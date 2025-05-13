https://ukraina.ru/20250513/minzdrav-lnr-rasskazal-o-sostoyanii-ranenykh-sotrudnikov-mchs-1063088567.html

Минздрав ЛНР рассказал о состоянии раненых сотрудников МЧС

Минздрав ЛНР рассказал о состоянии раненых сотрудников МЧС - 13.05.2025 Украина.ру

Минздрав ЛНР рассказал о состоянии раненых сотрудников МЧС

Двое раненых в результате атаки украинских беспилотников сотрудников МЧС находятся с ранениями в больнице. Об этом мая рассказала общественности министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко

2025-05-13T12:55

2025-05-13T12:55

2025-05-13T12:55

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БПЛА ВСУ рано утром 13 мая атаковали асфальтобетонный заводу в Луганске. После этого они повторно и целенаправленно ударили по пожарному расчету, который прибыл для тушения пожара, информировал в своём телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник."В результате целенаправленного удара по пожарному расчету двое сотрудников погибли, двое находятся под наблюдением врачей, еще тринадцать - на амбулаторном лечении", - констатировали в МЧС России.О находящихся в больнице пожарных рассказала глава Минздрава ЛНР."Это двое молодых парней, одному из них 27 лет, второму - 31. Они получили минно-взрывные травмы, закрытые черепно-мозговые, а также осколочные ранения. Состояние пострадавших средней степени тяжести, оба в сознании, к контактам доступны", - сообщила Наталия Пащенко.Больше подробностей об атаке беспилотников ВСУ на Луганск 13 мая представлено в публикации ВСУ атаковали выехавших на тушение луганских пожарных: есть погибшие и раненые

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