Строительство объектов Санкт-Петербургского кадетского корпуса завершилось приговором - 12.05.2025 Украина.ру
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Строительство объектов Санкт-Петербургского кадетского корпуса завершилось приговором
Строительство объектов Санкт-Петербургского кадетского корпуса завершилось приговором - 12.05.2025 Украина.ру
Строительство объектов Санкт-Петербургского кадетского корпуса завершилось приговором
Вынесен приговор начальнику филиала военно-строительной компании по уголовному делу о получении взятки при строительстве объекта Минобороны России. Об этом 12 мая сообщил Официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
2025-05-12T19:00
2025-05-12T19:00
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Начальник филиала "Строительное управление по Ленинградскому военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Дамир Гильфанов признан виновным в получении взятки в крупном размере при выполнении государственных контрактов (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).Следователи и суд установили, что в 2021 году между государственным заказчиком и ООО "ТехноИнвестПсков" был заключен многомиллионный контракт на строительство объектов Санкт-Петербургского кадетского корпуса пансиона воспитанниц Минобороны России. Обязанности по контролю за выполнением работ возлагались на Гильфанова.По приговору суда Гильфанову назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы со штрафом в размере двух млн рублей. В целях обеспечения приговора на имущество Гильфанова наложен арест на общую сумму более шести млн рублей.Ранее сообщалось, что СК РФ установил расхитителей средств строительства Нахимовского военно-морского училища в Калининграде Также известно, что Расследовано дело о хищении бюджета при строительстве калининградского Нахимовского училища
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новости, россия, калининград, ск рф, приговор, коррупция, взятка, криминал, оборонный бюджет, госорганы, минобороны рф, санкт-петербург
Новости, Россия, Калининград, СК РФ, приговор, коррупция, взятка, криминал, оборонный бюджет, госорганы, Минобороны РФ, Санкт-Петербург

Строительство объектов Санкт-Петербургского кадетского корпуса завершилось приговором

19:00 12.05.2025
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Андрей Старостин
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Вынесен приговор начальнику филиала военно-строительной компании по уголовному делу о получении взятки при строительстве объекта Минобороны России. Об этом 12 мая сообщил Официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
Начальник филиала "Строительное управление по Ленинградскому военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Дамир Гильфанов признан виновным в получении взятки в крупном размере при выполнении государственных контрактов (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Следователи и суд установили, что в 2021 году между государственным заказчиком и ООО "ТехноИнвестПсков" был заключен многомиллионный контракт на строительство объектов Санкт-Петербургского кадетского корпуса пансиона воспитанниц Минобороны России. Обязанности по контролю за выполнением работ возлагались на Гильфанова.
"В августе 2022 года Гильфанов получил от представителя ООО "ТехноИнвестПсков" взятку в размере 1 млн рублей за беспрепятственное подписание актов приемки выполненных работ", - сказано в официальном сообщении.
По приговору суда Гильфанову назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы со штрафом в размере двух млн рублей. В целях обеспечения приговора на имущество Гильфанова наложен арест на общую сумму более шести млн рублей.
Ранее сообщалось, что СК РФ установил расхитителей средств строительства Нахимовского военно-морского училища в Калининграде
Также известно, что Расследовано дело о хищении бюджета при строительстве калининградского Нахимовского училища
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