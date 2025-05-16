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Кремль заявил о необходимости встречи Путина и Трампа

Кремль заявил о необходимости встречи Путина и Трампа - 16.05.2025 Украина.ру

Кремль заявил о необходимости встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима. Об этом заявил журналистам 16 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2025-05-16T13:14

2025-05-16T13:14

2025-05-16T13:14

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"Она необходима как в первую очередь с точки зрения двусторонних российско-американских отношений, так и с точки зрения обсуждения серьезного разговора на высшем уровне по международным делам и региональным процессам, включая, конечно, кризис вокруг Украины", - сказал официальный представитель Кремля.Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча президентов Трампа и Путина - это единственный шанс на украинское урегулирование, но дата и место такого контакта пока не определены.В пятницу Трамп в Абу-Даби заверил, что его встреча Путиным произойдет, "когда только мы сможем это устроить".Подробнее - в материале Только личная встреча Трампа и Путина решит украинскую проблему – Госдеп США на сайте Украина.ру.

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новости, сша, владимир путин, россия, кремль, дональд трамп, дмитрий песков