https://ukraina.ru/20250513/artem-sharlay-bolshinstvo-gorozhan-v-melitopole-nauchilos-zhit-pri-rossii-1063067599.html

Артем Шарлай о том, кто такие ждуны, почему в Мелитополе стали меньше материться и кто начинает майданы

Артем Шарлай о том, кто такие ждуны, почему в Мелитополе стали меньше материться и кто начинает майданы - 13.05.2025 Украина.ру

Артем Шарлай о том, кто такие ждуны, почему в Мелитополе стали меньше материться и кто начинает майданы

Интервью с активистом Русской весны в Запорожье, одним из 300 запорожцев, противостоявших правосекам*, ополченцев Донбасса первой волны, а ныне работником администрации Запорожской области Артемом Шарлаем, который рассказал изданию Украина.ру о нынешней ситуации в Мелитополе

2025-05-13T09:52

2025-05-13T09:52

2025-05-13T09:53

интервью

артем шарлай

мелитополь

дмитрий донцов

угкц

александр чаленко

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- Артем, Мелитополь 2022 года и Мелитополь 2025 года сильно отличаются? Стал ли город по-настоящему русским?- Я дам краткую историческую справку по Мелитополю, потому что город и в 2014 году был русским. Здесь также проходили марши в поддержку Русской весны. Я не люблю слово "Крымская весна". Это маскировка слова "Русская весна". Действительно это была Русская весна по всей Новороссии и Слобожанщине, начиная от Харькова и до Одессы. Все хотели вернуться домой - в Россию.И Мелитополь не было исключением. Здесь были тоже очень большие митинги. Люди ждали, когда придут наши. Но, к сожалению, тогда, в 2014 году, этого не произошло. За 8 лет, конечно, украинская пропаганда, основанная на новейших натовских, американских достижениях в области пропаганды перепрошила очень многих людей.Но тем не менее оставались люди, которые всегда были с нами. Я знаю людей, которые, живя в Мелитополе, выезжали на территорию России, закупались там гуманитаркой и ехали на Донбасс, в окопы к землякам, которые воевали на Донбассе, и привозили необходимое. То есть эти люди ждали нас.И в 2022 году, когда мы зашли, они буквально спустя несколько дней пришли к нам, говорят: у вас здесь должны быть такие-то. Они каким-то образом угадали, что и мы вернулись. И действительно началось выстраивание взаимодействия полноценного со здешними нашими людьми - русскими людьми - которые ждали нас 8 лет. И, в общем-то, мы пришли не в чужой город, мы не захватывали его, мы действительно освободили русский город Мелитополь.- Задавая свой вопрос, я имел в виду, увеличилась ли в Мелитополе прослойка преданных России людей, которые получили российские документы, стали работать в российском юридическом, идеологическом, культурном поле?- Да, прослойка руссконастроенных людей, безусловно, увеличилась. В 2022 году идеологически мотивированная часть населения была невелика. В основном люди настроены были так: а что дальше будет, что нам это даст и так далее. На момент нашего захода это настроение доминировало. Оно радикально изменилось к моменту проведения референдума. Люди увидели для себя перспективу, люди увидели, что Россия заходит, выстраивает полноценное правовое поле и социалку, которую никогда не видели на Украине. И люди изменились.Есть хороший индикатор: это матерная брань в присутствии женщин и детей. Если в марте-апреле 2022 года нередко в Мелитополе можно было увидеть картину (лично сам наблюдал): на остановке мама отчитывает четырехлетнюю девочку да такими словами, которые мужики между собой на Большой земле не употребляют.В свое время я работал в сталеплавильном цехе, там не всякий сталевар так мог выразиться, как эта женщина, когда воспитывала свою маленькую дочь. Зато сейчас таких проявлений стало кратно меньше. Люди вошли в информационное поле России, исчез этот морок украинства, и люди стали вести себя культурнее. Это значит, что у них внутри уже другой ход мыслей, уже совершенно другой настрой.Действительно стало больше людей, которые связывают свое будущее с Россией. Тем более, что Мелитополь временно является административным центром нашей области. Очень многие местные жители пошли в российские органы власти. Они сразу же увидели те зарплаты, которых никогда не видели на Украине. Когда мы только зашли в город, в райисполкоме нашли местные табуляграммы (отчетные документы в виде сводок – прим.). Средняя зарплата где-то 3-5 тысяч гривен. На наши деньги это до 15 тысяч рублей. А вот у нас люди стали получать десятки тысяч рублей. Для тех, кто пришел в наши органы власти, это стало большим стимулом.