"Эти молодые парни были настоящими героями": глава ЛНР рассказал о погибших пожарных - 13.05.2025 Украина.ру
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"Эти молодые парни были настоящими героями": глава ЛНР рассказал о погибших пожарных
"Эти молодые парни были настоящими героями": глава ЛНР рассказал о погибших пожарных - 13.05.2025 Украина.ру
"Эти молодые парни были настоящими героями": глава ЛНР рассказал о погибших пожарных
В результате атаки ударных БПЛА ВСУ утром 13 мая в Луганске погибли двое сотрудников МЧС. Соболезнования опубликовал в своём телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник
2025-05-13T12:39
2025-05-13T12:39
новости
луганск
лнр
леонид пасечник
вооруженные силы украины
мчс
всу
бпла
беспилотники
военные преступления
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"Сегодня утром ВСУ совершили очередное ужасное преступление против жителей республики. После обстрела беспилотниками по асфальтобетонному заводу в Луганске украинские нацисты повторно и целенаправленно ударили по пожарному расчету, который прибыл для тушения пожара", - констатировал глава ЛНР.Леонид Пасечник отметил, что в результате атаки украинской армии погибли двое сотрудников МЧС.Он рассказал также, что в результате атаки ВСУ на Луганск есть пострадавшие."Им оказывается вся необходимая помощь. Желаю всем раненым скорейшего выздоровления", - написал Пасечник в своём телеграм-канале.О состоянии раненых в результате БПЛА ВСУ на Луганск 13 мая рассказала общественности министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Больше подробностей об атаке беспилотников ВСУ на Луганск 13 мая представлено в публикации ВСУ атаковали выехавших на тушение луганских пожарных: есть погибшие и раненые
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новости, луганск, лнр, леонид пасечник, вооруженные силы украины, мчс, всу, бпла, беспилотники, военные преступления, пожарные, сво, новые регионы
Новости, Луганск, ЛНР, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, МЧС, ВСУ, БПЛА, беспилотники, Военные преступления, пожарные, СВО, Новые регионы

"Эти молодые парни были настоящими героями": глава ЛНР рассказал о погибших пожарных

12:39 13.05.2025
 
© МЧС России / Telegram
© МЧС России / Telegram
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В результате атаки ударных БПЛА ВСУ утром 13 мая в Луганске погибли двое сотрудников МЧС. Соболезнования опубликовал в своём телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник
"Сегодня утром ВСУ совершили очередное ужасное преступление против жителей республики. После обстрела беспилотниками по асфальтобетонному заводу в Луганске украинские нацисты повторно и целенаправленно ударили по пожарному расчету, который прибыл для тушения пожара", - констатировал глава ЛНР.
Леонид Пасечник отметил, что в результате атаки украинской армии погибли двое сотрудников МЧС.
"Эти молодые парни были настоящими героями – сильными, бесстрашными и преданными своему делу. Выражаю самые искренние соболезнования их родным и близким", - сообщил глава народной республики.
Он рассказал также, что в результате атаки ВСУ на Луганск есть пострадавшие.
"Им оказывается вся необходимая помощь. Желаю всем раненым скорейшего выздоровления", - написал Пасечник в своём телеграм-канале.
О состоянии раненых в результате БПЛА ВСУ на Луганск 13 мая рассказала общественности министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Больше подробностей об атаке беспилотников ВСУ на Луганск 13 мая представлено в публикации ВСУ атаковали выехавших на тушение луганских пожарных: есть погибшие и раненые
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