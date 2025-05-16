Внешне напоминает зажигалку: Алехин рассказал про необычные мины, которые начали раскидывать ВСУ - 16.05.2025 Украина.ру
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Внешне напоминает зажигалку: Алехин рассказал про необычные мины, которые начали раскидывать ВСУ
Внешне напоминает зажигалку: Алехин рассказал про необычные мины, которые начали раскидывать ВСУ - 16.05.2025 Украина.ру
Внешне напоминает зажигалку: Алехин рассказал про необычные мины, которые начали раскидывать ВСУ
На Сумском направлении ВСУ начали закидывать российские рубежи наступления неприметными на вид минами. Визуально она напоминает зажигалку, однако при задевании детонирует. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-05-16T04:30
2025-05-16T04:30
новости
вс рф
наступление вс рф
мины
минирование
саперы
север
харьковская область
сумская область
сво
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Пытаясь остановить продвижение ВС РФ практически на всех участках фронта, противник активно использует различные БПЛА, в том числе – барражирующие боеприпасы, рассказал эксперт.Как отмечают российские военные, главная проблема на линии боевого соприкосновения– сбросы, за последнее время их число кратно увеличилось, уточнил собеседник издания."В частности, наши инженерно-саперные подразделения в ежесуточном режиме очищают пути эвакуации от дистанционного минирования дронами ВСУ на Харьковском направлении. Логистические тропы они осматривают ежедневно", – отметил Алехин.Так, в одном из квадратов засекли вражеский гексакоптер "Баба Яга". Его сбили, но дрон успел разбросать мины, самопалы и "поджигалки", сообщил он.Замаскированный сброс обнаружили, проверили на наличие датчиков, которые могут привести к детонации и уничтожили. Кадрами работы сапёров штурмового отряда 44-го армейского корпуса группировки "Север" регулярно делится Минобороны, рассказал Алехин."На Сумском направлении ВСУ тоже начали закидывать наши рубежи наступления такими неприметными на вид минами. Визуально они напоминают зажигалку, однако при задевании она детонирует", – подытожил собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются остановить наступление России на Сумы за счет очень коварных мин" на сайте Украина.ру.О том, как исследовательские центры НАТО разрабатывают военные доктрины на основе реальных боевых действий — в статье Алексея Туманова "Лаборатория войны. Как НАТО обкатывает военные доктрины на Украине" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250515/igor-prokopenko-o-peregovorakh-v-stambule-v-kakoy-to-moment-my-mozhem-uznat-o-vstreche-putina-i-1063167764.html
харьковская область
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Новости
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новости, вс рф, наступление вс рф, мины, минирование, саперы, север, харьковская область, сумская область, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, геннадий алехин
Новости, ВС РФ, наступление ВС РФ, мины, минирование, саперы, север, Харьковская область, Сумская область, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Геннадий Алехин

Внешне напоминает зажигалку: Алехин рассказал про необычные мины, которые начали раскидывать ВСУ

04:30 16.05.2025
 
© Телеграм-канал "Архангел Спецназа"мина-зажигалка ВСУ
мина-зажигалка ВСУ
© Телеграм-канал "Архангел Спецназа"
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На Сумском направлении ВСУ начали закидывать российские рубежи наступления неприметными на вид минами. Визуально она напоминает зажигалку, однако при задевании детонирует. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Пытаясь остановить продвижение ВС РФ практически на всех участках фронта, противник активно использует различные БПЛА, в том числе – барражирующие боеприпасы, рассказал эксперт.
Как отмечают российские военные, главная проблема на линии боевого соприкосновения– сбросы, за последнее время их число кратно увеличилось, уточнил собеседник издания.
"В частности, наши инженерно-саперные подразделения в ежесуточном режиме очищают пути эвакуации от дистанционного минирования дронами ВСУ на Харьковском направлении. Логистические тропы они осматривают ежедневно", – отметил Алехин.
Так, в одном из квадратов засекли вражеский гексакоптер "Баба Яга". Его сбили, но дрон успел разбросать мины, самопалы и "поджигалки", сообщил он.
Замаскированный сброс обнаружили, проверили на наличие датчиков, которые могут привести к детонации и уничтожили. Кадрами работы сапёров штурмового отряда 44-го армейского корпуса группировки "Север" регулярно делится Минобороны, рассказал Алехин.
"На Сумском направлении ВСУ тоже начали закидывать наши рубежи наступления такими неприметными на вид минами. Визуально они напоминают зажигалку, однако при задевании она детонирует", – подытожил собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются остановить наступление России на Сумы за счет очень коварных мин" на сайте Украина.ру.
О том, как исследовательские центры НАТО разрабатывают военные доктрины на основе реальных боевых действий — в статье Алексея Туманова "Лаборатория войны. Как НАТО обкатывает военные доктрины на Украине" на сайте Украина.ру.
Игорь Прокопенко интервью - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Вчера, 21:40
Игорь Прокопенко о переговорах в Стамбуле: В какой-то момент мы можем узнать о встрече Путина и ТрампаВыбор Стамбула как места для проведения переговоров и Владимира Мединского в качестве главы российской делегации не случаен. Этот переговорный процесс точно войдет в наши учебники по дипломатии. Но вряд ли принесет конкретный результат, потому что Умеров и компания приехали с четкой инструкцией ни на что не соглашаться, ничего не подписывать.
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