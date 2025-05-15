https://ukraina.ru/20250515/tolko-lichnaya-vstrecha-trampa-i-putina-reshit-ukrainskuyu-problemu--gosdep-ssha-1063167484.html

Только личная встреча Трампа и Путина решит украинскую проблему – Госдеп США

Только личная встреча Трампа и Путина решит украинскую проблему – Госдеп США - 15.05.2025 Украина.ру

Только личная встреча Трампа и Путина решит украинскую проблему – Госдеп США

Для прорывного решения украинской проблемы необходима личная встреча президентов России и США. об этом 15 мая в Турции заявил журналистам глава Госдепа США Марко Рубио

2025-05-15T21:06

2025-05-15T21:06

2025-05-15T21:06

новости

турция

россия

сша

марко рубио

дональд трамп

владимир путин

нато

стамбул

анкара

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060425220_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_98dfbd7f81d25f69b9cee78357f93582.jpg.webp

Государственный секретарь США Марко Рубио находится в Турции с официальным визитом. Он провёл переговоры с коллегами по линии НАТО и высказался на тему запланированных также на 15 мая в Стамбуле переговоров России и Украины."Я думаю, совершенно очевидно, что единственный путь к прорыву здесь — это переговоры между президентом Трампом и президентом Путиным", - сказал Рубио.Он продемонстрировал журналистам отсутствие уверенности в том, что "с этого момента произойдет что-то продуктивное", пока лидеры США и России не начнут "очень откровенный и прямой разговор".Рубио также отметил, сообщает британская "Гардиан", что Трамп "готов" к этому разговору и "нетерпелив" в ожидании вооружённого конфликта между Россией и Украиной.Британское издание сообщило также, что МИД Турции вечером объявило, что главный дипломат Анкары Хакан Фидан 15 мая встретится во дворце Долмабахче в Стамбуле с российской делегацией во главе с Владимиром Мединским.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Готовность к компромиссам и рабочий настрой в Стамбуле. Итоги 15 мая

турция

россия

сша

стамбул

анкара

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, турция, россия, сша, марко рубио, дональд трамп, владимир путин, нато, стамбул, анкара, международные отношения, международная политика, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, госдеп сша, владимир мединский, сво