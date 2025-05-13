https://ukraina.ru/20250513/eti-molodye-parni-byli-nastoyaschimi-geroyami-glava-lnr-rasskazal-o-pogibshikh-pozharnykh-1063087930.html

"Эти молодые парни были настоящими героями": глава ЛНР рассказал о погибших пожарных

"Эти молодые парни были настоящими героями": глава ЛНР рассказал о погибших пожарных - 13.05.2025 Украина.ру

"Эти молодые парни были настоящими героями": глава ЛНР рассказал о погибших пожарных

В результате атаки ударных БПЛА ВСУ утром 13 мая в Луганске погибли двое сотрудников МЧС. Соболезнования опубликовал в своём телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник

2025-05-13T12:39

2025-05-13T12:39

2025-05-13T12:39

новости

луганск

лнр

леонид пасечник

вооруженные силы украины

мчс

всу

бпла

беспилотники

военные преступления

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"Сегодня утром ВСУ совершили очередное ужасное преступление против жителей республики. После обстрела беспилотниками по асфальтобетонному заводу в Луганске украинские нацисты повторно и целенаправленно ударили по пожарному расчету, который прибыл для тушения пожара", - констатировал глава ЛНР.Леонид Пасечник отметил, что в результате атаки украинской армии погибли двое сотрудников МЧС.Он рассказал также, что в результате атаки ВСУ на Луганск есть пострадавшие."Им оказывается вся необходимая помощь. Желаю всем раненым скорейшего выздоровления", - написал Пасечник в своём телеграм-канале.О состоянии раненых в результате БПЛА ВСУ на Луганск 13 мая рассказала общественности министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Больше подробностей об атаке беспилотников ВСУ на Луганск 13 мая представлено в публикации ВСУ атаковали выехавших на тушение луганских пожарных: есть погибшие и раненые

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новости, луганск, лнр, леонид пасечник, вооруженные силы украины, мчс, всу, бпла, беспилотники, военные преступления, пожарные, сво, новые регионы