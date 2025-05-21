https://ukraina.ru/20250521/1063279893.html

Алексей Рамм: Спустя три года СВО у России появился реальный шанс освободить Донбасс, Запорожье и Сумы

Алексей Рамм: Спустя три года СВО у России появился реальный шанс освободить Донбасс, Запорожье и Сумы - 21.05.2025 Украина.ру

Алексей Рамм: Спустя три года СВО у России появился реальный шанс освободить Донбасс, Запорожье и Сумы

Славянск/Краматорск нужно рассматривать не просто как укрепленную агломерацию, а как элемент всех оборонительных позиций, которые Украина выстроила в той части Донбасса. А сейчас мы эту оборону фактически развалили, считает военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм

2025-05-21T06:30

2025-05-21T06:30

2025-05-21T06:30

интервью

дроны

артиллерия

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сво

генштаб

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запорожская область

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руНа фоне переговорного процесса по Украине в российском генералитете произошли кадровые изменения. Андрей Мордвичев, который ранее возглавлял войска Центрального военного округа и группировку "Центр", был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками. При этом вместо Мордвичева командовать группировкой "Центр" будет Валерий Солодчук – командующий группировкой "Курск", при котором был осуществлен разгром ВСУ под Суджей.- Алексей, сможет ли Солодчук применить в Донбассе свой фирменный дроновый кулак для уничтожения украинской логистики в Покровске и Константиновке? Возможно ли, что при Мордвичеве вся наша группировка в зоне СВО попытается зажать противника в большие клещи?- Вы неправильно рассуждаете. В отличие от Украины, у нас не все зависит от персоналий. У нас налажена система боевой подготовки, комплектования и вооружения.Хочу подчеркнуть, что Мордвичев – не только командовал группировкой "Центр". Он возглавлял Центральный военный округ. Именно в этом округе я прослужил большую часть жизни. Группировка "Центр" - только составная часть этого большой системы. То есть его случай – это нормальная кадровая замена.Надо понимать, что в советских и российских вооруженных силах танковые и мотострелковые соединения называются общевойсковыми, потому что именно на них основывается ведение общевойскового боя, а все остальные виды и рода войск их обеспечивают. Именно этим объясняется особое положение главкомата Сухопутных войск."Все животные равны, но некоторые – равнее". Потому что именно с ним согласовывают многие элементы развития других видов и родов вооруженных сил. Достаточно сказать, что главкому Сухопутных войск подчиняются главкомы Ракетных войск и артиллерии.Салюков действительно много сделал для развития Сухопутных войск, но он – человек возрастной. Ему скоро исполнится 70 лет. А Мордвичев – это офицер, который показал себя хорошо. Он построил прекрасную карьеру. Его продвигают по службе.Напомню, что Мордвичев начинал СВО на должности командующего 8-й общевойсковой армии. Я помню его по боям в Мариуполе. Но тогда он был "один из", потому что у нас несколько десятков общевойсковых армий. Потом он дошел до командующего войсками округа. Выше может быть только начальник Генштаба или главком видов и родов войск. Вот его и поставили на эту позицию.Поэтому при Мордвичеве я ожидаю ускоренного перестроения ВС РФ, разработки новых элементов боевого порядка, принятие на вооружение новой техники. У нас же создаются войска беспилотных систем. Их надо интегрировать в состав общевойсковых соединений.- А Солодчук тоже был "один из" всех военачальников, кто проводил операцию под Суджей?- Да зачем все сводить к одной Судже?Суджа – это полноценная общевойсковая операция. В ней были задействованы части и подразделения группировок "Центр" и "Юг", которые сдерживали украинское наступление в Донбассе, не давая противнику маневрировать и вовремя перебрасывать резервы в Курскую область. Не говоря уже о том, что из группировки "Север" была отдельно выведена группировка "Курск".Да, Солодчук на этому участке показал себя хорошо. Но у нас вопрос не в личностях, а в системе. Если человек, работая в системе, показал хороший результат, он достоин занимать вышестоящие должности и выполнять поставленные задачи.Повторюсь, советская и российская военная школа сильна своей системой. Она не базируется на личностях, когда какой-то человек ушел, а после него все развалилось. Мы - не Украина, у которой после ухода генерала Наева начался разброд и шатание: "Давайте воевать по натовским учебникам. Бог с ним, что армия еще не перестроилась, а командиры на земле не понимают, что от них хотят".- Переходим к делам на фронте. Наши войска на юго-западе Донбасса освободили поселок Богатырь, а также заняли ряд населенных пунктов на трассе "Покровск-Константиновка". Можно ли в связи с этим судить о едином замысле нашего командования по выходу в мягкое подбрюшье Харьковской области, о котором мы говорили в прошлый раз?