В МИД России рассказали, что остаётся приоритетом ОДКБ - 15.05.2025 Украина.ру
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В МИД России рассказали, что остаётся приоритетом ОДКБ
В МИД России рассказали, что остаётся приоритетом ОДКБ - 15.05.2025 Украина.ру
В МИД России рассказали, что остаётся приоритетом ОДКБ
Организация Договора о коллективной безопасности выступает гарантом обеспечения стабильности и безопасности ее государств-членов, сохраняет приоритет в своей деятельности и приверженность ключевым задачам. Об этом 15 мая заявили в МИД РФ.
2025-05-15T15:17
2025-05-15T15:17
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Со дня заключения договора о коллективной безопасности 15 мая исполняется 33 года, напомнили в министерстве. В 2002 году договору был придан статус международной региональной организации – ОДКБ."Сегодня Организация выступает гарантом обеспечения стабильности и безопасности ее государств-членов – России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Накопленный опыт делает ее одним из ключевых элементов формирующейся новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии", - заявили в МИД РФ.Там также отметили, что совместными усилиями союзников предпринимаются постоянные системные меры по дальнейшему развитию потенциала организации. В частности, расширяется внешнеполитическая координация, укрепляется практическое сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, организованной транснациональной преступностью, нелегальной миграцией. Новые направления взаимодействия развиваются в областях информационной и биологической безопасности."Приоритетом остается сохранение священной памяти о завоеванной ценой неимоверных усилий Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Лидеры всех стран Организации приняли участие в торжественных мероприятиях в Москве в честь 80-й годовщины Победы", - констатировали в МИД РФ.Там также отметили, что одной из ключевых задач государств-членов ОДКБ выступает повышение боеспособности Коллективных сил ОДКБ "в том числе с учетом передового опыта Вооруженных Сил Российской Федерации".В 2025 году совместные учения ОДКБ запланированы на территории Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Организацией формируются необходимые условия для подключения её к миротворческим операциям ООН.Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел историю подобной организации в публикации Многополярный мир в прошлом и будущем. Немецкие друзья России приехали на 70-летие Варшавского Договора
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Новости, Россия, Белоруссия, Казахстан, ОДКБ, ООН, Армения, Киргизия, Таджикистан, международные отношения, Международная политика, постсоветское пространство, СВО, союзники

В МИД России рассказали, что остаётся приоритетом ОДКБ

15:17 15.05.2025
 
© op78.ruГерб ОДКБ
Герб ОДКБ
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Организация Договора о коллективной безопасности выступает гарантом обеспечения стабильности и безопасности ее государств-членов, сохраняет приоритет в своей деятельности и приверженность ключевым задачам. Об этом 15 мая заявили в МИД РФ.
Со дня заключения договора о коллективной безопасности 15 мая исполняется 33 года, напомнили в министерстве. В 2002 году договору был придан статус международной региональной организации – ОДКБ.
"Сегодня Организация выступает гарантом обеспечения стабильности и безопасности ее государств-членов – России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Накопленный опыт делает ее одним из ключевых элементов формирующейся новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии", - заявили в МИД РФ.
Там также отметили, что совместными усилиями союзников предпринимаются постоянные системные меры по дальнейшему развитию потенциала организации. В частности, расширяется внешнеполитическая координация, укрепляется практическое сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, организованной транснациональной преступностью, нелегальной миграцией. Новые направления взаимодействия развиваются в областях информационной и биологической безопасности.
"Приоритетом остается сохранение священной памяти о завоеванной ценой неимоверных усилий Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Лидеры всех стран Организации приняли участие в торжественных мероприятиях в Москве в честь 80-й годовщины Победы", - констатировали в МИД РФ.
Там также отметили, что одной из ключевых задач государств-членов ОДКБ выступает повышение боеспособности Коллективных сил ОДКБ "в том числе с учетом передового опыта Вооруженных Сил Российской Федерации".
28 ноября 2024, 17:00
ОДКБ защищает от внешней агрессии, события в Карабахе отношения к Армении не имели – Путин Армения не подвергалась внешней агрессии и ОДКБ не имела оснований вмешиваться в события вокруг Нагорного Карабаха. Об этом 28 ноября в Астане по итогам заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил президент России Владимир Путин.
В 2025 году совместные учения ОДКБ запланированы на территории Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Организацией формируются необходимые условия для подключения её к миротворческим операциям ООН.
Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел историю подобной организации в публикации Многополярный мир в прошлом и будущем. Немецкие друзья России приехали на 70-летие Варшавского Договора
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