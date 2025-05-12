https://ukraina.ru/20250512/stroitelstvo-obektov-sankt-peterburgskogo-kadetskogo-korpusa-zavershilos-prigovorom-1063074026.html

Строительство объектов Санкт-Петербургского кадетского корпуса завершилось приговором

Строительство объектов Санкт-Петербургского кадетского корпуса завершилось приговором - 12.05.2025 Украина.ру

Строительство объектов Санкт-Петербургского кадетского корпуса завершилось приговором

Вынесен приговор начальнику филиала военно-строительной компании по уголовному делу о получении взятки при строительстве объекта Минобороны России. Об этом 12 мая сообщил Официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.

2025-05-12T19:00

2025-05-12T19:00

2025-05-12T19:00

новости

россия

калининград

ск рф

приговор

коррупция

взятка

криминал

оборонный бюджет

госорганы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101604/12/1016041202_0:44:3072:1772_1920x0_80_0_0_5c84a891996acdea5d90e60aaf3e2d03.jpg

Начальник филиала "Строительное управление по Ленинградскому военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Дамир Гильфанов признан виновным в получении взятки в крупном размере при выполнении государственных контрактов (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).Следователи и суд установили, что в 2021 году между государственным заказчиком и ООО "ТехноИнвестПсков" был заключен многомиллионный контракт на строительство объектов Санкт-Петербургского кадетского корпуса пансиона воспитанниц Минобороны России. Обязанности по контролю за выполнением работ возлагались на Гильфанова.По приговору суда Гильфанову назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы со штрафом в размере двух млн рублей. В целях обеспечения приговора на имущество Гильфанова наложен арест на общую сумму более шести млн рублей.Ранее сообщалось, что СК РФ установил расхитителей средств строительства Нахимовского военно-морского училища в Калининграде Также известно, что Расследовано дело о хищении бюджета при строительстве калининградского Нахимовского училища

россия

калининград

санкт-петербург

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, калининград, ск рф, приговор, коррупция, взятка, криминал, оборонный бюджет, госорганы, минобороны рф, санкт-петербург