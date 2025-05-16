Внешне напоминает зажигалку: Алехин рассказал про необычные мины, которые начали раскидывать ВСУ
© Телеграм-канал "Архангел Спецназа"мина-зажигалка ВСУ
© Телеграм-канал "Архангел Спецназа"
На Сумском направлении ВСУ начали закидывать российские рубежи наступления неприметными на вид минами. Визуально она напоминает зажигалку, однако при задевании детонирует. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Пытаясь остановить продвижение ВС РФ практически на всех участках фронта, противник активно использует различные БПЛА, в том числе – барражирующие боеприпасы, рассказал эксперт.
Как отмечают российские военные, главная проблема на линии боевого соприкосновения– сбросы, за последнее время их число кратно увеличилось, уточнил собеседник издания.
Так, в одном из квадратов засекли вражеский гексакоптер "Баба Яга". Его сбили, но дрон успел разбросать мины, самопалы и "поджигалки", сообщил он.
Замаскированный сброс обнаружили, проверили на наличие датчиков, которые могут привести к детонации и уничтожили. Кадрами работы сапёров штурмового отряда 44-го армейского корпуса группировки "Север" регулярно делится Минобороны, рассказал Алехин.
"На Сумском направлении ВСУ тоже начали закидывать наши рубежи наступления такими неприметными на вид минами. Визуально они напоминают зажигалку, однако при задевании она детонирует", – подытожил собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются остановить наступление России на Сумы за счет очень коварных мин" на сайте Украина.ру.
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