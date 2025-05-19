https://ukraina.ru/20250519/zelenskiy-snova-poprosil-trampa-o-pomoschi-1063227017.html
Зеленский снова попросил Трампа о помощи
Зеленский снова попросил Трампа о помощи - 19.05.2025 Украина.ру
Зеленский снова попросил Трампа о помощи
Владимир Зеленский снова попросил президента США Дональда Трампа о помощи, соответствующее письмо с предложениями он направил главе Белого дома
2025-05-19T07:56
2025-05-19T07:56
2025-05-19T07:56
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владимир зеленский
дональд трамп
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Как указали в Офисе Зеленского, в письме содержатся новые предложения о сотрудничестве в оборонно-промышленной сфере, а также торговле.В апреле США и Украина подписали сделку об украинских природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Киева. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.Подробнее - в материале США смогут поставлять военную помощь на Украину по соглашению о недрах – Шмыгаль на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, джей ди вэнс
Новости, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс
Зеленский снова попросил Трампа о помощи
Владимир Зеленский снова попросил президента США Дональда Трампа о помощи, соответствующее письмо с предложениями он направил главе Белого дома
Как указали в Офисе Зеленского, в письме содержатся новые предложения о сотрудничестве в оборонно-промышленной сфере, а также торговле.
"(Зеленский – ред.) отметил, что направил президенту Трампу письмо с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах", - говорится на сайте Офиса Зеленского по итогам его встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио.
В апреле США и Украина подписали сделку об украинских природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Киева. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.