025-05-21T18:21

2025-05-21T18:21

2025-05-21T18:21

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Портнов был известен, как критик украинской власти, поэтому на Украине и в среде украинских политических мигрантов убийство было сразу же воспринято как месть режима Зеленского.Следует отметить, что сначала Портнов положительно воспринимал Зеленского (вернулся на Украину в 2019), но затем стал относиться к нему, как и к его предшественнику Порошенко. Украину он нелегально покинул в начале СВО. СБУ возбудила против него дело о госизмене, хотя СВО и руководство РФ Портнов осудил. Украинские эксперты отмечали, что он сохранял определенное влияние на судебную систему Украины.С другой стороны, он был известен благодаря своей критике предыдущей администрации США, а также украинских НПО, связанных с Демократической партией, против которых неоднократно выигрывал суды. В 2023 году Портнов выиграл суды против изданий "Украинская правда", "Фокус", "Цензор.НЕТ", "Схемы" и ОО "Центра противодействия коррупции", "Радио свобода"*, а в 2024-м — против движения ЧЕСТНО. Все они входили в пул, финансировавшийся Демпартией США и агентством USAID.Те же в свою очередь называли Портнова "пророссийским", а администрация Джо Байдена наложила на него санкции в 2021 году.Однозначно можно сказать, что крови Портнова хотели многие из числа украинских националистов, "соросят" и их хозяев в США и ЕС. Его убийству сразу же стали аплодировать Telegram-каналы Офиса президента, намекая прочим критикам власти, что те тоже могут разделить его судьбу. Порадовались его убийству работающий на СБУ неонацист Сергей Стерненко, который недавно инсценировал покушение на себя, а также скандальная нардеп Марьяна Безуглая.В апреле, провожая бывшего посла США Бриджит Бринк, Марьяна Безуглая ставила ей в заслугу то, что она помогла урегулировать контрразведку Украину, которая до тех пор якобы была ограничена законодательно группой Портнова.Украинский политолог Михаил Чаплыга несколько напуган и пишет, что после убийства Портнова в ЕС многие поймут, "почему нужно заниматься фотографией цветочков", то есть, сидеть тише воды и ниже травы.Многие критики Зеленского сейчас отсиживаются в Австрии, Испании, Великобритании или Польше. На Украине никакая оппозиционная деятельность в принципе невозможна. Вероятно, убийство является также сигналом для медийных мигрантов, особенно для тех, кто приободрился после прихода к власти в США Дональда Трампа.Беглый депутат Артем Дмитрук считает, что убийство заказал Офис Зеленского. "Это мерзкое, низкое, трусливое преступление могло быть совершено только одними - всеми нам известными бесами из офиса на Банковой", - пишет Дмитрук, напоминая, что его тоже пытались убить в Лондоне. Режим Зеленского Дмитрук называет "режимом террора и режимом смерти".Блогер Анатолий Шарий, который тоже проживает в Испании, пишет, что видит только одного бенефициара убийства - это Офис Президента Украины.Украинский оппозиционный журналист и блогер Владислав Сидоренко называет убийство Портнова казнью, отмечая, что многие судьи и суды продолжали ориентироваться на него, а без него в судебной системе образуется определенный вакуум.Украинский Telegram-канал "Легитимный" допускает, что в Офисе президента Украины боялись, что Портнов может передать команде Трампа некие документы/компромат на всё окружение Зеленского.Однако проживающий в Австрии политолог Кость Бондаренко утверждает, что он не был оппонентом Зеленского. Бондаренко пишет, что знал его лично, общался с ним, хотя во взглядах они расходились. "Оппозиционером - по крайней мере, к нынешнему режиму - Андрей Владимирович не был. Более того: избегая публичных выступлений, в частных разговорах принимал сторону власти. И по этой причине вряд ли стоит подозревать действующую власть или лично Зеленского в заказном убийстве", - считает Бондаренко. Он призывает дождаться результатов следствия, так как все перечисляемые версии мотивов убийства, по его мнению, небезукоризненны.Нардеп Ярослав Железняк из фракции "Голос", где присутствуют преимущественно "соросята", отмечает, что Офис президента, так легко раздававший санкции направо и налево, против Портнова санкции не вводил. Он намекает, что его убийство связано с переформатированием судебной системы Украины.Близкие и знакомые убитого юриста рассказывают изданию "Страна", что последнее время он был очень осторожным и аккуратным человеком, старался никогда не доводить свои бизнес-дела до острого конфликта. Поэтому, по их мнению, более вероятна версия политического убийства.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович** уверен на 99%, что убийство Андрея Портнова показывает то, что Зеленский так готовится к выборам. "Политический террор, который был развязан режимом Зеленского, превратился в откровенный международный терроризм, гражданин Украины убит на территории страны НАТО и ЕС. Интересно, как на это отреагируют дорогие европейские партнеры Зеленского?", - спрашивает Арестович.Если ранее объектами терроризма украинских спецслужб были преимущественно россияне или украинцы, уехавшие в РФ, то сейчас, похоже, украинский терроризм обосновался и в Европе. Многим очевидно также, что испанское следствие будет прорабатывать любые версии, но Украину и ее спецслужбы обвинить не посмеет, даже если найдет какие-то доказательства.О других мнениях и подробности убийства Портнова, а так же фото с места трагедии - в статье Павла Котова "Человек, который слишком много знал. Кто и почему убил украинского юриста Портнова"*Признана в РФ нежелательной организацией, иноагентом**Признан в РФ террористом и экстремистом

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