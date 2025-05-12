https://ukraina.ru/20250512/stroitelstvo-obektov-sankt-peterburgskogo-kadetskogo-korpusa-zavershilos-prigovorom-1063074026.html
Строительство объектов Санкт-Петербургского кадетского корпуса завершилось приговором
Строительство объектов Санкт-Петербургского кадетского корпуса завершилось приговором - 12.05.2025 Украина.ру
Строительство объектов Санкт-Петербургского кадетского корпуса завершилось приговором
Вынесен приговор начальнику филиала военно-строительной компании по уголовному делу о получении взятки при строительстве объекта Минобороны России. Об этом 12 мая сообщил Официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
2025-05-12T19:00
2025-05-12T19:00
2025-05-12T19:00
новости
россия
калининград
ск рф
приговор
коррупция
взятка
криминал
оборонный бюджет
госорганы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101604/12/1016041202_0:44:3072:1772_1920x0_80_0_0_5c84a891996acdea5d90e60aaf3e2d03.jpg
Начальник филиала "Строительное управление по Ленинградскому военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Дамир Гильфанов признан виновным в получении взятки в крупном размере при выполнении государственных контрактов (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).Следователи и суд установили, что в 2021 году между государственным заказчиком и ООО "ТехноИнвестПсков" был заключен многомиллионный контракт на строительство объектов Санкт-Петербургского кадетского корпуса пансиона воспитанниц Минобороны России. Обязанности по контролю за выполнением работ возлагались на Гильфанова.По приговору суда Гильфанову назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы со штрафом в размере двух млн рублей. В целях обеспечения приговора на имущество Гильфанова наложен арест на общую сумму более шести млн рублей.Ранее сообщалось, что СК РФ установил расхитителей средств строительства Нахимовского военно-морского училища в Калининграде Также известно, что Расследовано дело о хищении бюджета при строительстве калининградского Нахимовского училища
россия
калининград
санкт-петербург
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101604/12/1016041202_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_294b5b7316b700613664713030a44b77.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, калининград, ск рф, приговор, коррупция, взятка, криминал, оборонный бюджет, госорганы, минобороны рф, санкт-петербург
Новости, Россия, Калининград, СК РФ, приговор, коррупция, взятка, криминал, оборонный бюджет, госорганы, Минобороны РФ, Санкт-Петербург
Строительство объектов Санкт-Петербургского кадетского корпуса завершилось приговором
Вынесен приговор начальнику филиала военно-строительной компании по уголовному делу о получении взятки при строительстве объекта Минобороны России. Об этом 12 мая сообщил Официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
Начальник филиала "Строительное управление по Ленинградскому военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Дамир Гильфанов признан виновным в получении взятки в крупном размере при выполнении государственных контрактов (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Следователи и суд установили, что в 2021 году между государственным заказчиком и ООО "ТехноИнвестПсков" был заключен многомиллионный контракт на строительство объектов Санкт-Петербургского кадетского корпуса пансиона воспитанниц Минобороны России. Обязанности по контролю за выполнением работ возлагались на Гильфанова.
"В августе 2022 года Гильфанов получил от представителя ООО "ТехноИнвестПсков" взятку в размере 1 млн рублей за беспрепятственное подписание актов приемки выполненных работ", - сказано в официальном сообщении.
По приговору суда Гильфанову назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы со штрафом в размере двух млн рублей. В целях обеспечения приговора на имущество Гильфанова наложен арест на общую сумму более шести млн рублей.