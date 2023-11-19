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Грузоперевозчики Европы требуют отмены транспортных привилегий для Киева

Грузоперевозчики Европы требуют отмены транспортных привилегий для Киева - 19.11.2023 Украина.ру

Грузоперевозчики Европы требуют отмены транспортных привилегий для Киева

Руководители ассоциаций грузоперевозчиков заявляют о неравных конкурентных условиях и требуют отмены транспортного соглашения с Киевом, сообщает СТВ

2023-11-19T17:22

2023-11-19T17:22

2023-11-19T17:22

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Руководители ассоциаций грузоперевозчиков Венгрии, Литвы, Польши, Словакии и Чехии направили обращение в Еврокомиссию и министрам стран ЕС. Они заявляют о необходимости вернуть систему выдачи разрешений на перевозку грузов для компаний из Украины, которая была отменена в начале 2022 года.Польские грузоперевозчики заблокировали границу с Украиной 6 ноября. Таким образом они хотят привлечь внимание властей к проблеме.

https://ukraina.ru/20231116/1051071097.html

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новости, новости украины, грузоперевозки, евросоюз