Грузоперевозчики Европы требуют отмены транспортных привилегий для Киева
Руководители ассоциаций грузоперевозчиков заявляют о неравных конкурентных условиях и требуют отмены транспортного соглашения с Киевом, сообщает СТВ
Руководители ассоциаций грузоперевозчиков Венгрии, Литвы, Польши, Словакии и Чехии направили обращение в Еврокомиссию и министрам стран ЕС. Они заявляют о необходимости вернуть систему выдачи разрешений на перевозку грузов для компаний из Украины, которая была отменена в начале 2022 года.
Польские грузоперевозчики заблокировали границу с Украиной 6 ноября. Таким образом они хотят привлечь внимание властей к проблеме.
16 ноября, 11:53"Мало вас жгли". Украинцы грозят убить организаторов протеста польских дальнобойщиковУкраинские дальнобойщики начали угрожать своим польским коллегам, которые вторую неделю блокируют автомобильные КПП на границе Польши и Украины. Аналогичную блокаду готовы начать и словацкие перевозчики