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Зеленский снова попросил Трампа о помощи

Зеленский снова попросил Трампа о помощи - 19.05.2025 Украина.ру

Зеленский снова попросил Трампа о помощи

Владимир Зеленский снова попросил президента США Дональда Трампа о помощи, соответствующее письмо с предложениями он направил главе Белого дома

2025-05-19T07:56

2025-05-19T07:56

2025-05-19T07:56

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дональд трамп

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Как указали в Офисе Зеленского, в письме содержатся новые предложения о сотрудничестве в оборонно-промышленной сфере, а также торговле.В апреле США и Украина подписали сделку об украинских природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Киева. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.Подробнее - в материале США смогут поставлять военную помощь на Украину по соглашению о недрах – Шмыгаль на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, джей ди вэнс