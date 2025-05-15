https://ukraina.ru/20250515/che-zakarpate-k-chemu-privedet-eskalatsiya-mezhdu-kievom-i-budapeshtom--1063116206.html

Чье Закарпатье? К чему приведет эскалация между Киевом и Будапештом

Чье Закарпатье? К чему приведет эскалация между Киевом и Будапештом - 15.05.2025 Украина.ру

Чье Закарпатье? К чему приведет эскалация между Киевом и Будапештом

В Закарпатье, самом западном регионе Украины, последние дни разворачивается очередной этап конфликта с венгерским меньшинством. Контрразведка СБУ задержала двух бывших украинских военных, утверждая, что они якобы работали на военную разведку Венгрии.

2025-05-15T04:36

2025-05-15T04:36

2025-05-15T04:36

эксклюзив

закарпатье

венгрия

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Речь идет о двух этнических венграх: бывшем пограничнике Роберте Коваче и бывшей военнослужащей Галицко-Волынской радиотехнической бригады Екатерине Йовзан.Шевченковский суд задержанных отправил под стражу на два месяца без права внесения залога. По предъявленной статье (госизмена) им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.Украинское издание "Зеркало недели" пишет, что спецслужбы Венгрии уже давно и плотно работают в Закарпатской области, где, по данным переписи населения 2001 года, компактно проживают более 150 тысяч венгров. Обозреватель издания Владимир Кравченко утверждает, что Венгрию интересуют данные о боеспособности подразделений ВСУ и об охране границы в Закарпатье. Интересует венгров также, дескать, уровень безопасности центров распределения электроэнергии и защиты электростанций на западе Украины. "В непростых отношениях между Киевом и Будапештом раскручивается спираль нового кризиса", - резюмирует автор.В ответ на задержание Венгрия выслала двух украинских дипломатов, после чего Киев выслал двух венгерских дипломатов. Венгрия затем отменила запланированные на 12 мая консультации с Украиной по нацменьшинствам (закарпатским венграм). Замглавы МИД Венгрии Леванте Мадьяр заявил, что переговоры перенесены из-за "недружественных шагов" со стороны Киева.На Украине уже призывают лишить Венгрию права голоса в ЕС, хотя Украина не является его членом. В Киеве также требуют санкций против Будапешта.Бывший замглавы СБУ генерал Виктор Ягун рассказал изданию "Украинская правда", что Венгрия никогда не отказывалась от планов вернуть себе потерянную по итогам Первой мировой войны часть бывшей территории, которая сейчас входит в состав Украины."Они не отвергали и не отвергают желание вернуть, как они считают, свои земли, которые они потеряли после Первой мировой войны, во время раздела Австро-Венгрии, вот и все. Поэтому-то один из вопросов, который их интересовал, - как украинское общество, как жители Закарпатья будут реагировать на присутствие так называемых миротворцев из Венгрии", - рассказывает генерал СБУ в связи с задержанием венгров, подбрасывая дров в межнациональный конфликт.В украинских Telegram-каналах на днях распространялись слухи, что Венгрия якобы стягивает войска к украинской границе, готовясь забрать Закарпатье в период летнего наступления российской армии. Такой демарш со стороны члена ЕС и НАТО вряд ли возможен без согласования с "высшим начальством" альянсов. В Будапеште заявили, что войска выводили в связи с учениями, а 10 мая они уже вернулись в казармы. Однако подобные слухи тоже чрезмерно будоражат украинских националистов, которые пытаются отыграться на простых венграх с украинским гражданством.Telegram-каналы Офиса президента в свою очередь распространяют информацию, что партия Виктора Орбана финансирует венгров Закарпатья. Будапешт действительно давно и систематически оказывает помощь венграм Украины, финансируя, как образовательные, так и экологические инициативы. Однако основной посыл СМИ Зеленского и Ермака направлен венгерской оппозиции – правительство Венгрии, дескать, использует деньги налогоплательщиков не по назначению. В правительстве Венгрии уже заявили на днях, что Киев пытается устроить некий переворот в их стране с помощью оппозиционной партии "Тиса". Похоже, что так оно и есть.МИД Венгрии утверждает, что действия Киева против Будапешта вызваны стремлением втянуть их страну в войну с Россией. "Мы, венгры, хотим мира, мы говорим "нет" войне, мы не позволим втянуть Венгрию в войну — это одна из причин для клеветнических действий, начатых Украиной", - заявил глава МИД Петер Сийярто.В целом же истеричная тактика Киева при поиске союзников, которые прислали бы войска, оборачивается появлением новых врагов. В основе напряженности между двумя странами, конечно, лежат также факторы блокировки Киевом поставок российских энергоресурсов и ущемление прав венгерского меньшинства Закарпатья. Одиннадцать лет назад благодаря усиленной украинизации и нацификации Украина потеряла Крым и часть Донбасса. Сейчас же пытается рисковать еще и Закарпатьем. Если Украине и западным союзникам все-таки удастся исключить Венгрию из ЕС, у Будапешта будут развязаны руки.Однако украинские националисты не останавливаются на достигнутом уровне межнациональной напряженности. На этой неделе нардеп Георгий Мазурашу заявил, что на Буковине (Черновицкая область) областная военная администрация рекомендовала румыноязычной общине провести работу, чтобы дети говорили на переменах исключительно на украинском языке. То есть детям фактически не дают говорить на родном языке даже в быту. По словам депутата, такие действия, напротив, способны оттолкнуть людей. Таким образом, следующим на очереди во "враги" Украины скоро может попасть Бухарест.Другие подробности затяжного конфликта в этом регионе Украины - в статье "Головная боль — Закарпатье. Главное на Украине на утро 23 марта"

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