- Про подбрюшье Харьковской области еще говорить рано. Нам еще надо освободить Славянск/Краматорск и начать операцию по освобождению Запорожья. Но в целом все происходит в логике того, о чем мы с вами говорили в начале 2025 года. Пойдем с юга на север.Первое направление. В районе Великой Новоселки группировка "Восток" вышла к так называемому трехграничью, где границы Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей сходятся в одну точку. Там широким фронтом разворачивается наша ударная группировка. Но чтобы ударить на Запорожье, российскому командованию нужно одновременно нанести удар в Днепропетровской области.Если мы посмотрим на региональную карту Украины, то в районе населенного пункта Покровское территория Днепропетровской области вклинивается в Запорожскую. Если мы займем этот карман, мы получим удобные позиции для обвала всей обороны противника на этом участке.Если мы будем наступать на двух сходящихся направлениях, нам сперва надо занять этот карман. В этом случае мы будем бить на Запорожье и из этого кармана, и из района трехграничья.А чтобы реализовать этот замысел, для нас было критически важно занять линию "Комар-Богатырь". Если бы ВСУ смогли удержать эти населенные пункты, то получилась бы ситуация, в которой оказалась Красная армия в 1941 году во время своих контратак. Мы прорывали немецкую оборону, но немцы в основании нашего прорыва всегда удерживали несколько населенных пунктов накапливали силы, а потом били нам во фланг, и наша наступающая группировка оказывалась в окружении.Так вот линия "Комар-Богатырь" как раз находится во фланге российской группировки, которая бы наступала на Днепропетровскую область. Но Богатырь пал, и значение этой линии утрачено. Она уже не представляет для нас угрозы. Благодаря этому наша группировка южнее Покровска вдоль границы Днепропетровской области пошла вперед.Второе направление. Линия "Котлино-Покровск-Мирноград-Константиновка-Часов Яр". Наш прорыв в районе трассы М-30 – это серьезная проблема для ВСУ. Во-первых, мы уже находимся в пригороде Мирнограда (я имею в виду Новоэкономическое). Мы его уже можем руками пощупать. Во-вторых, мы уже работаем дронами по трассе севернее Покровска.Восточнее Мирнограда в районе Зари находилась крупная украинская группировка, которая создавала нам проблемы.- Мы сейчас этот карман закрываем.- Да. Мы фактически разрубили эту группировку на несколько частей. И одна из этих частей находится в кармане возле Зари, который мы разбиваем, чтобы выйти к Александрово-Калиново. Дробящие удары – это визитная карточка советской военной школы. Классический пример – это операция "Багратион", когда немецкая группировка не окружается, а дробится последовательными ударами. При этом на стыках наступающих группировок могут образовываться локальные котлы.Конечно, Заря – это не "Багратион", но общий смысл такой же. Мы зажимаем группировку врага в клещи, ставим под огневой контроль ее логистические маршруты, схлопываем и уничтожаем. Этот подход мы регулярно применяем на СВО. В этом нам очень помогают fpv-дроны. Они стали универсальным российским оружием, которые дополнили советский подход к проведению операций.Третье направление. Бои в районе Северска. Когда мы освободили Торское, это создало оперативный кризис для украинского командования. Во-первых, мы теперь можем ударить на Красный Лиман – важнейший элемент внешнего оборонительного контура Славянско-Краматорской агломерации. Во-вторых, мы можем ударить на юг, обойти украинскую группировку, которая засела в Кременском лесу и перехватить Северск.Если российские войска сейчас будут действовать оперативно, мы создадим врагу серьезный кризис и снова выйдем к Славянско-Краматорской агломерации с Северска.Летом 2022 года мы там уже были, но физически не могли преодолеть эту оборону, потому что она базировалась на еще не освобожденных Соледаре, Артемовске и Часов Яре. То есть Славянск/Краматорск нужно рассматривать не просто как укрепленную агломерацию, а как элемент всех оборонительных позиций, которые Украина выстроила в той части Донбасса. А сейчас мы эту оборону фактически развалили. Артемовск и Соледар в глубоком тылу, к Константиновке мы подходим с юга и с запада, в Часов Яре мы держим промышленный сектор (это главный элемент обороны), осталось лишь жилую застройку освободить.Повторюсь, пока все развивается именно так, как мы предполагали в январе. Все возможности для освобождения Донбасса у нас есть.- Вы сказали, что российским войскам надо действовать оперативно. От чего будет зависеть эта оперативность?- От того, как быстро будет разваливаться украинская оборона. Причем киевский режим активно помогает нам в этой задаче – все обвалить в Донбассе. Противник опять начал раздергивать группировки, которые воюют под Покровском, Северском и Константиновкой, чтобы снова направить их в Курскую область.Если бы враг там пытался остановить наше продвижение на Юнаковку и Сумы, это еще можно было бы понять. Но вместо этого ВСУ с начала мая продолжают безумные попытки прорваться в Теткино.