Российская делегация в Стамбуле, украинская - в Анкаре: AFP сообщил, что Зеленский еще раздумывает - 15.05.2025 Украина.ру
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Российская делегация в Стамбуле, украинская - в Анкаре: AFP сообщил, что Зеленский еще раздумывает
Российская делегация в Стамбуле, украинская - в Анкаре: AFP сообщил, что Зеленский еще раздумывает - 15.05.2025 Украина.ру
Российская делегация в Стамбуле, украинская - в Анкаре: AFP сообщил, что Зеленский еще раздумывает
Украинская делегация еще не прилетела в Стамбул, представители Киева прибудут только после встречи Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, назначенной на 13.00. Об этом утром 15 мая сообщил телеканал "Звезда", съемочная группа которого находится у у дворца Долмабахче, где должны пройти переговоры России и Украины
2025-05-15T10:27
2025-05-15T11:29
новости
россия
стамбул
украина
владимир зеленский
эрдоган
снг
украина.ру
мид
переговоры
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Известно, что российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет украинскую. При этом в ночь на 15 мая французское издание AFP сообщило, что Зеленский примет решение по переговорам с Москвой только после встречи с Эрдоганом.По информации СМИ, в Турцию также прилетели госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Последний уже встретился со своим украинским коллегой Андреем Сибигой."Мы скоординировали дипломатические усилия по продвижению мирного процесса. Обсудили ужесточение санкций против России и дополнительное укрепление Украины", - заявил Сибига после разговора с Барро.При этом ранее украинское радио NV сообщило, что Зеленский будет участвовать в переговорах с Россией, а также в украинскую делегацию войдут глава его Офиса Андрей Ермак, замглавы Офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и Сибига.Тем временем журналисты, находящиеся у дворца Долмабахче в Турции не расходятся, несмотря на сообщения о том, что переговоры Украины и России начнутся после обеда.В ночь на 15 мая президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной". В нее входят:Владимир Мединский - помощник президента Российской Федерации (глава делегации),Михаил Галузин - заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации,Игорь Костюков - начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации,Александр Фомин - заместитель Министра обороны Российской Федерации.Также утвержден состав экспертов: Александр Зорин - первый замначальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Елена Подобреевская - замначальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, Алексей Полищук - директор Второго департамента стран СНГ МИДа России и Виктор Шевцов - заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.Военный эксперт Александр Арутюнов обратил внимание на отсылку к переговорам 2022 года, уточнив, что состав переговорной группы буквально аналогичен Стамбулу-2022."И начаться переговоры должны 15 мая 2025 года - то есть ровно через три года с того момента, как они были сорваны украинской стороной. Тем самым мы демонстрируем всему миру, что наша готовность к миру и компромиссам осталась прежней. А три года смерти и разрушений - вина тех, кто совал переговорный процесс 15 мая 2022 года", - отметил Арутюнов.О том как Украина во главе с Западом пыталась сорвать переговоры-2025, и стоит ли ждать от Запада договороспособности - в материале автора издания Украина.ру Марины Поляковой Успеть за сутки: ЕС достал из рукава "малайзийский туз", или Как мухлевать с чужой колодой.
https://ukraina.ru/20250514/mir-zhdet-peregovorov-v-stambule-itogi-14-maya-1063121493.html
https://ukraina.ru/20250515/kto-edet-v-stambul-i-chto-eto-znachit-glavnoe-na-utro-15-maya-1063140037.html
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Новости
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Украина.ру
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новости, россия, стамбул, украина, владимир зеленский, эрдоган, снг, украина.ру, мид, переговоры
Новости, Россия, Стамбул, Украина, Владимир Зеленский, Эрдоган, СНГ, Украина.ру, МИД, переговоры

Российская делегация в Стамбуле, украинская - в Анкаре: AFP сообщил, что Зеленский еще раздумывает

10:27 15.05.2025 (обновлено: 11:29 15.05.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Украинская делегация еще не прилетела в Стамбул, представители Киева прибудут только после встречи Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, назначенной на 13.00. Об этом утром 15 мая сообщил телеканал "Звезда", съемочная группа которого находится у у дворца Долмабахче, где должны пройти переговоры России и Украины
Известно, что российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет украинскую. При этом в ночь на 15 мая французское издание AFP сообщило, что Зеленский примет решение по переговорам с Москвой только после встречи с Эрдоганом.
По информации СМИ, в Турцию также прилетели госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Последний уже встретился со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.
"Мы скоординировали дипломатические усилия по продвижению мирного процесса. Обсудили ужесточение санкций против России и дополнительное укрепление Украины", - заявил Сибига после разговора с Барро.
При этом ранее украинское радио NV сообщило, что Зеленский будет участвовать в переговорах с Россией, а также в украинскую делегацию войдут глава его Офиса Андрей Ермак, замглавы Офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и Сибига.
Тем временем журналисты, находящиеся у дворца Долмабахче в Турции не расходятся, несмотря на сообщения о том, что переговоры Украины и России начнутся после обеда.
Вчера, 18:00
Мир ждет переговоров в Стамбуле, ЦБ России напомнил о действительно важном. Итоги 14 мая
В ночь на 15 мая президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной". В нее входят:
Владимир Мединский - помощник президента Российской Федерации (глава делегации),
Михаил Галузин - заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации,
Игорь Костюков - начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации,
Александр Фомин - заместитель Министра обороны Российской Федерации.
Также утвержден состав экспертов: Александр Зорин - первый замначальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Елена Подобреевская - замначальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, Алексей Полищук - директор Второго департамента стран СНГ МИДа России и Виктор Шевцов - заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.
Страны мира. Турция - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
09:28
Кто приехал в Стамбул и что это значит. Главное на утро 15 маяВ ночь на 15 мая президент России Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной"
Военный эксперт Александр Арутюнов обратил внимание на отсылку к переговорам 2022 года, уточнив, что состав переговорной группы буквально аналогичен Стамбулу-2022.
"И начаться переговоры должны 15 мая 2025 года - то есть ровно через три года с того момента, как они были сорваны украинской стороной. Тем самым мы демонстрируем всему миру, что наша готовность к миру и компромиссам осталась прежней. А три года смерти и разрушений - вина тех, кто совал переговорный процесс 15 мая 2022 года", - отметил Арутюнов.
О том как Украина во главе с Западом пыталась сорвать переговоры-2025, и стоит ли ждать от Запада договороспособности - в материале автора издания Украина.ру Марины Поляковой Успеть за сутки: ЕС достал из рукава "малайзийский туз", или Как мухлевать с чужой колодой.
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11:32Советник британского премьера сориентирует Зеленского по переговорам в Турции
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