"Незнание российских реалий": французский эксперт оценил упования на встречу Зеленского с Путиным - 16.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250516/neznanie-rossiyskikh-realiy-frantsuzskiy-ekspert-otsenil-upovaniya-na-vstrechu-zelenskogo-s-putinym-1063190610.html
"Незнание российских реалий": французский эксперт оценил упования на встречу Зеленского с Путиным
"Незнание российских реалий": французский эксперт оценил упования на встречу Зеленского с Путиным - 16.05.2025 Украина.ру
"Незнание российских реалий": французский эксперт оценил упования на встречу Зеленского с Путиным
Ожидания личной встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским в Турции объяснимы незнанием реалий. Об этом заявил французский специалист по России Арно Дюбьен.
2025-05-16T14:19
2025-05-16T14:19
новости
россия
турция
стамбул
владимир зеленский
владимир путин
ес
переговоры
чем закончились переговоры
переговоры по украине 2025
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063191033_0:276:698:669_1920x0_80_0_0_1f33d173d8ac460923a2333fcb9bda17.png
"Представление о том, что Путин отреагирует на "вызов", свидетельствует о глубоком незнании российских реалий", - сказано в публикации французской газеты Le Figaro с мнением Арно Дюбьена.Эксперт в стриме рассмотрел завышенные ожидания от переговоров в Стамбуле, которые анонсировал 11 мая Владимир Путин в своём выступлении перед прессой в Кремле.Дюбьен отметил, что присутствие президента России на первых прямых российско-украинских переговорах с 2022 года никогда всерьёз не рассматривалось ни Москвой, ни Киевом, ни сторонниками Владимира Зеленского в Евросоюзе и покинувшей его Британии.Он обратил внимание на контекст появления иллюзии о личной встрече Путина с Зеленским в Турции 15 мая. По мнению французского эксперта, это было невозможно в реальности, учитывая, что Путин систематически отказывался от любых контактов с Зеленским с парижского саммита в декабре 2019 года.К тому была попытка бросить президенту России "вызов", сопровождаемый угрозами санкций ЕС в случае невыполнения Кремлём требований западноевропейских лидеров.В воскресенье 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле прямые переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. После этого Владимир Зеленский заявил, что он будет ждать российского президента в Стамбуле. Вместо этого Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, негативно высказался о российской делегации и улетел, заявив обиду на отсутствие в турецкой столице президента России, с которым хотел встретиться.Также на эту тему: Разумков не понял, зачем Зеленский приехал в Турцию
https://ukraina.ru/20250515/britaniya-obvinila-prezidenta-rossii-v-zatyagivanii-peregovorov-po-ukraine-1063166254.html
россия
турция
стамбул
британия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063191033_0:213:698:737_1920x0_80_0_0_531bba166d7e55cea937378f6404c76b.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, турция, стамбул, владимир зеленский, владимир путин, ес, переговоры, чем закончились переговоры, переговоры по украине 2025, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, британия, сво, международные отношения, международная политика
Новости, Россия, Турция, Стамбул, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ЕС, переговоры, чем закончились переговоры, переговоры по Украине 2025, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, Британия, СВО, международные отношения, Международная политика

"Незнание российских реалий": французский эксперт оценил упования на встречу Зеленского с Путиным

