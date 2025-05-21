https://ukraina.ru/20250521/brosayut-na-uboy-ugolnyy-rasskazal-zachem-vsu-piaryatsya-v-tetkino-poka-vs-rf-prodvigayutsya-pod-sumami-1063303981.html

Бросают на убой: Угольный рассказал, зачем ВСУ "пиарятся" в Теткино, пока ВС РФ продвигаются под Сумами

Бросают на убой: Угольный рассказал, зачем ВСУ "пиарятся" в Теткино, пока ВС РФ продвигаются под Сумами - 21.05.2025 Украина.ру

Бросают на убой: Угольный рассказал, зачем ВСУ "пиарятся" в Теткино, пока ВС РФ продвигаются под Сумами

Если российские части выйдут на рубеж "Хотень — Кияница — Юнаковка", чтобы зимой угрожать Сумам, это было бы целесообразно. И такая угроза может стать для российских дипломатов неплохой козырной картой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный

2025-05-21T20:15

2025-05-21T20:15

2025-05-21T20:15

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В приграничье Курской области ВСУ по-прежнему пытаются атаковать Теткино и по этому поводу в украинской военной среде случился большой скандал, рассказал эксперт. Дело в том, что командир механизированного батальона 47-й бригады ВСУ подал рапорт об отставке сказав, что их там бросают на убой с непонятными перспективами, добавил собеседник издания."С военной точки зрения это наступление действительно бессмысленно. Видимо, противник хотел к 9 мая зайти на территорию РФ, чтобы попиариться", — подчеркнул Угольный.Тем временем ВС РФ продолжают продвижение в районе Беловод и Юнаковки, сообщил обозреватель. При этом штурмовать сами Сумы сейчас невозможно, потому что город прикрывают зеленые леса, добавил Угольный.Но если российские части выйдут на рубеж "Хотень — Кияница — Юнаковка", чтобы зимой угрожать Сумам, это было бы целесообразно, отметил он. "Коль скоро российская делегация в Стамбуле сказала, что в следующий раз территориальных требований к киевскому режиму будет больше, то угроза Сумам может стать для наших дипломатов неплохой козырной картой", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке на сайте Украина.ру.Также на эту тему – в материале Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Спустя три года СВО у России появился реальный шанс освободить Донбасс, Запорожье и Сумы" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250521/menshe-deneg-lyazhet-na-dno--deshevaya-likvidatsiya-posledstviy-krusheniya-tankerov-volganeft-na-chernom-1063270896.html

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