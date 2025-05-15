https://ukraina.ru/20250515/v-mid-rossii-rasskazali-chto-ostatsya-prioritetom-odkb-1063153642.html

В МИД России рассказали, что остаётся приоритетом ОДКБ

В МИД России рассказали, что остаётся приоритетом ОДКБ - 15.05.2025 Украина.ру

В МИД России рассказали, что остаётся приоритетом ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности выступает гарантом обеспечения стабильности и безопасности ее государств-членов, сохраняет приоритет в своей деятельности и приверженность ключевым задачам. Об этом 15 мая заявили в МИД РФ.

2025-05-15T15:17

2025-05-15T15:17

2025-05-15T15:17

новости

россия

белоруссия

казахстан

одкб

оон

армения

киргизия

таджикистан

международные отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/10/1042671408_1:0:1366:768_1920x0_80_0_0_d0406770b1ccb06c2a36b0ef97b97088.jpg

Со дня заключения договора о коллективной безопасности 15 мая исполняется 33 года, напомнили в министерстве. В 2002 году договору был придан статус международной региональной организации – ОДКБ."Сегодня Организация выступает гарантом обеспечения стабильности и безопасности ее государств-членов – России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Накопленный опыт делает ее одним из ключевых элементов формирующейся новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии", - заявили в МИД РФ.Там также отметили, что совместными усилиями союзников предпринимаются постоянные системные меры по дальнейшему развитию потенциала организации. В частности, расширяется внешнеполитическая координация, укрепляется практическое сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, организованной транснациональной преступностью, нелегальной миграцией. Новые направления взаимодействия развиваются в областях информационной и биологической безопасности."Приоритетом остается сохранение священной памяти о завоеванной ценой неимоверных усилий Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Лидеры всех стран Организации приняли участие в торжественных мероприятиях в Москве в честь 80-й годовщины Победы", - констатировали в МИД РФ.Там также отметили, что одной из ключевых задач государств-членов ОДКБ выступает повышение боеспособности Коллективных сил ОДКБ "в том числе с учетом передового опыта Вооруженных Сил Российской Федерации".В 2025 году совместные учения ОДКБ запланированы на территории Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Организацией формируются необходимые условия для подключения её к миротворческим операциям ООН.Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел историю подобной организации в публикации Многополярный мир в прошлом и будущем. Немецкие друзья России приехали на 70-летие Варшавского Договора

https://ukraina.ru/20241128/1059286204.html

россия

белоруссия

казахстан

армения

киргизия

таджикистан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, белоруссия, казахстан, одкб, оон, армения, киргизия, таджикистан, международные отношения, международная политика, постсоветское пространство, сво, союзники