Сначала командование противника, как шутят мои товарищи, которые там воюют, обошло все медвежьи углы Белгородской и Курской областей. ВСУ искали самые отдаленные участки с плохой транспортной доступностью, чтобы в случае, если им удастся туда прорваться, российскому командованию было тяжело сформировать ударную группировку и вытеснить их с нашей территории. Но это были лишь прорывы на небольшую тактическую глубину ценой гибели личного состава и техники. А потом они решили ударить на Теткино.Напомню, что Теткино было ключевым пунктом украинского наступления в августе 2024 года. Логика противника была понятна. Нанести первый дестабилизирующий удар на Суджу, повернуть на Коренево, а оттуда ударить не только на север, но и на запад в Глушковский район. Глушковский район был опасен для российского командования тем, что прикрыт естественной водной преградой в виде реки Сейм.Причем одновременно с ударом на запад ВСУ должны были перейти в наступление на востоке, взять Теткино и установить контроль над всем Глушковским районом.Если бы противник выполнил свой замысел, он бы еще долго и плотно сидел в Курской области. У нас бы не было возможности выбить его оттуда.Во-первых, через Теткино проходит международная трасса, которая по пропускной способности выше, чем трасса "Юнаковка-Суджа". Во-вторых, мы бы не смогли через Сейм пробиться к тому месту, откуда мы дронами работали по логистике врага под Суджей.Сейчас логика украинского командования такая же. Но и тогда штаб группировки "Север" переиграл противника, разгадав его замысел. Глушковский район остался под нашим контролем и стал базой, откуда мы начали разгром врага. Да, ВСУ попили нам много крови, но их группировка под Суджей висела на одной ниточке снабжения, и мы ее уничтожили.Повторюсь, сейчас киевский режим достал свой августовский план "Давайте прорвемся к Теткино". Понятно, что сейчас уже не 2024 год, но возможный прорыв в Теткино по-прежнему представляет для нас серьезную угрозу. Тем не менее, мы видим все перемещения врага. И в тылу украинской группировки, которая наступает на Теткино, действуют наши силы, которые продвигаются на Юнаковки.То есть никакой военной логикой это безумие Украины в российском приграничье объяснить нельзя.- Будем ли мы брать Белополье, чтобы на корню пресечь попытки ВСУ прорваться в Теткино?- Белополье надо брать однозначно. Надо вообще наступать широким фронтом в Сумской области. Задача минимум – занять Юнаковку и другие населенные пункты, которые лежат на дороге вдоль российской границы. Если мы возьмем Юнаковку, оттуда наши дроны и дальнобойную артиллерию возьмут под огневой контроль все дороги возле Сум. Все возможности ВСУ маневрировать вдоль границы мы снизим.А если мы Сумы возьмем, то для киевского режима начнутся очень серьезные проблемы. Мы же вобьем клин в украинскую территорию, и сможем выйти в Полтавскую область для движения к Днепру и выйти в тыл Харьковской группировки противника.- Проблема в том, что одно только Белополье – это очень крупная и укрепленная агломерация. Не говоря уже про Сумы. Взять ее будет непросто, а у нас в Донбассе слишком много задач. Как мы это совмещать будем?- Ну и что? Давайте уже перестанем мыслить такими категориями.Российское государство сделало все, чтобы мы могли воевать методами оперативного искусства. Да, это не оперативное искусство времен Великой Отечественной войны, когда танковые армии прорывались на сотни километров вперед. Но мы наладили систему восполнения потерь и производства вооружений.Почему мы в 2022 году обсуждали важность каждой деревни? Потому что невозможно было воевать в тех условиях. Многие говорили: "Почему мы не взяли Киев"? А как ты его возьмешь, если мы сформировали бригаду, бросили ее вперед, она начала нести потери, а компенсировать их было нечем. К сожалению, мы помним, как вся наша группировка сточилась весной-летом 2022 года. Но сделали выводы и проделали работу.Теперь личный состав идет на фронт без мобилизации. Люди знают, что семьи их будут обеспечены всем необходимым и что государство их не бросит. Мы создали такие условия, что работяги на заводах в три смены готовы клепать танки. Наши конструктора проделали большую работу в области создания дронов и бронетехники. Наше командование разработало методы вооруженной борьбы. Все это позволяет нам компенсировать потери и текущий некомплект. Мы шли к этому долгих три года. И сейчас видим квинтэссенцию СВО.Повторюсь, хватит уже рассуждать в духе: "Вот этот населенный пункт очень укреплен". Мы же все полгода подробно обсуждали все деревни, захваченные в Курской области. Но когда началась российская операция, она снесла всю украинскую оборону. Имели значения все эти нюансы? Нет.Давайте уже отходить от тактического уровня. Надо мыслить оперативно-тактическими категориями, а где-то – оперативно-стратегическими.О других аспектах СВО - в интервью Владислава Угольного: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке

https://ukraina.ru/20250311/1061689538.html

https://ukraina.ru/20250516/1063165768.html

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Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, дроны, артиллерия, донбасс, украина, вооруженные силы украины, сво, генштаб, россия, запорожская область, сумы, днепропетровская область, славянско-краматорская агломерация