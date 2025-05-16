"Незнание российских реалий": французский эксперт оценил упования на встречу Зеленского с Путиным
© roscongress.org Арно Дюбьен - директор аналитического центра "Обсерво" при Франко-российской торгово-промышленной палате
© roscongress.org
Ожидания личной встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским в Турции объяснимы незнанием реалий. Об этом заявил французский специалист по России Арно Дюбьен.
"Представление о том, что Путин отреагирует на "вызов", свидетельствует о глубоком незнании российских реалий", - сказано в публикации французской газеты Le Figaro с мнением Арно Дюбьена.
Эксперт в стриме рассмотрел завышенные ожидания от переговоров в Стамбуле, которые анонсировал 11 мая Владимир Путин в своём выступлении перед прессой в Кремле.
"Присутствие Владимира Путина в Стамбуле для переговоров с его украинским коллегой никогда серьезно не рассматривалось ни в Москве, ни, по моему мнению, Владимиром Зеленским и его европейскими сторонниками. Предлагая прямые переговоры, российский президент хотел выбить почву из-под ног Украины: он понимал, что отказаться от таких обсуждений будет практически невозможно, тем более, что американцы сделали это одной из своих целей", - сказал Дюбьен.
К тому была попытка бросить президенту России "вызов", сопровождаемый угрозами санкций ЕС в случае невыполнения Кремлём требований западноевропейских лидеров.
Вчера, 20:04Британия обвинила президента России в затягивании переговоров по УкраинеОфициальный Лондон обвинил президента России в пренебрежительном отношении к переговорам в Турции по решению украинской проблемы и заявил о необходимости усиления антироссийских санкций. Об этом сообщает британское издание The Guardian
В воскресенье 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле прямые переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. После этого Владимир Зеленский заявил, что он будет ждать российского президента в Стамбуле. Вместо этого Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, негативно высказался о российской делегации и улетел, заявив обиду на отсутствие в турецкой столице президента России, с которым хотел встретиться.
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