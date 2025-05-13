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Минздрав ЛНР рассказал о состоянии раненых сотрудников МЧС
Минздрав ЛНР рассказал о состоянии раненых сотрудников МЧС - 13.05.2025 Украина.ру
Минздрав ЛНР рассказал о состоянии раненых сотрудников МЧС
Двое раненых в результате атаки украинских беспилотников сотрудников МЧС находятся с ранениями в больнице. Об этом мая рассказала общественности министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко
2025-05-13T12:55
2025-05-13T12:55
2025-05-13T12:55
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БПЛА ВСУ рано утром 13 мая атаковали асфальтобетонный заводу в Луганске. После этого они повторно и целенаправленно ударили по пожарному расчету, который прибыл для тушения пожара, информировал в своём телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник."В результате целенаправленного удара по пожарному расчету двое сотрудников погибли, двое находятся под наблюдением врачей, еще тринадцать - на амбулаторном лечении", - констатировали в МЧС России.О находящихся в больнице пожарных рассказала глава Минздрава ЛНР."Это двое молодых парней, одному из них 27 лет, второму - 31. Они получили минно-взрывные травмы, закрытые черепно-мозговые, а также осколочные ранения. Состояние пострадавших средней степени тяжести, оба в сознании, к контактам доступны", - сообщила Наталия Пащенко.Больше подробностей об атаке беспилотников ВСУ на Луганск 13 мая представлено в публикации ВСУ атаковали выехавших на тушение луганских пожарных: есть погибшие и раненые
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новости, лнр, луганск, россия, леонид пасечник, мчс, вооруженные силы украины, минздрав, луганская народная республика, новые регионы, всу, военные преступления, пожарные
Новости, ЛНР, Луганск, Россия, Леонид Пасечник, МЧС, Вооруженные силы Украины, Минздрав, Луганская Народная Республика, Новые регионы, ВСУ, Военные преступления, пожарные
Минздрав ЛНР рассказал о состоянии раненых сотрудников МЧС
Двое раненых в результате атаки украинских беспилотников сотрудников МЧС находятся с ранениями в больнице. Об этом мая рассказала общественности министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко