ВСУ атаковали выехавших на тушение луганских пожарных: есть погибшие и раненые - 13.05.2025 Украина.ру
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ВСУ атаковали выехавших на тушение луганских пожарных: есть погибшие и раненые
ВСУ атаковали выехавших на тушение луганских пожарных: есть погибшие и раненые - 13.05.2025 Украина.ру
ВСУ атаковали выехавших на тушение луганских пожарных: есть погибшие и раненые
Два сотрудника пожарной службы ЛНР погибли и ещё двое находятся с ранениями в больнице после нападения на них беспилотника ВСУ. Об этом сообщают МЧС России и правительство ЛНР.
2025-05-13T12:16
2025-05-13T12:16
новости
луганская народная республика
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луганск
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мчс
всу
военные преступления
пожарные
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"Утром беспилотники ВСУ атаковали асфальто-бетонный завод в Луганске. Когда огнеборцы приступили к тушению, произошел повторный прилет БПЛА самолетного типа. В результате целенаправленного удара по пожарному расчету двое сотрудников погибли, двое находятся под наблюдением врачей, еще тринадцать - на амбулаторном лечении", - сообщили в МЧС России.Среди погибших - майор внутренней службы Михаил Пронько. Он прослужил в системе 18 лет, отмечен ведомственными наградами. У него остались двое детей.Второй погибший - старший сержант внутренней службы Дмитрий Савенко. Он пришел на службу пять лет назад, зарекомендовал себя профессионалом своего дела и отважным человеком. У него осталась пожилая мама."На счету погибших огнеборцев множество спасенных жизней и ликвидированных пожаров. Они ежедневно сталкивались с высокой опасностью, продолжая выполнять свой долг до последней минуты", - сказано в публикации с соболезнованиями МЧС России.К соболезнованиям присоединился также глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.Четыре ударных БПЛА ВСУ утром 13 мая атаковали асфальтобетонный завод в Луганске, сообщило ранее правительство Луганской Народной Республики. Подробности в публикации Беспилотники ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске
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новости, луганская народная республика, россия, луганск, вооруженные силы украины, мчс, всу, военные преступления, пожарные, новые регионы, бпла, лнр, леонид пасечник
Новости, Луганская Народная Республика, Россия, Луганск, Вооруженные силы Украины, МЧС, ВСУ, Военные преступления, пожарные, Новые регионы, БПЛА, ЛНР, Леонид Пасечник

ВСУ атаковали выехавших на тушение луганских пожарных: есть погибшие и раненые

12:16 13.05.2025
 
© МЧС России / Telegram
© МЧС России / Telegram
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Два сотрудника пожарной службы ЛНР погибли и ещё двое находятся с ранениями в больнице после нападения на них беспилотника ВСУ. Об этом сообщают МЧС России и правительство ЛНР.
"Утром беспилотники ВСУ атаковали асфальто-бетонный завод в Луганске. Когда огнеборцы приступили к тушению, произошел повторный прилет БПЛА самолетного типа. В результате целенаправленного удара по пожарному расчету двое сотрудников погибли, двое находятся под наблюдением врачей, еще тринадцать - на амбулаторном лечении", - сообщили в МЧС России.
Среди погибших - майор внутренней службы Михаил Пронько. Он прослужил в системе 18 лет, отмечен ведомственными наградами. У него остались двое детей.
Второй погибший - старший сержант внутренней службы Дмитрий Савенко. Он пришел на службу пять лет назад, зарекомендовал себя профессионалом своего дела и отважным человеком. У него осталась пожилая мама.
"На счету погибших огнеборцев множество спасенных жизней и ликвидированных пожаров. Они ежедневно сталкивались с высокой опасностью, продолжая выполнять свой долг до последней минуты", - сказано в публикации с соболезнованиями МЧС России.
К соболезнованиям присоединился также глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Четыре ударных БПЛА ВСУ утром 13 мая атаковали асфальтобетонный завод в Луганске, сообщило ранее правительство Луганской Народной Республики. Подробности в публикации Беспилотники ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске
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