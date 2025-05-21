Бросают на убой: Угольный рассказал, зачем ВСУ "пиарятся" в Теткино, пока ВС РФ продвигаются под Сумами
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ
Если российские части выйдут на рубеж "Хотень — Кияница — Юнаковка", чтобы зимой угрожать Сумам, это было бы целесообразно. И такая угроза может стать для российских дипломатов неплохой козырной картой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
В приграничье Курской области ВСУ по-прежнему пытаются атаковать Теткино и по этому поводу в украинской военной среде случился большой скандал, рассказал эксперт.
Дело в том, что командир механизированного батальона 47-й бригады ВСУ подал рапорт об отставке сказав, что их там бросают на убой с непонятными перспективами, добавил собеседник издания.
"С военной точки зрения это наступление действительно бессмысленно. Видимо, противник хотел к 9 мая зайти на территорию РФ, чтобы попиариться", — подчеркнул Угольный.
Но если российские части выйдут на рубеж "Хотень — Кияница — Юнаковка", чтобы зимой угрожать Сумам, это было бы целесообразно, отметил он.
"Коль скоро российская делегация в Стамбуле сказала, что в следующий раз территориальных требований к киевскому режиму будет больше, то угроза Сумам может стать для наших дипломатов неплохой козырной картой", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке на сайте Украина.ру.
Также на эту тему – в материале Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Спустя три года СВО у России появился реальный шанс освободить Донбасс, Запорожье и Сумы" на сайте Украина.ру.
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