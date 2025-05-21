Бросают на убой: Угольный рассказал, зачем ВСУ "пиарятся" в Теткино, пока ВС РФ продвигаются под Сумами - 21.05.2025 Украина.ру
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Бросают на убой: Угольный рассказал, зачем ВСУ "пиарятся" в Теткино, пока ВС РФ продвигаются под Сумами
Бросают на убой: Угольный рассказал, зачем ВСУ "пиарятся" в Теткино, пока ВС РФ продвигаются под Сумами - 21.05.2025 Украина.ру
Бросают на убой: Угольный рассказал, зачем ВСУ "пиарятся" в Теткино, пока ВС РФ продвигаются под Сумами
Если российские части выйдут на рубеж "Хотень — Кияница — Юнаковка", чтобы зимой угрожать Сумам, это было бы целесообразно. И такая угроза может стать для российских дипломатов неплохой козырной картой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
2025-05-21T20:15
2025-05-21T20:15
новости
россия
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теткино
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В приграничье Курской области ВСУ по-прежнему пытаются атаковать Теткино и по этому поводу в украинской военной среде случился большой скандал, рассказал эксперт. Дело в том, что командир механизированного батальона 47-й бригады ВСУ подал рапорт об отставке сказав, что их там бросают на убой с непонятными перспективами, добавил собеседник издания."С военной точки зрения это наступление действительно бессмысленно. Видимо, противник хотел к 9 мая зайти на территорию РФ, чтобы попиариться", — подчеркнул Угольный.Тем временем ВС РФ продолжают продвижение в районе Беловод и Юнаковки, сообщил обозреватель. При этом штурмовать сами Сумы сейчас невозможно, потому что город прикрывают зеленые леса, добавил Угольный.Но если российские части выйдут на рубеж "Хотень — Кияница — Юнаковка", чтобы зимой угрожать Сумам, это было бы целесообразно, отметил он. "Коль скоро российская делегация в Стамбуле сказала, что в следующий раз территориальных требований к киевскому режиму будет больше, то угроза Сумам может стать для наших дипломатов неплохой козырной картой", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке на сайте Украина.ру.Также на эту тему – в материале Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Спустя три года СВО у России появился реальный шанс освободить Донбасс, Запорожье и Сумы" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250521/menshe-deneg-lyazhet-na-dno--deshevaya-likvidatsiya-posledstviy-krusheniya-tankerov-volganeft-na-chernom-1063270896.html
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новости, россия, сумы, теткино, всу, сумская область, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, наступление, наступление на сумы, наступление вс рф, беловоды, юнаковка, курская область
Новости, Россия, Сумы, Теткино, ВСУ, Сумская область, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, наступление, наступление на Сумы, наступление ВС РФ, Беловоды, Юнаковка, Курская область

Бросают на убой: Угольный рассказал, зачем ВСУ "пиарятся" в Теткино, пока ВС РФ продвигаются под Сумами

20:15 21.05.2025
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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Если российские части выйдут на рубеж "Хотень — Кияница — Юнаковка", чтобы зимой угрожать Сумам, это было бы целесообразно. И такая угроза может стать для российских дипломатов неплохой козырной картой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
В приграничье Курской области ВСУ по-прежнему пытаются атаковать Теткино и по этому поводу в украинской военной среде случился большой скандал, рассказал эксперт.
Дело в том, что командир механизированного батальона 47-й бригады ВСУ подал рапорт об отставке сказав, что их там бросают на убой с непонятными перспективами, добавил собеседник издания.
"С военной точки зрения это наступление действительно бессмысленно. Видимо, противник хотел к 9 мая зайти на территорию РФ, чтобы попиариться", — подчеркнул Угольный.
Тем временем ВС РФ продолжают продвижение в районе Беловод и Юнаковки, сообщил обозреватель. При этом штурмовать сами Сумы сейчас невозможно, потому что город прикрывают зеленые леса, добавил Угольный.
Но если российские части выйдут на рубеж "Хотень — Кияница — Юнаковка", чтобы зимой угрожать Сумам, это было бы целесообразно, отметил он.
"Коль скоро российская делегация в Стамбуле сказала, что в следующий раз территориальных требований к киевскому режиму будет больше, то угроза Сумам может стать для наших дипломатов неплохой козырной картой", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке на сайте Украина.ру.
Также на эту тему – в материале Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Спустя три года СВО у России появился реальный шанс освободить Донбасс, Запорожье и Сумы" на сайте Украина.ру.
04:49
Меньше денег ляжет на дно. Дешевая ликвидация последствий крушения танкеров "Волганефть" на Черном мореКак известно, 15 декабря 2024 года в Черном море потерпели крушение два танкера "Волгонефть-212, 239", перевозившие мазут М-100. И остатки танкеров с мазутом находятся на дне Черного моря, представляя собой угрозу экологической катастрофы.
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Заголовок открываемого материала
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20:15Бросают на убой: Угольный рассказал, зачем ВСУ "пиарятся" в Теткино, пока ВС РФ продвигаются под Сумами
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