14:19 16.05.2025
 
© roscongress.org Арно Дюбьен - директор аналитического центра "Обсерво" при Франко-российской торгово-промышленной палате
Арно Дюбьен - директор аналитического центра Обсерво при Франко-российской торгово-промышленной палате
© roscongress.org
Читать в
ДзенTelegram
Ожидания личной встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским в Турции объяснимы незнанием реалий. Об этом заявил французский специалист по России Арно Дюбьен.
"Представление о том, что Путин отреагирует на "вызов", свидетельствует о глубоком незнании российских реалий", - сказано в публикации французской газеты Le Figaro с мнением Арно Дюбьена.
Эксперт в стриме рассмотрел завышенные ожидания от переговоров в Стамбуле, которые анонсировал 11 мая Владимир Путин в своём выступлении перед прессой в Кремле.
Дюбьен отметил, что присутствие президента России на первых прямых российско-украинских переговорах с 2022 года никогда всерьёз не рассматривалось ни Москвой, ни Киевом, ни сторонниками Владимира Зеленского в Евросоюзе и покинувшей его Британии.
"Присутствие Владимира Путина в Стамбуле для переговоров с его украинским коллегой никогда серьезно не рассматривалось ни в Москве, ни, по моему мнению, Владимиром Зеленским и его европейскими сторонниками. Предлагая прямые переговоры, российский президент хотел выбить почву из-под ног Украины: он понимал, что отказаться от таких обсуждений будет практически невозможно, тем более, что американцы сделали это одной из своих целей", - сказал Дюбьен.
Он обратил внимание на контекст появления иллюзии о личной встрече Путина с Зеленским в Турции 15 мая. По мнению французского эксперта, это было невозможно в реальности, учитывая, что Путин систематически отказывался от любых контактов с Зеленским с парижского саммита в декабре 2019 года.
К тому была попытка бросить президенту России "вызов", сопровождаемый угрозами санкций ЕС в случае невыполнения Кремлём требований западноевропейских лидеров.
Министр обороны Великобритании Джон Хили с молотком на заседании коалиции желающих в Брюсселе 10 апреля
Вчера, 20:04
Британия обвинила президента России в затягивании переговоров по УкраинеОфициальный Лондон обвинил президента России в пренебрежительном отношении к переговорам в Турции по решению украинской проблемы и заявил о необходимости усиления антироссийских санкций. Об этом сообщает британское издание The Guardian
В воскресенье 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле прямые переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. После этого Владимир Зеленский заявил, что он будет ждать российского президента в Стамбуле. Вместо этого Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, негативно высказался о российской делегации и улетел, заявив обиду на отсутствие в турецкой столице президента России, с которым хотел встретиться.
Также на эту тему: Разумков не понял, зачем Зеленский приехал в Турцию
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияТурцияСтамбулВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЕСпереговорычем закончились переговорыпереговоры по Украине 2025новости переговоровновости о переговорах России и УкраиныБританияСВОмеждународные отношенияМеждународная политика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:34В камуфляже, но по-русски? СМИ сообщают о паузе в переговорах Москвы и Киева
15:10Слуга Молоха и личный палач Зеленского. С кем приходится вести переговоры в Стамбуле
14:53Российская делегация запросила прямые переговоры без присутствия делегаций США и Турции
14:19"Незнание российских реалий": французский эксперт оценил упования на встречу Зеленского с Путиным
13:57Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным
13:56“Хорошая традиция": Рогов о потере Украиной очередного F-16
13:29"НАТО фактически воюет с Российской Федерацией" - Песков
13:14Кремль заявил о необходимости встречи Путина и Трампа
13:06Армия России освободила Вольное Поле в ДНР
13:02Встречи перед встречей, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 16 мая
12:41Стамбульское "динамо": проведут ли встречу Украина и Россия?
12:38Украинская делегация прибыла на встречу. Стало известно, что Киев собирается обсуждать
12:37"Дарёный конь из КНДР" и пророчество о Сумах: чего ждать на фронте этим летом - Копылов
12:31Лукашенко поблагодарил РФ за обучение белорусских военных и поставку вооружения
12:19Генсек НАТО недоволен поведением президента России
11:52Нарышкин раскрыл, кого Запад "выращивает" в странах СНГ
11:44Украинский правоохранитель торговал информацией, помогавшей уклонистам сбежать в ЕС
11:39Разумков не понял, зачем Зеленский приехал в Турцию
11:23Где ВСУ попали в клещи, куда ушли миллионы долларов и как ВС РФ отрезают путь к границе? Фронтовая сводка
11:14Переговоры делегаций Турции, Украины и США начались в Стамбуле - РИА Новости
Лента новостейМолния