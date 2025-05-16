https://ukraina.ru/20250516/tramp-zayavil-o-gotovnosti-vstretitsya-s-putinym-1063190305.html

Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным

Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным - 16.05.2025 Украина.ру

Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал журналистам после своего визита на Ближний Восток, сообщает Reuters.

2025-05-16T13:57

2025-05-16T13:57

2025-05-16T13:57

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Президент США возвращается в Вашингтон после завершения своего турне по странам Персидского залива. Выступая перед журналистами, он высказался о перспективах личной встречи с президентом России и увязал её с итогами проходящих в Турции переговоров по урегулированию украинской проблемы."Посмотрим, что произойдёт с Россией и Украиной", — сказал Трамп.Он также сказал, что встретится с президентом России Владимиром Путиным "как только мы сможем это организовать".Тем временем в Стамбуле началась встреча между турецкими, американскими и украинскими официальными лицами, сообщили в МИД Турции.Накануне, 15 мая Трамп заявил, что прогресса не будет без его встречи с президентом России.Тем временем Кремль заявил о необходимости встречи Путина и Трампа

https://ukraina.ru/20250516/nato-fakticheski-voyuet-s-rossiyskoy-federatsiey---peskov-1063189776.html

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