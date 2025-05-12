Украинский военнослужащий осужден на 17 лет за терроризм в Курской области - 12.05.2025 Украина.ру
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Украинский военнослужащий осужден на 17 лет за терроризм в Курской области
Украинский военнослужащий осужден на 17 лет за терроризм в Курской области - 12.05.2025 Украина.ру
Украинский военнослужащий осужден на 17 лет за терроризм в Курской области
Украинский военнослужащий осужден на 17 лет за применение оружия против мирных жителей населенных пунктов Любимовка и Вишневка Курской области. Об этом 12 мая сообщил Следственный комитет России.
2025-05-12T14:02
2025-05-12T14:02
новости
курская область
россия
вооруженные силы украины
ск рф
следственный комитет
терроризм
кто
приговор
всу
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Собранные военными следственными органами СК России доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора старшему солдату 134 отдельного батальона охраны и обеспечения ВСУ Андрею Власенко. Он признан виновным в совершении террористического акта (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).Следствие и судом установили, что в сентябре 2024 года Власенко совместно с сослуживцами в целях совершения теракта незаконно вторгся на территорию России."Находясь в селе Любимовка и деревне Вишневка Коре Невского района Курской области, Власенко минировал дороги, а также, угрожая применением оружия, препятствовал эвакуации гражданского населения", - сказано в официальном сообщении.Власенко задержан российскими военнослужащими в ходе боевых действий и передан следствию.По приговору суда Власенко назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима.По факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2014 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Накануне вечером 11 мая врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о ракетном ударе ВСУ по Рыльску. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Неприемлемый подход к прекращению огня, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 12 мая
https://ukraina.ru/20250512/sk-rf-rassleduet-udar-vsu-po-rylsku-iz-rszo-himars-1063059257.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, ск рф, следственный комитет, терроризм, кто, приговор, всу, военные преступления
Новости, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Следственный комитет, терроризм, КТО, приговор, ВСУ, Военные преступления

Украинский военнослужащий осужден на 17 лет за терроризм в Курской области

14:02 12.05.2025
 
© Следком / Telegram
© Следком / Telegram
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Украинский военнослужащий осужден на 17 лет за применение оружия против мирных жителей населенных пунктов Любимовка и Вишневка Курской области. Об этом 12 мая сообщил Следственный комитет России.
Собранные военными следственными органами СК России доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора старшему солдату 134 отдельного батальона охраны и обеспечения ВСУ Андрею Власенко. Он признан виновным в совершении террористического акта (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Следствие и судом установили, что в сентябре 2024 года Власенко совместно с сослуживцами в целях совершения теракта незаконно вторгся на территорию России.
"Находясь в селе Любимовка и деревне Вишневка Коре Невского района Курской области, Власенко минировал дороги, а также, угрожая применением оружия, препятствовал эвакуации гражданского населения", - сказано в официальном сообщении.
Власенко задержан российскими военнослужащими в ходе боевых действий и передан следствию.
По приговору суда Власенко назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима.
13:48
СК РФ расследует удар ВСУ по Рыльску из РСЗО HIMARSВозбуждено уголовное дело по факту ракетного обстрела украинскими боевиками города Рыльска Курской области. Об этом 12 мая заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2014 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Накануне вечером 11 мая врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о ракетном ударе ВСУ по Рыльску. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Неприемлемый подход к прекращению огня, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 12 мая
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