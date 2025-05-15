"Герани" и "Ланцеты" на Параде Победы: эксперт о том, как были представлены войска беспилотных систем
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкРепетиция парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
На Параде Победы Россия показала все, что стало символом ее вооруженных сил: "Герани", "Ланцеты", "Орланы". Провоз БПЛА на КАМАЗах – это самое логичное, что можно было сделать, здесь не надо экспериментов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, автор книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО, Кирилл Копылов
Во время Парада Победы 9 мая по Красной площади прошла колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем, представленных различными типами беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов: "Орлан-10", "Орлан-30", ZALA, "Ланцет-51", "Ланцет-52", "Гарпия" и "Герань", которые провезли на КАМАЗах.
"А как ты их еще покажешь? Не показывать же их пролетом. Это же сложная техника, которая может отказать в последний момент. Подняли мы в небо "Герань", что-то произошло, и она упала", — объяснил эксперт.
Копылов напомнил, у российского Парада Победы есть свои традиции и строгий тайминг.
Копылов подчеркнул, что на параде Россия показала все, что стало символом ее вооруженных сил: "Герани", "Ланцеты", "Орланы".
"Меня больше удивило, что [на Параде Победы] не было "Молний" и "Суперкамов", которые активно применяются [на фронте]. То есть мы показали наиболее известные изделия. И это уже хорошо и важно. Я лично слышал разговоры удивленных людей: "Ого. Оказывается, у нас есть войска беспилотных систем", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Кирилл Копылов: Европа выдвинула России ультиматум отчаяния, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — материала "Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним" на сайте Украина.ру.
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