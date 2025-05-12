https://ukraina.ru/20250512/namnik-iz-kolumbii-na-sluzhbe-vsu-prigovorn-k-14-godam-1063066225.html

Наёмник из Колумбии на службе ВСУ приговорён к 14 годам

Наёмник из Колумбии на службе ВСУ приговорён к 14 годам - 12.05.2025 Украина.ру

Наёмник из Колумбии на службе ВСУ приговорён к 14 годам

За участие в вооруженном конфликте на стороне украинских вооруженных формирований в качестве наёмника осужден колумбийский гражданин. Об этом 12 мая сообщил Следственный комитет России.

2025-05-12T17:11

2025-05-12T17:11

2025-05-12T17:11

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Лайос Осорио Хосе Бернардо признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте). Доказательную базу собрали следователи СК РФ.Следствием и судом установлено, что с октября 2023 года по февраль 2025 года Лайос Осорио с целью получения материального вознаграждения прибыл на Украину и вступил в вооруженное формирование."После чего на территории тренировочной базы он прошел военную подготовку, направленную на получение навыков обращения с боевым оружием, стратегии, тактики и способам ведения боевых действий. Далее Лайос Осорио в качестве наемника за денежное вознаграждение выполнял приказы командного состава военизированного формирования, участвуя в боевых действиях против российских военнослужащих", - сказано в официальном сообщении.Следователями были допрошены свидетели, осмотрены предметы и документы, интернет-ресурсы. Судом в отношении Лайоса Осорио избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (заочно)."Приговором суда Лайосу Осорио заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Он объявлен в международный розыск", - сообщили в ведомстве.Также 12 мая Следком России сообщил, что Украинский военнослужащий осужден на 17 лет за терроризм в Курской области Ранее на эту тему: "Наемники проявляли наибольшую жестокость": Алаудинов рассказал о военных преступлениях в Курской области

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новости, россия, курская область, колумбия, ск рф, приговор, иностранные наемники, сво, всу