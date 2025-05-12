Польские заблокировали границу с Украиной - 12.05.2025 Украина.ру
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Польские заблокировали границу с Украиной
Польские заблокировали границу с Украиной - 12.05.2025 Украина.ру
Польские заблокировали границу с Украиной
Польские перевозчики 12 мая начали акцию протеста возле пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" на польско-украинской границе. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
2025-05-12T18:14
2025-05-12T18:14
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польша
госпогранслужба
еврокомиссия
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забастовка
пересечение границы
государственная граница
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ГПСУ сообщила, что движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" ограничено со второй половины дня (с 16 часов по киевскому времени).Польские перевозчики начали акцию протеста в направлении пункта пропуска "Дорогуск", находящегося напротив украинского пункта пропуска "Ягодин".В прошлом и позапрошлом годах польские грузоперевозчики и фермеры неоднократно блокировали польско-украинскую границу. Они добивались от правительства Польши отмены дискриминационных льгот, которыми по указанию Еврокомиссии в польском правительстве наделили субъекты хозяйствования из Украины.В апреле 2024 года Варшава и Киев при участии Брюсселя смогли договориться по ряду торговых вопросов. Решения чиновников положительно сказались на восстановлении грузовых и пассажирских трансграничных потоков. При этом польские фермеры неоднократно пытались возобновить долгосрочные акции протеста.Аналогичные протестные акции пытались организовать фермеры и дальнобойщики из Венгрии и других стран ЕС. На практике они не достигли размаха протестных акций польских коллег.Ранее на эту тему: Грузоперевозчики Европы требуют отмены транспортных привилегий для Киева
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новости, украина, киев, польша, госпогранслужба, еврокомиссия, ес, забастовка, пересечение границы, государственная граница, украина-ес, соглашение с ес, евроинтеграция, безвизовый режим
Новости, Украина, Киев, Польша, Госпогранслужба, Еврокомиссия, ЕС, забастовка, пересечение границы, государственная граница, Украина-ЕС, соглашение с ЕС, евроинтеграция, безвизовый режим

Польские заблокировали границу с Украиной

18:14 12.05.2025
 
© РИА Новости . Евгений Карасев / Перейти в фотобанкфуры
фуры - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Евгений Карасев
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Польские перевозчики 12 мая начали акцию протеста возле пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" на польско-украинской границе. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
ГПСУ сообщила, что движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" ограничено со второй половины дня (с 16 часов по киевскому времени).
Польские перевозчики начали акцию протеста в направлении пункта пропуска "Дорогуск", находящегося напротив украинского пункта пропуска "Ягодин".
"Грузовые транспортные средства будут пропускаться с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один – на выезд. Автобусы и грузовики, перемещающие гуманитарную помощь, будут следовать беспрепятственно, - рассказали в ГПСУ. - По состоянию на данный момент движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях через "Ягодин-Дорогуск" приостановлено".
В прошлом и позапрошлом годах польские грузоперевозчики и фермеры неоднократно блокировали польско-украинскую границу. Они добивались от правительства Польши отмены дискриминационных льгот, которыми по указанию Еврокомиссии в польском правительстве наделили субъекты хозяйствования из Украины.
В апреле 2024 года Варшава и Киев при участии Брюсселя смогли договориться по ряду торговых вопросов. Решения чиновников положительно сказались на восстановлении грузовых и пассажирских трансграничных потоков. При этом польские фермеры неоднократно пытались возобновить долгосрочные акции протеста.
Аналогичные протестные акции пытались организовать фермеры и дальнобойщики из Венгрии и других стран ЕС. На практике они не достигли размаха протестных акций польских коллег.
Ранее на эту тему: Грузоперевозчики Европы требуют отмены транспортных привилегий для Киева
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