- В начале лета 2023 года Украина предприняла "контрнаступ". Всем нам известно, что его целью было захватить Мелитополь и Токмак, а также дойти до Азовского моря, захватив Бердянск. Это обстоятельство как-то повлияло на настроение мелитопольцев? Может, кто-то стал открыто радоваться тому, что Украина вернется в город?- Определенный рост таких настроений был среди ждунов. Ждунов здесь по оценкам 2024 года где-то до 40%.- Ждунов?- Ждунов, да. То есть людей, которые до сих пор не определились: они ждут, чем закончится конфликт. Они примут со временем, как данность, то, что Россия здесь навсегда. То, что они не приняли сердцем, примут просто потому, что по-другому не будет.Но тем не менее, эта прослойка является питательной базой для любой диверсионной активности. Кроме того, эти люди, прежде всего, эти 40% с помощью всяких средств типа VPN все равно выходят на украинские и проукраинские ресурсы и стараются сохранить для себя тот украинский мирок. Они почему-то считают, что Украина может еще вернуться. Это своего рода иллюзия такая, но тем не менее люди пытаются сохранить для себя эту иллюзию.Украина для них – это осколок того мира, в котором они когда-то жили. Но те, кто более адекватно относятся к реальности, постепенно приспосабливаются к жизни в России. Тем более к лучшему всегда приспосабливаться легче. Просто Россия дала те социальные блага, те льготы, те стандарты жизни, которых здесь никогда не было. Поэтому люди, в принципе, это позитивно воспринимают.Когда у нас появились новейшие российские автобусы (до этого крупные автобусы в Мелитополе были только в советское время) с удобными входами, хорошими сидениями, то, что для нас, в Москве, привычно, то, что для нас норма, здесь этого не видели десятки лет…И когда здесь увидели всю эту красоту, то для людей это был своего рода культурный шок. Некоторые просто заходили в эти автобусы, чтобы просто проехаться, посмотреть, как оно и что оно.Россия постепенно заходит сюда со своей инфраструктурой, со своими стандартами образования. Ребята из Мелитополя могут поступать в российские вузы. Для многих людей, которые раньше ездили на заработки в Европу или в Большую Россию, преодолевая в последнем случае пограничные препоны, сейчас уже этого делать не нужно. Уже можно работать и жить здесь, в Мелитополе, зарабатывать нормальные деньги по общероссийским меркам и никуда не ездить, не отрываться от семьи и жить дома. Это очень важно, потому что на Украине, помнишь, всегда заробитчанство было символом, может быть, не жизненного успеха, но какого-то благосостояния.Сейчас можно нормально зарабатывать, живя дома и работая в своем родном городе. Это для многих стало действительно стимулом. А зачем нам надо, чтобы что-то еще возвращалось, когда мы уже вернулись домой.- Нарисуй портрет ждуна. Какой он – его возраст, профессия и так далее?- Как правило, это люди, которые что-то имели при Украине. Это могут быть мелкие предприниматели, которые привыкли не зависеть от государства. Им вообще не принципиально, в каком государстве жить. И в то же время они какой-то заработок имели. Некоторые мелитопольские бизнесмены воспользовались возможностью, адаптировались к новым условиям и развили свой бизнес, а для некоторых это стало... В общем, запасы есть, можно не спешить адаптироваться.К тому же люди хотят сохранить своё имущество на украинской стороне или родственные связи. Это также служит основанием для ждунских, если так можно выразиться, настроений. Но тем не менее, большинство от настроений ждунов избавилось и научилось жить при России.- Какая сейчас в Мелитополе религиозная ситуация? Я имею в виду Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата. Она с вами или с ними?- В Мелитополе уже нет Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Потому что отцы сделали свой выбор и написали прошение на имя Патриарха о том, чтобы он ввел их в прямое управление Русской Православной Церкви. То есть у нас здесь уже Русская Православная Церковь.