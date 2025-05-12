Украинские силовики поймали коллегу, помогавшую соотечественникам сбежать в Молдавию - 12.05.2025 Украина.ру
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Украинские силовики поймали коллегу, помогавшую соотечественникам сбежать в Молдавию
Украинские силовики поймали коллегу, помогавшую соотечественникам сбежать в Молдавию - 12.05.2025 Украина.ру
Украинские силовики поймали коллегу, помогавшую соотечественникам сбежать в Молдавию
Государственное бюро расследований Украины, Госпогранслужба и СБУ завершили досудебное расследование в отношении должностного лица правоохранительного органа, обвиняемого в организации бегства уклонистов из Одесской области в Молдавию. Об этом 12 мая сообщило ГБР.
2025-05-12T15:26
2025-05-12T15:26
новости
молдавия
одесская область
белгород-днестровский
госпогранслужба
сбу
гбр
уклонисты
безвизовый режим
бывший ссср
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"Начальник группы инспекторов на одном из пунктов пропуска в Одесской области за 3 тыс. долларов США предлагала уклонистам беспрепятственно пересечь границу с Молдавией. По предварительной договоренности мужчины прибывали в выходной день, а фигурантка лично выпускала их, не проводя должной проверки документов", - сказано в официальном сообщении.Сотрудницу неназванного украинского органа задержали в марте в марте. Она отстранена от должности. Процессуальное руководство расследования осуществляла Белгород-Днестровская специализированная прокуратура.Тем временем Белгород-Днестровский горсовет сообщил об утренней атаке российских беспилотников. По версии украинских властей, пострадали гражданские объекты. По версии сообщениям стороны, город Белгород-Днестровский в Одесской области является важным логистическим маршрутом поставок оружия из Румынии, и российские военные поразили именно военные объекты.Ранее сообщалось, что Украинские уклонисты платили ОПГ по $14-17 тыс за возможность сбежать в ЕС
молдавия
одесская область
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новости, молдавия, одесская область, белгород-днестровский, госпогранслужба, сбу, гбр, уклонисты, безвизовый режим, бывший ссср, восточное партнерство, мобилизация, государственная граница, пересечение границы
Новости, Молдавия, Одесская область, Белгород-Днестровский, Госпогранслужба, СБУ, ГБР, уклонисты, безвизовый режим, бывший СССР, Восточное партнерство, мобилизация, государственная граница, пересечение границы

Украинские силовики поймали коллегу, помогавшую соотечественникам сбежать в Молдавию

15:26 12.05.2025
 
© ГБР Украины
© ГБР Украины
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Государственное бюро расследований Украины, Госпогранслужба и СБУ завершили досудебное расследование в отношении должностного лица правоохранительного органа, обвиняемого в организации бегства уклонистов из Одесской области в Молдавию. Об этом 12 мая сообщило ГБР.
"Начальник группы инспекторов на одном из пунктов пропуска в Одесской области за 3 тыс. долларов США предлагала уклонистам беспрепятственно пересечь границу с Молдавией. По предварительной договоренности мужчины прибывали в выходной день, а фигурантка лично выпускала их, не проводя должной проверки документов", - сказано в официальном сообщении.
Сотрудницу неназванного украинского органа задержали в марте в марте. Она отстранена от должности. Процессуальное руководство расследования осуществляла Белгород-Днестровская специализированная прокуратура.
Тем временем Белгород-Днестровский горсовет сообщил об утренней атаке российских беспилотников. По версии украинских властей, пострадали гражданские объекты. По версии сообщениям стороны, город Белгород-Днестровский в Одесской области является важным логистическим маршрутом поставок оружия из Румынии, и российские военные поразили именно военные объекты.
Ранее сообщалось, что Украинские уклонисты платили ОПГ по $14-17 тыс за возможность сбежать в ЕС
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НовостиМолдавияОдесская областьБелгород-ДнестровскийГоспогранслужбаСБУГБРуклонистыбезвизовый режимбывший СССРВосточное партнерствомобилизациягосударственная границапересечение границы
 
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