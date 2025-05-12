https://ukraina.ru/20250512/ukrainskiy-voennosluzhaschiy-osuzhden-na-17-let-za-terrorizm-v-kurskoy-oblasti-1063059559.html
Украинский военнослужащий осужден на 17 лет за терроризм в Курской области
Украинский военнослужащий осужден на 17 лет за терроризм в Курской области - 12.05.2025 Украина.ру
Украинский военнослужащий осужден на 17 лет за терроризм в Курской области
Украинский военнослужащий осужден на 17 лет за применение оружия против мирных жителей населенных пунктов Любимовка и Вишневка Курской области. Об этом 12 мая сообщил Следственный комитет России.
2025-05-12T14:02
2025-05-12T14:02
2025-05-12T14:02
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курская область
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вооруженные силы украины
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Собранные военными следственными органами СК России доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора старшему солдату 134 отдельного батальона охраны и обеспечения ВСУ Андрею Власенко. Он признан виновным в совершении террористического акта (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).Следствие и судом установили, что в сентябре 2024 года Власенко совместно с сослуживцами в целях совершения теракта незаконно вторгся на территорию России."Находясь в селе Любимовка и деревне Вишневка Коре Невского района Курской области, Власенко минировал дороги, а также, угрожая применением оружия, препятствовал эвакуации гражданского населения", - сказано в официальном сообщении.Власенко задержан российскими военнослужащими в ходе боевых действий и передан следствию.По приговору суда Власенко назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима.По факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2014 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Накануне вечером 11 мая врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о ракетном ударе ВСУ по Рыльску. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Неприемлемый подход к прекращению огня, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 12 мая
https://ukraina.ru/20250512/sk-rf-rassleduet-udar-vsu-po-rylsku-iz-rszo-himars-1063059257.html
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Украинский военнослужащий осужден на 17 лет за терроризм в Курской области
Украинский военнослужащий осужден на 17 лет за применение оружия против мирных жителей населенных пунктов Любимовка и Вишневка Курской области. Об этом 12 мая сообщил Следственный комитет России.