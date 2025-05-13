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Беспилотники ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске

Беспилотники ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске - 13.05.2025 Украина.ру

Беспилотники ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске

Четыре ударных БПЛА ВСУ утром 13 мая атаковали асфальтобетонный завод в Луганске. Об этом сообщает правительство Луганской Народной Республики.

2025-05-13T11:19

2025-05-13T11:19

2025-05-13T11:19

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"Три ударных БПЛА ВСУ самолетного типа сегодня рано утром атаковали асфальтобетонный завод в Луганске. В результате на производственной площадке произошло возгорание. Спустя менее чем через час еще один беспилотник противника ударил по территории АБЗ", - сказано в официальном сообщении.Правительство ЛНР уточняет информацию о пострадавших."В результате утренней атаки БПЛА противника повреждения получили гражданский транспорт, административное здание асфальтобетонного завода. Фрагменты беспилотника также упали вблизи частного сектора", - сообщили в правительстве.За минувшие сутки ВСУ неоднократно наносили удары по гражданским объектам новых регионов России. Подробности в публикации Готовность Зеленского к встрече, провалы ВСУ, поддержка переговоров. Главное на Украине на утро 13 мая

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новости, луганск, луганская народная республика, россия, всу, лнр, дроны, бпла, сво, мирные жители, налеты