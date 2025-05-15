https://ukraina.ru/20250515/strana-v-fashistskoy-petle-ukrainskie-eksperty-i-politiki-o-tom-kak-pravilno-zavershat-voynu--1063119064.html

"Страна в фашистской петле". Украинские эксперты и политики о том, как правильно завершать войну

"Страна в фашистской петле". Украинские эксперты и политики о том, как правильно завершать войну - 15.05.2025 Украина.ру

"Страна в фашистской петле". Украинские эксперты и политики о том, как правильно завершать войну

В украинском экспертном сообществе обсуждают перспективы достижения каких-либо договоренностей в Стамбуле или позже - и склоняются к мысли, что вероятность мира пока очень мала.

2025-05-15T04:47

2025-05-15T04:47

2025-05-15T04:47

эксклюзив

стамбул

украина

россия

андрей золотарев

дональд трамп

руслан бортник

ес

сизо

рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057933593_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_46cb66a8d809fd63ea1ccb9f101daff6.jpg

Украинский политолог Руслан Бортник предположил, что от Москвы в Стамбул приедет не Путин лично (чего требует Киев), а приедет, возможно, делегация. Он отметил, что в таком случае определяющей будет позиция США — будут ли они оказывать давление на украинскую делегацию и на Зеленского "с целью вести переговоры даже с этой делегацией или нет".Вообще, по мнению эксперта, "изначально концепция прямых переговоров между Украиной и Россией на этом этапе — она обречена на неудачу".Правильный вариант завершения конфликта — это сначала переговоры США и РФ и заключение соответствующего соглашения, сказал Бортник. Он пояснил: большинство геополитических требований, которые выдвигает Москва, "они даже не касаются Украины или касаются не только Украины"."Потом, после соглашения между Россией и США, необходимо соглашение между Украиной и Россией, это уже на второй фазе, между Украиной и США и Украиной и Европой... относительно восстановления, денег и всего прочего. Возможно, еще между Россией и ЕС тоже. Мы сейчас пытаемся... начать не с той стороны", - отметил политолог в эфире ютуб-канала Politeka.Он добавил, что если на этом уровне не достичь целей сторон, то все вторичные сюжеты будут напоминать Минские соглашения, которые так и не были выполнены, поскольку стороны по-разному видели результаты их выполнения. Сейчас может быть то же самое, поскольку "главная проблема в том, что администрация США не хочет брать на себя ответственность".В свою очередь, украинский политтехнолог Андрей Золотарев не исключает, Дональд Трамп тоже может появиться в Стамбуле — и "это действительно может кардинально поменять расклады". В то же время эксперт высказал большое сомнение в результативности переговоров — по его словам, в Москве считают, что военная удача сейчас на стороне России, а в Киеве по-прежнему не желают идти на уступки.Золотарев напомнил, что противоборствующие стороны не исчерпали еще своих ресурсов, а это сводит к минимуму вероятность достижения договоренностей.Стоит отметить, что высказываются и другие мнения. Так, экс-советник Леонида Кучмы политолог и экономист Олег Соскин полагает, что Трампу нужно решать совсем другие задачи, а проблему конфликта Украины с РФ он вполне может оставить решать заварившему всю кашу Лондону и Европе — но очевидно, что без помощи Америки те не справятся.Добавим, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил во вторник журналисту "России 1" Павлу Зарубину, что российская делегация (о ее составе не было сказано) будет ждать 15 мая представителей украинской стороны в Стамбуле.Что дальше? Ничего хорошего украинцам ожидать не следует, считает бывший советник ОП Алексей Арестович*. Он в интервью журналисту Александру Шелесту** предрек доверившимся режиму Зеленского согражданам буквально самопожирание, подчеркнув, что маховик репрессий внутри страны только раскручивается."Вчера были плохие русские, потом стали плохие те русские, которые выступали за Украину против других русских. Потом стали плохие те украинцы, которые говорят на русском. Сегодня уже те украинцы, которые говорят не то на украинском языке — неправильные. Дальше вы начнете жрать друг друга и этому нет конца", - обрисовал перспективу экс-советник ОП.По его мнению, "будет это атаманщина, будет руина", все будет разрушено."Страна в фашистской петле, добровольно надетой, добровольно затягивающейся", - констатировал Арестович.Относительно "добровольности" можно, конечно, поспорить. Просто далеко не каждый человек на Украине станет сегодня открыто высказывать несогласие с проводимой кликой Зеленского политикой, зная, что случилось с теми, кто такое несогласие демонстрировал - или тюремная камера, или пуля, или мобилизация и отправка на ноль, где найдет та же пуля…Экс-советник Офиса президента Украины также отметил, что к устранению причин войны на Украине еще и близко не подходили и не желают подходить - поэтому перемирие или прекращение огня, если об этом и удастся договориться, не будет длительным, в любом случае война возобновится.Кроме того, если сейчас удастся о чем-то договориться, то главарям киевского режима "нечего будет ответить на страшный вопрос - зачем же воевали три года с переговоров в Стамбуле в 2022 году? Арестович напомнил, что тогда ситуация была куда более благоприятной для Киева, чем сейчас. И дальше будет только хуже.По словам экс-советника, украинские власти постараются любыми способами уйти от сравнений "Стамбула-22" и "Стамбула-25", потому что "у них нет ответа, зачем три года надо было продолжать войну, убить еще десятки и сотни тысяч людей, развалить экономику...".В свою очередь, Золотарев тоже отметил отсутствие ответа на этот вопрос у правящей украинской верхушки, которая тянет время в расчете на чудо — то ли смута случится в России, то ли Трамп изменит позицию...Об этом же говорит находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский. По его словам, возвращение к переговорам в Стамбуле - "символичный сигнал о том, что все жертвы и сопротивление были зря"."Стамбул-2 неизбежно приведет к сравнению с условиями Стамбула-1, которые были на порядок лучше: миллион сохраненных жизней, 2 сохраненные области, ЗАЭС, инфраструктура и энергетика", - написал нардеп в своем блоге, добавив, что "зато есть фотографии "коалиции ржущих" на Майдане, возле флажков в память о погибших украинцах".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в материале Сергея Зуева "Всё продать, убить и сдохнуть". Украинские эксперты об участи населения страны" И об украинском фоне предстоящих переговоров — в статье Василия Стоякина "С чем Зеленский поедет в Стамбул: послание от социологов украинского центра имени Разумкова"

стамбул

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, стамбул, украина, россия, андрей золотарев, дональд трамп, руслан бортник, ес, сизо, рада, александр дубинский