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Многополярный мир в прошлом и будущем. Немецкие друзья России приехали на 70-летие Варшавского Договора

Многополярный мир в прошлом и будущем. Немецкие друзья России приехали на 70-летие Варшавского Договора - 07.05.2025 Украина.ру

Многополярный мир в прошлом и будущем. Немецкие друзья России приехали на 70-летие Варшавского Договора

В Москве при участии большой немецкой делегации состоялась международная конференция "70-летие создания Организации Варшавского Договора и 80-летие Победы над гитлеровским фашизмом".

2025-05-07T18:46

2025-05-07T18:46

2025-05-07T18:47

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россия

фридрих мерц

иосиф сталин

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красная армия

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мир

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Многополярный мир — главная идеологическая концепция современности, которая предлагает альтернативу сложившемуся после 1991 года монистическому западному миропорядку с одним единственно правильным образом жизни. Россия сегодня делает многое, чтобы собрать вокруг себя как можно больше стран и организаций, не желающих жить так, как это диктует американская гегемония, но не имеющих сил и средств отстаивать свои ценности самостоятельно. Задача не из простых, но у России уже есть успешный опыт создания альтернативного западному мира (причем не на Востоке, а на самом Западе) и очень много сторонников, которые считают этот опыт большой ценностью.В мае нынешнего года исполняется 70 лет со дня создания Организации Варшавского Договора, заключенного 14 мая 1955 года СССР, ГДР, Албанией, Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Чехословакией. В отличие от блока НАТО, войска которого развязывали или принимали участие в нескольких десятках военных конфликтов, Варшавский блок за 36 лет своего существования применил силу всего два раза и примерно так, как это сделали силы ОДКБ в Казахстане в 2021 году, то есть в рамках подавления госпереворотов: фашистского путча в Венгрии в 1956 году и прозападных беспорядков в Чехословакии в 1968 году.На фоне поставок немецкого оружия Украине и предельно антироссийской риторики нынешних властей ФРГ, для многих немцев, которые сегодня выступают за мир и дружеские отношения с Россией, память об участии в Варшавском блоке — не просто страница истории, а своеобразная путеводная звезда для дороги в будущее, в котором не случится новая мировая война. И эти немцы, несмотря на всю сложную международную обстановку, приехали в Россию на конференцию "70-летие создания Организации Варшавского Договора и 80-летие Победы над гитлеровским фашизмом". Президент "Немецкого совета мира" Герхард Фукс-Киттовски, бывший офицер-политработник ННА ГДР, член президиума "Немецкого Совета Мира" Клаус Кох, Полковник ННА ГДР в отставке Фридеман Мункельт, председатель "Общества традиций ГДР" Герберт Праусс, глава благотворительной организации "Мост мира – помощь жертвам войн" Лиане Килинч, легендарный музыкант Тино Айсбреннер и многие другие собрались в Москве, чтобы вспомнить историческое значение Варшавского договора и выстаивать народную дипломатию между людьми доброй воли в Германии и России."У нас есть устойчивая точка зрения, что Варшавский договор был прямым ответом на создание Североатлантического договора. Однако между созданием НАТО и созданием Варшавского пакта — целых шесть лет, — заявил историк из РЭУ имени Плеханова Станислав Рузанов.Он объяснил, что вплоть до 1955 года советское руководство делало все, чтобы сохранить союзнические отношения с США и Великобританией. Сталин до 1951 года сдерживал курс на строительство социализма в Германской Демократической Республике, потому что он до последнего момента оставался верен букве Ялтинско-Потсдамских соглашений и надеялся, что Германия останется единой, буржуазной, но нейтральной и миролюбивой страной."Но эти надежды пошли прахом", — констатировал историк.6 мая 1955 года, отделившуюся ФРГ приняли в НАТО и только после этого лидеры восточноевропейских социалистических стран взяли курс на 14 мая. Рузанов убежден, что Варшавский договор на протяжении десятилетий был подлинным полюсом мира."Да, были моменты, когда эту организацию критиковали лидеры некоторых коммунистических стран. Например, лидер социалистической Румынии Николае Чаушеску однажды сказал, что нужно противодействовать "советскому империализму". Но при этом Румыния оставалась полноправным участником Варшавского договора, и именно им была гарантирована независимость социалистической Румынии".А что случилось с Чаушеску в конце 1989 года, когда Варшавский договор трещал по швам, всем известно."Мы празднуем юбилей со слезами на глазах, потому что мы потеряли реальный полюс миропорядка, — завил историк. — Причем мирный и демократический, который никого не угнетал, а наоборот, давал возможность под своим "зонтиком" развиваться малым народам, поддерживал политическое, экономическое и культурное многообразие на планете."Я хотела бы поговорить о международной солидарности как традиции и задачи для сегодняшнего дня", — начала свою речь Лиана Килинч.Она вспомнила, как во время интервенции против молодой советской России на ее сторону встали добровольцы из разных стран."Если сегодня мы зададимся вопросом, почему кто-то типа Эммануэля Макрона так нацелен на Одессу и хочет во что бы то ни стало отправить туда французские войска, это может быть как раз связано с тем временем. 20 апреля 1919 года французское правительство потерпело полное поражение в Одессе. Многие из посланных сюда интервентов отказались подчиняться приказам, водрузили красные флаги на французских кораблях и братались с советскими солдатами".Лиана считает, что важным духовным содержанием войск Варшавского договора был мощный интернациональный заряд поддержки Советского Союза на ранних его этапах, а также общая судьба Красной Армии и ее союзников-антифашистов в годы Второй мировой войны. В то же время НАТО создавалось при участии бывших нацистских офицеров. Интернационализм и солидарность во имя прогресса, по мнению Лианы Килинч, существовали давно, но именно в рамках Организации Варшавского договора они были формализованы.Общественный деятель Альдо Нимейер заявил, что, конечно, у современных немцев не может быть никакой коллективной вины за эпоху фашизма, но обязана быть коллективная ответственность за то, чтобы фашизм не возродился нигде на Земле."Фашизм, с которым мы сталкиваемся сегодня, я бы назвал глобальным фашизмом. Капитализм в конце концов приведет к корпоративизму, фашизму и большим войнам. Но у нас есть возможность предотвратить это, действуя коллективно, в форме международной солидарности в защиту мира".Нимейер предложил Национальному комитету Свободной Германии принять резолюцию о непризнании нового правительства ФРГ под руководством Фридриха Мерца из кризиса, который произошел в Бундестаге и из-за антидемократических действий руководства Германии как по поддержке войны на Украине, так и по попыткам запретить оппозиционные партии."Я прошу наших друзей здесь, в России, поддержать Национальный комитет Свободной Германии, как это было в 1943 году, чтобы мы всегда могли выступать за суверенитет Германии и мир с Россией".Завершил конференцию своим выступлением знаменитый германский певец и музыкант Тино Айсбреннер, который в свое время выступал в СССР, записывал песни с индейцами Латинской Америки и сотрудничал с легендарным актером Гойко Митичем. В 2015 году он основал ассоциацию "Общество мира — музыка вместо войны", а в 2022 году инициировал открытое письмо "Культура — это мир, миру нужна культура" в котором выступил против антироссийских санкций.Подробнее о политическом кризисе в Германии — в материале "Такого провала Германия ещё не видела: сторонник Украины Фридрих Мерц со скандалом стал канцлером ФРГ"

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