Сейчас большинство отцов в Мелитополе с нами, хотя еще в 2022 году один из них благословлял своего прихожанина на теракт против нас на День России в 2022 году.. Сейчас даже те отцы, которые были проукраински настроенные, с нами. В 2022 году мы запретили деятельность самых радикальных украинских сект. Это неохаризматические секты, которые насчитывали здесь тысячи прихожан. Американцы в свое время очень основательно вложились в их развитие. На выезде в сторону Бердянска, вы можете увидеть огромное здание. Там сейчас располагается Министерство молодежи, а тогда это была секта "Новое поколение", которая незадолго до начала СВО переименовалась в Мелитопольскую христианскую церковь.Пасторы из этой секты оплачивали участие для тех добровольцев, кто хотел помитинговать, поучаствовать в массовых беспорядках против России в марте-апреле 1922 года. Ядром этих массовых протестов являлись как раз прихожане этих сект. В Мелитополе было три крупных секты: "Новое поколение", "Благодать" и "Слово жизни", которые устроили массовые антироссийские беспорядки. В Бердянске этим же занимался "Вефиль" и еще ряд сект, созданных на его базе. Активно участвовали в организации массовых беспорядков священники и паства Украинской греко-католической церкви. Ты как человек, живший в Киеве, помнишь, с чего начинался любой Майдан. Что первый, что второй. Появлялись кто? Студенты католических вузов Западной Украины и сектанты из паствы Лёни Космоса (мэр Киева Леонид Черновецкий - прим.) и его духовного брата Сандея Аделаджи. Вот эта публика была застрельщиками любого Майдана. И здесь, в Мелитополе, основой массовых беспорядков также явились харизматы и прихожане УГКЦ. Униатская церковь здесь не имеет большого количества прихожан. Мы также запретили ее деятельность в 2022 году, в декабре. Но, тем не менее, она успела поучаствовать в антироссийской деятельности. Причем есть один очень интересный момент. Есть плакат, на котором фестиваль в честь идеолога и создателя украинского интегрального национализма Дмитрия Донцова организуют две общины УГКЦ в Мелитополе 4-5 декабря 2021 года, то есть за два месяца до начала СВО. На нем изображены целый ряд эмблем украинских экстремистских националистических организаций. Внизу мелким шрифтом написано, что все это организовано при поддержке парафии Рождества Пресвятой Богородицы и парафии Успения Святой Анны УГКЦ в городе Меритополе. То есть на примере этого фестиваля мы видим теснейшую связку ультра-националистических кругов с УГКЦ. Мы же помним, когда священники УГКЦ на Евромайдане в 2014 году выкрикивали русофобские лозунги "Москалей на ножи", "Резать русских" и так далее. Униатские священники всегда окормляли бандеровцев, что прежних, что нынешних, которые прославились убийствами и грабежами мирного населения. Мы, когда в 2014 году на Донбассе воевали, то перед тем как зайти в один из населенных пунктов ДНР - Ждановку, наша разведка зафиксировала очереди по 100-150 метров, а то и больше в отделение "Новой почты". Просто ВСУшники грабили население Ждановки в ДНР и отправляли это все домой, куда-то в Галицию. Они же грабили своих же на тот момент сограждан - тогда еще ни ДНРовского, ни тем более российского гражданства на Донбассе не было. Дончане были людьми с такими же, как и у бандеровцев, паспортами. Но ВСУшники грабежи считали нормой, а каратели еще массово убивали и насиловали. Когда мы зашли в Ждановку, комендатура занялась этим вопросом. Оказалось, что за то время, пока каратели и ВСУшники были на территории района, там пропало больше четырех сотен женщин, молодых девушек. Вот это и есть квинтэссенция украинства.Читайте также интервью Александра Чаленко Елена Бобкова: Китайцы, воюя на Запорожском фронте, хотят быть на стороне Света и уничтожать ад и чертей*Организация, деятельность которой запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20250505/elena-bobkova-kitaytsy-voyuya-na-zaporozhskom-fronte-khotyat-byt-na-storone-sveta-i-unichtozhat-ad-i-1062945156.html

https://ukraina.ru/20250501/evgeniy-tinyanskiy-khotelos-arestovat-akhmetova-no-on-byl-parlamenterom-nado-bylo-soblyudat-polites-1062886008.html

мелитополь

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

интервью, артем шарлай, мелитополь, дмитрий донцов, угкц, александр чаленко