Российская делегация запросила прямые переговоры без присутствия делегаций США и Турции - 16.05.2025 Украина.ру
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Российская делегация запросила прямые переговоры без присутствия делегаций США и Турции
Российская делегация запросила прямые переговоры без присутствия делегаций США и Турции - 16.05.2025 Украина.ру
Российская делегация запросила прямые переговоры без присутствия делегаций США и Турции
Российская делегация просила провести переговоры напрямую с делегацией Украины, без присутствия делегаций США и Турции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного информатора в украинской делегации.
2025-05-16T14:53
2025-05-16T14:58
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Дипломатический источник из Украины сообщил, что российская делегация запрашивала прямые переговоры в Стамбуле с делегацией из Украины.Также анонимный информатор информагенства в украинской делегации сообщил, что на переговорах представители Киева настаивают на введении режима прекращения огня в зоне СВО."Мы понимаем, что для того, чтобы любая дипломатия была результативной, необходимо прекращение огня. Реальное, прочное и хорошо контролируемое", — заявил украинский аноним.Он также сообщил информагентству о других переговорных позициях делегации, прибывшей из Киева."Также необходимо принять гуманитарные меры по укреплению доверия, такие как возвращение украинских детей, задержанных гражданских лиц, обмен военнопленными по принципу "всех на всех", - сказал он.Тем временем, сообщило информагенство, российские и украинские переговорщики встретились в пятницу в Стамбуле на своих первых прямых мирных переговорах за более чем три года, под давлением президента США Дональда Трампа.Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обратился к российским и украинским переговорщикам, заседающим в роскошном дворце Долмабахче на Босфоре.Фидан сказал, что крайне важно поскорее достичь решения о прекращении боевых действий."Перед нами два пути: один путь приведет нас к процессу, который приведет к миру, а другой приведет к еще большим разрушениям и смерти. Стороны сами, по своей воле решат, какой путь они выберут", — сказал Фидан.Глава МИД Турции также сказал, что рад видеть волю Москвы и Киева открыть новое окно возможностей для мира. Фидан посчитал важным, чтобы переговоры в Стамбуле легли в основу встречи лидеров двух стран.Ранее в новостях: Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным
https://ukraina.ru/20250516/neznanie-rossiyskikh-realiy-frantsuzskiy-ekspert-otsenil-upovaniya-na-vstrechu-zelenskogo-s-putinym-1063190610.html
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Российская делегация запросила прямые переговоры без присутствия делегаций США и Турции

14:53 16.05.2025 (обновлено: 14:58 16.05.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Российская делегация просила провести переговоры напрямую с делегацией Украины, без присутствия делегаций США и Турции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного информатора в украинской делегации.
Дипломатический источник из Украины сообщил, что российская делегация запрашивала прямые переговоры в Стамбуле с делегацией из Украины.
Также анонимный информатор информагенства в украинской делегации сообщил, что на переговорах представители Киева настаивают на введении режима прекращения огня в зоне СВО.
"Мы понимаем, что для того, чтобы любая дипломатия была результативной, необходимо прекращение огня. Реальное, прочное и хорошо контролируемое", — заявил украинский аноним.
Арно Дюбьен - директор аналитического центра Обсерво при Франко-российской торгово-промышленной палате
14:19
"Незнание российских реалий": французский эксперт оценил упования на встречу Зеленского с ПутинымОжидания личной встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским в Турции объяснимы незнанием реалий. Об этом заявил французский специалист по России Арно Дюбьен.
Он также сообщил информагентству о других переговорных позициях делегации, прибывшей из Киева.
"Также необходимо принять гуманитарные меры по укреплению доверия, такие как возвращение украинских детей, задержанных гражданских лиц, обмен военнопленными по принципу "всех на всех", - сказал он.
Тем временем, сообщило информагенство, российские и украинские переговорщики встретились в пятницу в Стамбуле на своих первых прямых мирных переговорах за более чем три года, под давлением президента США Дональда Трампа.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обратился к российским и украинским переговорщикам, заседающим в роскошном дворце Долмабахче на Босфоре.
"Половина украинской делегации была одета в камуфляжную военную форму и сидела за столом прямо напротив своих российских коллег, которые были в костюмах", - заметило Reuters.
Фидан сказал, что крайне важно поскорее достичь решения о прекращении боевых действий.
"Перед нами два пути: один путь приведет нас к процессу, который приведет к миру, а другой приведет к еще большим разрушениям и смерти. Стороны сами, по своей воле решат, какой путь они выберут", — сказал Фидан.
Глава МИД Турции также сказал, что рад видеть волю Москвы и Киева открыть новое окно возможностей для мира. Фидан посчитал важным, чтобы переговоры в Стамбуле легли в основу встречи лидеров двух стран.
Ранее в новостях: Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным
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