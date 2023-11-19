Грузоперевозчики Европы требуют отмены транспортных привилегий для Киева - 19.11.2023 Украина.ру
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Грузоперевозчики Европы требуют отмены транспортных привилегий для Киева
Грузоперевозчики Европы требуют отмены транспортных привилегий для Киева - 19.11.2023 Украина.ру
Грузоперевозчики Европы требуют отмены транспортных привилегий для Киева
Руководители ассоциаций грузоперевозчиков заявляют о неравных конкурентных условиях и требуют отмены транспортного соглашения с Киевом, сообщает СТВ
2023-11-19T17:22
2023-11-19T17:22
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новости украины
грузоперевозки
евросоюз
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Руководители ассоциаций грузоперевозчиков Венгрии, Литвы, Польши, Словакии и Чехии направили обращение в Еврокомиссию и министрам стран ЕС. Они заявляют о необходимости вернуть систему выдачи разрешений на перевозку грузов для компаний из Украины, которая была отменена в начале 2022 года.Польские грузоперевозчики заблокировали границу с Украиной 6 ноября. Таким образом они хотят привлечь внимание властей к проблеме.
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новости, новости украины, грузоперевозки, евросоюз
Новости, Новости Украины, грузоперевозки, Евросоюз

Грузоперевозчики Европы требуют отмены транспортных привилегий для Киева

17:22 19.11.2023
 
© Rawpixel.com/FreepikГрузовик
Грузовик
© Rawpixel.com/Freepik
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Руководители ассоциаций грузоперевозчиков заявляют о неравных конкурентных условиях и требуют отмены транспортного соглашения с Киевом, сообщает СТВ
Руководители ассоциаций грузоперевозчиков Венгрии, Литвы, Польши, Словакии и Чехии направили обращение в Еврокомиссию и министрам стран ЕС. Они заявляют о необходимости вернуть систему выдачи разрешений на перевозку грузов для компаний из Украины, которая была отменена в начале 2022 года.
Польские грузоперевозчики заблокировали границу с Украиной 6 ноября. Таким образом они хотят привлечь внимание властей к проблеме.
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
16 ноября, 11:53
"Мало вас жгли". Украинцы грозят убить организаторов протеста польских дальнобойщиковУкраинские дальнобойщики начали угрожать своим польским коллегам, которые вторую неделю блокируют автомобильные КПП на границе Польши и Украины. Аналогичную блокаду готовы начать и словацкие перевозчики
 
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