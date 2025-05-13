Беспилотники ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске - 13.05.2025 Украина.ру
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Беспилотники ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске
Беспилотники ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске - 13.05.2025 Украина.ру
Беспилотники ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске
Четыре ударных БПЛА ВСУ утром 13 мая атаковали асфальтобетонный завод в Луганске. Об этом сообщает правительство Луганской Народной Республики.
2025-05-13T11:19
2025-05-13T11:19
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"Три ударных БПЛА ВСУ самолетного типа сегодня рано утром атаковали асфальтобетонный завод в Луганске. В результате на производственной площадке произошло возгорание. Спустя менее чем через час еще один беспилотник противника ударил по территории АБЗ", - сказано в официальном сообщении.Правительство ЛНР уточняет информацию о пострадавших."В результате утренней атаки БПЛА противника повреждения получили гражданский транспорт, административное здание асфальтобетонного завода. Фрагменты беспилотника также упали вблизи частного сектора", - сообщили в правительстве.За минувшие сутки ВСУ неоднократно наносили удары по гражданским объектам новых регионов России. Подробности в публикации Готовность Зеленского к встрече, провалы ВСУ, поддержка переговоров. Главное на Украине на утро 13 мая
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новости, луганск, луганская народная республика, россия, всу, лнр, дроны, бпла, сво, мирные жители, налеты
Новости, Луганск, Луганская Народная Республика, Россия, ВСУ, ЛНР, дроны, БПЛА, СВО, мирные жители, налеты

Беспилотники ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске

11:19 13.05.2025
 
© Правительство ЛНР / Telegram
© Правительство ЛНР / Telegram
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Четыре ударных БПЛА ВСУ утром 13 мая атаковали асфальтобетонный завод в Луганске. Об этом сообщает правительство Луганской Народной Республики.
"Три ударных БПЛА ВСУ самолетного типа сегодня рано утром атаковали асфальтобетонный завод в Луганске. В результате на производственной площадке произошло возгорание. Спустя менее чем через час еще один беспилотник противника ударил по территории АБЗ", - сказано в официальном сообщении.
Правительство ЛНР уточняет информацию о пострадавших.
"В результате утренней атаки БПЛА противника повреждения получили гражданский транспорт, административное здание асфальтобетонного завода. Фрагменты беспилотника также упали вблизи частного сектора", - сообщили в правительстве.
За минувшие сутки ВСУ неоднократно наносили удары по гражданским объектам новых регионов России. Подробности в публикации Готовность Зеленского к встрече, провалы ВСУ, поддержка переговоров. Главное на Украине на утро 13 мая
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