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Польские заблокировали границу с Украиной

Польские заблокировали границу с Украиной - 12.05.2025 Украина.ру

Польские заблокировали границу с Украиной

Польские перевозчики 12 мая начали акцию протеста возле пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" на польско-украинской границе. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

2025-05-12T18:14

2025-05-12T18:14

2025-05-12T18:14

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ГПСУ сообщила, что движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" ограничено со второй половины дня (с 16 часов по киевскому времени).Польские перевозчики начали акцию протеста в направлении пункта пропуска "Дорогуск", находящегося напротив украинского пункта пропуска "Ягодин".В прошлом и позапрошлом годах польские грузоперевозчики и фермеры неоднократно блокировали польско-украинскую границу. Они добивались от правительства Польши отмены дискриминационных льгот, которыми по указанию Еврокомиссии в польском правительстве наделили субъекты хозяйствования из Украины.В апреле 2024 года Варшава и Киев при участии Брюсселя смогли договориться по ряду торговых вопросов. Решения чиновников положительно сказались на восстановлении грузовых и пассажирских трансграничных потоков. При этом польские фермеры неоднократно пытались возобновить долгосрочные акции протеста.Аналогичные протестные акции пытались организовать фермеры и дальнобойщики из Венгрии и других стран ЕС. На практике они не достигли размаха протестных акций польских коллег.Ранее на эту тему: Грузоперевозчики Европы требуют отмены транспортных привилегий для Киева

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