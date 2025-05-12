https://ukraina.ru/20250512/rossiyskiy-sud-dolzhen-priznat-ukrainu-nezakonnoy-separatistskoy-territoriey--fedorov-1063036630.html

Российский суд должен признать Украину незаконной сепаратистской территорией – Федоров

Российский суд должен признать Украину незаконной сепаратистской территорией – Федоров - 12.05.2025 Украина.ру

Российский суд должен признать Украину незаконной сепаратистской территорией – Федоров

Трамп должен взять на себя обязательства, что Европа не станет поддерживать незаконных сепаратистов в Киеве. Российский суд должен признать Украину незаконной сепаратистской территорией. Таким мнением поделился член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, координатор политического объединения "Национально-освободительное движение" Евгений Федоров

2025-05-12T05:00

2025-05-12T05:00

2025-05-12T05:00

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Сейчас мы видим, что объявленное Россией трехдневное перемирие не сработало, отметил политик. Противник устроил массовые налеты беспилотников, которые привели к задержкам в российских аэропортах. Поэтому надо понимать следующее, указал он."Сейчас нам говорить с США не о чем, потому что мы не готовы к разговору с позиции права. Поэтому суд должен приостановить выход Украины из состава СССР в связи с нарушением Хельсинского акта", – подчеркнул Федоров.После этого Россия получит право на всю территорию Украины и сможет обратиться в ООН о введении временного управления ООН на всех регионах, кроме Крыма, Донбасса, Херсона и Запорожья, добавил депутат.А если США опять будут упираться, "мы продолжим модернизацию нашей ядерной доктрины в сторону нацеливания ракет на американскую территорию", заявил политик. Страх перед СССР и Россией – это "гвоздь, забитый в американскую голову", считает Федоров."Все военные прекрасно знают, что стратегическое ядерное оружие нужно не для войны, а для мира. Но этим инструментом надо уметь пользоваться. Мы это умеем. Судя по реакции Трампа, нам даже нацеливание не понадобится", – подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Федорова: России надо признать Украину незаконной территорией сепаратистов на сайте Украина.ру.Читайте также материал Анны Черкасовой "В сердцах афганцев звучит "Катюша", не дадим ей замолчать. Вячеслав Некрасов о 9 мае, Афганистане и СВО" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250510/samoe-strashnoe--ostatsya-s-russkimi-odin-na-odin-chto-obsuzhdayut-ukrainskie-voennye-i-eksperty--1063030659.html

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