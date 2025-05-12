Российский суд должен признать Украину незаконной сепаратистской территорией – Федоров - 12.05.2025 Украина.ру
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Российский суд должен признать Украину незаконной сепаратистской территорией – Федоров
Российский суд должен признать Украину незаконной сепаратистской территорией – Федоров - 12.05.2025 Украина.ру
Российский суд должен признать Украину незаконной сепаратистской территорией – Федоров
Трамп должен взять на себя обязательства, что Европа не станет поддерживать незаконных сепаратистов в Киеве. Российский суд должен признать Украину незаконной сепаратистской территорией. Таким мнением поделился член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, координатор политического объединения "Национально-освободительное движение" Евгений Федоров
2025-05-12T05:00
2025-05-12T05:00
новости
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Сейчас мы видим, что объявленное Россией трехдневное перемирие не сработало, отметил политик. Противник устроил массовые налеты беспилотников, которые привели к задержкам в российских аэропортах. Поэтому надо понимать следующее, указал он."Сейчас нам говорить с США не о чем, потому что мы не готовы к разговору с позиции права. Поэтому суд должен приостановить выход Украины из состава СССР в связи с нарушением Хельсинского акта", – подчеркнул Федоров.После этого Россия получит право на всю территорию Украины и сможет обратиться в ООН о введении временного управления ООН на всех регионах, кроме Крыма, Донбасса, Херсона и Запорожья, добавил депутат.А если США опять будут упираться, "мы продолжим модернизацию нашей ядерной доктрины в сторону нацеливания ракет на американскую территорию", заявил политик. Страх перед СССР и Россией – это "гвоздь, забитый в американскую голову", считает Федоров."Все военные прекрасно знают, что стратегическое ядерное оружие нужно не для войны, а для мира. Но этим инструментом надо уметь пользоваться. Мы это умеем. Судя по реакции Трампа, нам даже нацеливание не понадобится", – подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Федорова: России надо признать Украину незаконной территорией сепаратистов на сайте Украина.ру.Читайте также материал Анны Черкасовой "В сердцах афганцев звучит "Катюша", не дадим ей замолчать. Вячеслав Некрасов о 9 мае, Афганистане и СВО" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250510/samoe-strashnoe--ostatsya-s-russkimi-odin-na-odin-chto-obsuzhdayut-ukrainskie-voennye-i-eksperty--1063030659.html
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новости, украина, россия, сша, крым, донбасс, херсон, запорожье, территория, суд, ссср, оон, перемирие, право, сепаратизм, евгений федоров, ядерное оружие
Новости, Украина, Россия, США, Крым, Донбасс, Херсон, Запорожье, территория, Суд, СССР, ООН, перемирие, право, сепаратизм, Евгений Федоров, Ядерное оружие

Российский суд должен признать Украину незаконной сепаратистской территорией – Федоров

05:00 12.05.2025
 
Фото: © Sputnik, флаг Украины горит
Фото: © Sputnik, флаг Украины горит
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Трамп должен взять на себя обязательства, что Европа не станет поддерживать незаконных сепаратистов в Киеве. Российский суд должен признать Украину незаконной сепаратистской территорией. Таким мнением поделился член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, координатор политического объединения "Национально-освободительное движение" Евгений Федоров
Сейчас мы видим, что объявленное Россией трехдневное перемирие не сработало, отметил политик. Противник устроил массовые налеты беспилотников, которые привели к задержкам в российских аэропортах. Поэтому надо понимать следующее, указал он.
"Сейчас нам говорить с США не о чем, потому что мы не готовы к разговору с позиции права. Поэтому суд должен приостановить выход Украины из состава СССР в связи с нарушением Хельсинского акта", – подчеркнул Федоров.
После этого Россия получит право на всю территорию Украины и сможет обратиться в ООН о введении временного управления ООН на всех регионах, кроме Крыма, Донбасса, Херсона и Запорожья, добавил депутат.
А если США опять будут упираться, "мы продолжим модернизацию нашей ядерной доктрины в сторону нацеливания ракет на американскую территорию", заявил политик. Страх перед СССР и Россией – это "гвоздь, забитый в американскую голову", считает Федоров.
"Все военные прекрасно знают, что стратегическое ядерное оружие нужно не для войны, а для мира. Но этим инструментом надо уметь пользоваться. Мы это умеем. Судя по реакции Трампа, нам даже нацеливание не понадобится", – подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Федорова: России надо признать Украину незаконной территорией сепаратистов на сайте Украина.ру.
Читайте также материал Анны Черкасовой "В сердцах афганцев звучит "Катюша", не дадим ей замолчать. Вячеслав Некрасов о 9 мае, Афганистане и СВО" на сайте Украина.ру.
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10 мая, 06:18
Самое страшное – остаться с русскими один на один. Что обсуждают украинские военные и эксперты На текущей неделе украинские военные и эксперты чаще всего обсуждали перспективы трехдневного перемирия, объявленного РФ в одностороннем порядке по случаю празднования годовщины победы над нацистской Германией. Обсуждали также смысл новых попыток атак ВСУ на Курскую область, которые начались накануне Дня победы.
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НовостиУкраинаРоссияСШАКрымДонбассХерсонЗапорожьетерриторияСудСССРООНперемириеправосепаратизмЕвгений ФедоровЯдерное оружие
 
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