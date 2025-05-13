https://ukraina.ru/20250513/vsu-atakovali-vyekhavshikh-na-tushenie-luganskikh-pozharnykh-est-pogibshie-i-ranenye-1063087294.html

ВСУ атаковали выехавших на тушение луганских пожарных: есть погибшие и раненые

ВСУ атаковали выехавших на тушение луганских пожарных: есть погибшие и раненые - 13.05.2025 Украина.ру

ВСУ атаковали выехавших на тушение луганских пожарных: есть погибшие и раненые

Два сотрудника пожарной службы ЛНР погибли и ещё двое находятся с ранениями в больнице после нападения на них беспилотника ВСУ. Об этом сообщают МЧС России и правительство ЛНР.

2025-05-13T12:16

2025-05-13T12:16

2025-05-13T12:16

новости

луганская народная республика

россия

луганск

вооруженные силы украины

мчс

всу

военные преступления

пожарные

новые регионы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0d/1063087074_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dc64d457576719bad15ced38b967307e.jpg.webp

"Утром беспилотники ВСУ атаковали асфальто-бетонный завод в Луганске. Когда огнеборцы приступили к тушению, произошел повторный прилет БПЛА самолетного типа. В результате целенаправленного удара по пожарному расчету двое сотрудников погибли, двое находятся под наблюдением врачей, еще тринадцать - на амбулаторном лечении", - сообщили в МЧС России.Среди погибших - майор внутренней службы Михаил Пронько. Он прослужил в системе 18 лет, отмечен ведомственными наградами. У него остались двое детей.Второй погибший - старший сержант внутренней службы Дмитрий Савенко. Он пришел на службу пять лет назад, зарекомендовал себя профессионалом своего дела и отважным человеком. У него осталась пожилая мама."На счету погибших огнеборцев множество спасенных жизней и ликвидированных пожаров. Они ежедневно сталкивались с высокой опасностью, продолжая выполнять свой долг до последней минуты", - сказано в публикации с соболезнованиями МЧС России.К соболезнованиям присоединился также глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.Четыре ударных БПЛА ВСУ утром 13 мая атаковали асфальтобетонный завод в Луганске, сообщило ранее правительство Луганской Народной Республики. Подробности в публикации Беспилотники ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске

луганская народная республика

россия

луганск

лнр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, луганская народная республика, россия, луганск, вооруженные силы украины, мчс, всу, военные преступления, пожарные, новые регионы, бпла, лнр, леонид пасечник