Кремль заявил о необходимости встречи Путина и Трампа - 16.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250516/kreml-zayavil-o-neobkhodimosti-vstrechi-putina-i-trampa-1063189299.html
Кремль заявил о необходимости встречи Путина и Трампа
Кремль заявил о необходимости встречи Путина и Трампа - 16.05.2025 Украина.ру
Кремль заявил о необходимости встречи Путина и Трампа
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима. Об этом заявил журналистам 16 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-05-16T13:14
2025-05-16T13:14
новости
сша
владимир путин
россия
кремль
дональд трамп
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_5810182dca8cd7ac81ae49c706b7d0b7.jpg.webp
"Она необходима как в первую очередь с точки зрения двусторонних российско-американских отношений, так и с точки зрения обсуждения серьезного разговора на высшем уровне по международным делам и региональным процессам, включая, конечно, кризис вокруг Украины", - сказал официальный представитель Кремля.Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча президентов Трампа и Путина - это единственный шанс на украинское урегулирование, но дата и место такого контакта пока не определены.В пятницу Трамп в Абу-Даби заверил, что его встреча Путиным произойдет, "когда только мы сможем это устроить".Подробнее - в материале Только личная встреча Трампа и Путина решит украинскую проблему – Госдеп США на сайте Украина.ру.
сша
россия
кремль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:4:2722:2046_1920x0_80_0_0_9d5c86fcaf945ded6eef47e8dd1ad844.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, владимир путин, россия, кремль, дональд трамп, дмитрий песков
Новости, США, Владимир Путин, Россия, Кремль, Дональд Трамп, Дмитрий Песков

Кремль заявил о необходимости встречи Путина и Трампа

13:14 16.05.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима. Об этом заявил журналистам 16 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Она необходима как в первую очередь с точки зрения двусторонних российско-американских отношений, так и с точки зрения обсуждения серьезного разговора на высшем уровне по международным делам и региональным процессам, включая, конечно, кризис вокруг Украины", - сказал официальный представитель Кремля.
Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча президентов Трампа и Путина - это единственный шанс на украинское урегулирование, но дата и место такого контакта пока не определены.
В пятницу Трамп в Абу-Даби заверил, что его встреча Путиным произойдет, "когда только мы сможем это устроить".
Подробнее - в материале Только личная встреча Трампа и Путина решит украинскую проблему – Госдеп США на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАВладимир ПутинРоссияКремльДональд ТрампДмитрий Песков
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:34В камуфляже, но по-русски? СМИ сообщают о паузе в переговорах Москвы и Киева
15:10Слуга Молоха и личный палач Зеленского. С кем приходится вести переговоры в Стамбуле
14:53Российская делегация запросила прямые переговоры без присутствия делегаций США и Турции
14:19"Незнание российских реалий": французский эксперт оценил упования на встречу Зеленского с Путиным
13:57Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным
13:56“Хорошая традиция": Рогов о потере Украиной очередного F-16
13:29"НАТО фактически воюет с Российской Федерацией" - Песков
13:14Кремль заявил о необходимости встречи Путина и Трампа
13:06Армия России освободила Вольное Поле в ДНР
13:02Встречи перед встречей, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 16 мая
12:41Стамбульское "динамо": проведут ли встречу Украина и Россия?
12:38Украинская делегация прибыла на встречу. Стало известно, что Киев собирается обсуждать
12:37"Дарёный конь из КНДР" и пророчество о Сумах: чего ждать на фронте этим летом - Копылов
12:31Лукашенко поблагодарил РФ за обучение белорусских военных и поставку вооружения
12:19Генсек НАТО недоволен поведением президента России
11:52Нарышкин раскрыл, кого Запад "выращивает" в странах СНГ
11:44Украинский правоохранитель торговал информацией, помогавшей уклонистам сбежать в ЕС
11:39Разумков не понял, зачем Зеленский приехал в Турцию
11:23Где ВСУ попали в клещи, куда ушли миллионы долларов и как ВС РФ отрезают путь к границе? Фронтовая сводка
11:14Переговоры делегаций Турции, Украины и США начались в Стамбуле - РИА Новости
Лента новостейМолния