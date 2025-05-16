Внешне напоминает зажигалку: Алехин рассказал про необычные мины, которые начали раскидывать ВСУ

Игорь Прокопенко о переговорах в Стамбуле: В какой-то момент мы можем узнать о встрече Путина и Трампа

Выбор Стамбула как места для проведения переговоров и Владимира Мединского в качестве главы российской делегации не случаен. Этот переговорный процесс точно войдет в наши учебники по дипломатии. Но вряд ли принесет конкретный результат, потому что Умеров и компания приехали с четкой инструкцией ни на что не соглашаться, ничего не подписывать.