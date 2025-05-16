Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным - 16.05.2025 Украина.ру
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Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным
Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным - 16.05.2025 Украина.ру
Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал журналистам после своего визита на Ближний Восток, сообщает Reuters.
2025-05-16T13:57
2025-05-16T13:57
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Президент США возвращается в Вашингтон после завершения своего турне по странам Персидского залива. Выступая перед журналистами, он высказался о перспективах личной встречи с президентом России и увязал её с итогами проходящих в Турции переговоров по урегулированию украинской проблемы."Посмотрим, что произойдёт с Россией и Украиной", — сказал Трамп.Он также сказал, что встретится с президентом России Владимиром Путиным "как только мы сможем это организовать".Тем временем в Стамбуле началась встреча между турецкими, американскими и украинскими официальными лицами, сообщили в МИД Турции.Накануне, 15 мая Трамп заявил, что прогресса не будет без его встречи с президентом России.Тем временем Кремль заявил о необходимости встречи Путина и Трампа
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Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным

13:57 16.05.2025
 
Трамп
Трамп
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Президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал журналистам после своего визита на Ближний Восток, сообщает Reuters.
Президент США возвращается в Вашингтон после завершения своего турне по странам Персидского залива. Выступая перед журналистами, он высказался о перспективах личной встречи с президентом России и увязал её с итогами проходящих в Турции переговоров по урегулированию украинской проблемы.
"Посмотрим, что произойдёт с Россией и Украиной", — сказал Трамп.
Он также сказал, что встретится с президентом России Владимиром Путиным "как только мы сможем это организовать".
Встреча глав МИД стран НАТО в Анталье (Турция) 15 мая 2025 года
13:29
"НАТО фактически воюет с Российской Федерацией" - ПесковВсе вопросы безопасности и стабильности на европейском континенте нужно обсуждать при том, что НАТО фактически воюет с Россией. Об этом 16 мая заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Тем временем в Стамбуле началась встреча между турецкими, американскими и украинскими официальными лицами, сообщили в МИД Турции.
Накануне, 15 мая Трамп заявил, что прогресса не будет без его встречи с президентом России.
Тем временем Кремль заявил о необходимости встречи Путина и Трампа
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