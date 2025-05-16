https://ukraina.ru/20250516/neznanie-rossiyskikh-realiy-frantsuzskiy-ekspert-otsenil-upovaniya-na-vstrechu-zelenskogo-s-putinym-1063190610.html

"Незнание российских реалий": французский эксперт оценил упования на встречу Зеленского с Путиным

"Незнание российских реалий": французский эксперт оценил упования на встречу Зеленского с Путиным - 16.05.2025 Украина.ру

"Незнание российских реалий": французский эксперт оценил упования на встречу Зеленского с Путиным

Ожидания личной встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским в Турции объяснимы незнанием реалий. Об этом заявил французский специалист по России Арно Дюбьен.

2025-05-16T14:19

2025-05-16T14:19

2025-05-16T14:19

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"Представление о том, что Путин отреагирует на "вызов", свидетельствует о глубоком незнании российских реалий", - сказано в публикации французской газеты Le Figaro с мнением Арно Дюбьена.Эксперт в стриме рассмотрел завышенные ожидания от переговоров в Стамбуле, которые анонсировал 11 мая Владимир Путин в своём выступлении перед прессой в Кремле.Дюбьен отметил, что присутствие президента России на первых прямых российско-украинских переговорах с 2022 года никогда всерьёз не рассматривалось ни Москвой, ни Киевом, ни сторонниками Владимира Зеленского в Евросоюзе и покинувшей его Британии.Он обратил внимание на контекст появления иллюзии о личной встрече Путина с Зеленским в Турции 15 мая. По мнению французского эксперта, это было невозможно в реальности, учитывая, что Путин систематически отказывался от любых контактов с Зеленским с парижского саммита в декабре 2019 года.К тому была попытка бросить президенту России "вызов", сопровождаемый угрозами санкций ЕС в случае невыполнения Кремлём требований западноевропейских лидеров.В воскресенье 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле прямые переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. После этого Владимир Зеленский заявил, что он будет ждать российского президента в Стамбуле. Вместо этого Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, негативно высказался о российской делегации и улетел, заявив обиду на отсутствие в турецкой столице президента России, с которым хотел встретиться.Также на эту тему: Разумков не понял, зачем Зеленский приехал в Турцию

https://ukraina.ru/20250515/britaniya-obvinila-prezidenta-rossii-v-zatyagivanii-peregovorov-po-ukraine-1063166254.html

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