Зеленский снова попросил Трампа о помощи - 19.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250519/zelenskiy-snova-poprosil-trampa-o-pomoschi-1063227017.html
Зеленский снова попросил Трампа о помощи
Зеленский снова попросил Трампа о помощи - 19.05.2025 Украина.ру
Зеленский снова попросил Трампа о помощи
Владимир Зеленский снова попросил президента США Дональда Трампа о помощи, соответствующее письмо с предложениями он направил главе Белого дома
2025-05-19T07:56
2025-05-19T07:56
новости
сша
украина
киев
владимир зеленский
дональд трамп
джей ди вэнс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061421949_0:11:1920:1091_1920x0_80_0_0_3f4398a007d170295cffd5047c824554.jpg
Как указали в Офисе Зеленского, в письме содержатся новые предложения о сотрудничестве в оборонно-промышленной сфере, а также торговле.В апреле США и Украина подписали сделку об украинских природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Киева. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.Подробнее - в материале США смогут поставлять военную помощь на Украину по соглашению о недрах – Шмыгаль на сайте Украина.ру.
сша
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061421949_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_2e4fc87fd448e498609db5ccaacb417e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, джей ди вэнс
Новости, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс

Зеленский снова попросил Трампа о помощи

07:56 19.05.2025
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский снова попросил президента США Дональда Трампа о помощи, соответствующее письмо с предложениями он направил главе Белого дома
Как указали в Офисе Зеленского, в письме содержатся новые предложения о сотрудничестве в оборонно-промышленной сфере, а также торговле.
"(Зеленский – ред.) отметил, что направил президенту Трампу письмо с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах", - говорится на сайте Офиса Зеленского по итогам его встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио.
В апреле США и Украина подписали сделку об украинских природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Киева.
По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
Подробнее - в материале США смогут поставлять военную помощь на Украину по соглашению о недрах – Шмыгаль на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампДжей Ди Вэнс
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:09Главное за ночь 19 мая
07:56Зеленский снова попросил Трампа о помощи
07:32Экипаж российского истребителя ударил по украинскому пункту управления беспилотниками — Минобороны
07:14Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией в любом формате
07:00Ростислав Ищенко: Если бы не началась СВО, Украина через 20 лет сама бы угробила Одессу, Харьков и Киев
06:00"Семь Трампов на неделе". Эксперт о том, почему президент США лишь на первый взгляд действует нелогично
05:45Последний узел ВСУ перед Краматорском: эксперт рассказал, как ВС РФ продвигаются к Константиновке
05:30Харьковский фронт: полковник запаса раскрыл, как расчеты гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б" громят позиции ВСУ
05:15Хватит на одну-две атаки: Рожин объяснил, почему киевский режим не спасут 125 ракет для "Патриотов"
05:00Борис Рожин: пока Украина стачивает силы в Теткино, ВС России занимают территорию в Сумской области
04:45Украина за неделю. Переговоры в Стамбуле, страшная ночь под Киевом
04:43"На дальнем юге в городе Стамбуле…"
04:30Огневые возможности: Рожин рассказал, как северокорейские РСЗО и "Бандероли" громят позиции ВСУ
04:17Опасное "закатывание глаз" в преддверии экономического краха. Украинские эксперты о парадоксах Украины
04:00Вассерман: Евросоюз будет делать все, чтобы киевский режим действовал еще более преступно и фанатично
03:30РЭБ, "мангалы", сетки и ружья-излучатели: Рожин о том, как бойцы ВС РФ борются с вражескими дронами
21:30Не то кино. На фестивалях в Каннах Украина презентовала фильмы об "азовцах" и нацистах
21:11О формате устойчивого планетарного мира
19:00Зеленский встретился с Вэнсом и Рубио. Итоги 18 мая
13:02Зеленский прощупывает почву, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 18 мая
Лента новостейМолния