Лукашенко поблагодарил РФ за обучение белорусских военных и поставку вооружения - 16.05.2025 Украина.ру
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Лукашенко поблагодарил РФ за обучение белорусских военных и поставку вооружения
Лукашенко поблагодарил РФ за обучение белорусских военных и поставку вооружения - 16.05.2025 Украина.ру
Лукашенко поблагодарил РФ за обучение белорусских военных и поставку вооружения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым поблагодарил РФ за обучение белорусских военных наравне с российскими, сообщает агентство Белта
2025-05-16T12:31
2025-05-16T12:31
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"Я вам очень благодарен за то, что вы не просто обучаете наших военных специалистов... А то, что они наравне с россиянами, не считаются иностранцами. Они за одной партой сидят. И всему, чему вы обучаете российских военнослужащих, обучаются и наши. Это очень важно, мы это очень ценим. Потому что это высочайший уровень доверия. Все-таки это безопасность, оборона. И тут Россия не ограждает себя от Беларуси. Такого взаимодействия у России ни с кем нет. Мы это очень ценим", - сказал белорусский лидер.Также он подчеркнул, что предстоящие совместные с Россией военные учения, которые пройдут в том числе на территории республики, носят оборонительный характер, страны не собираются ни на кого нападать.На этой же встрече Лукашенко заявил, что благодарен РФ и за поставку Минску образцов вооружения в "непростое время".Кроме того, политик подчеркнул, что белорусская и российская стороны значительно продвинулись в деле размещения на белорусской территории самого современного вооружения, включая комплекс "Орешник".Подробнее о комплексе - в материале Обнулил все до себя: Зубец объяснил уникальность "Орешника" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, александр лукашенко, минск, андрей белоусов, белоруссия
Новости, Россия, Александр Лукашенко, Минск, Андрей Белоусов, Белоруссия

Лукашенко поблагодарил РФ за обучение белорусских военных и поставку вооружения

12:31 16.05.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым поблагодарил РФ за обучение белорусских военных наравне с российскими, сообщает агентство Белта
"Я вам очень благодарен за то, что вы не просто обучаете наших военных специалистов... А то, что они наравне с россиянами, не считаются иностранцами. Они за одной партой сидят. И всему, чему вы обучаете российских военнослужащих, обучаются и наши. Это очень важно, мы это очень ценим. Потому что это высочайший уровень доверия. Все-таки это безопасность, оборона. И тут Россия не ограждает себя от Беларуси. Такого взаимодействия у России ни с кем нет. Мы это очень ценим", - сказал белорусский лидер.
Также он подчеркнул, что предстоящие совместные с Россией военные учения, которые пройдут в том числе на территории республики, носят оборонительный характер, страны не собираются ни на кого нападать.
На этой же встрече Лукашенко заявил, что благодарен РФ и за поставку Минску образцов вооружения в "непростое время".

"Я имею в виду самолеты, вертолеты и так далее", - перечислил он.

Кроме того, политик подчеркнул, что белорусская и российская стороны значительно продвинулись в деле размещения на белорусской территории самого современного вооружения, включая комплекс "Орешник".
Подробнее о комплексе - в материале Обнулил все до себя: Зубец объяснил уникальность "Орешника" на сайте Украина.ру.
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