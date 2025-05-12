https://ukraina.ru/20250512/krasnyy-myurat-boris-dumenko-kak-budnnyy-sebe-chuzhie-zaslugi-pripisal-1063047654.html

"Красный Мюрат" Борис Думенко. Как Будённый себе чужие заслуги приписал

"Красный Мюрат" Борис Думенко. Как Будённый себе чужие заслуги приписал - 12.05.2025 Украина.ру

"Красный Мюрат" Борис Думенко. Как Будённый себе чужие заслуги приписал

105 лет назад 11 мая 1920 года на окраине Ростова-на-Дону на северной стороне Братского кладбища был расстрелян легендарный красный командир Гражданской войны Борис Мокеевич Думенко. Это он, а не Будённый, на самом деле создал 1-ю Конную армию

2025-05-12T08:00

2025-05-12T08:00

2025-05-12T08:00

история

история

ростов-на-дону

белая армия

казаки

гражданская война

большевики

красная армия

1919 г

1920

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Гражданская война стала огромным социальным лифтом, поднявшим целую плеяду настоящих самородков-полководцев. Одним из них был ныне почти забытый краском (так тогда сокращенно называли красных командиров) Борис Мокеевич Думенко. Хоть он и родился в 1888 году в области Войска Донского, в слободе Большая Мартыновка, казаком он не был. Его родители являлись природными малоросами, выходцами из Полтавской губернии. По некоторым данным Борис тоже родился там.Семья была не маленькая – Борис рос вместе с младшим братом Илларионом и сёстрами Ариной и Пелагей. Мать Мария умерла рано, оставив детей сиротами. С малых лет жизнь Бориса была накрепко связана с лошадьми – он за ними ухаживал с 13 лет, когда его отправили работать к помещику Королькову, потом там же работал табунщиком. Женился рано, жена Марфа Петровна 26 июня 1905 года родила ему дочь Марию.В 1908 году Бориса призвали в армию. Служил в конной артиллерии, где дослужился до чина вахмистра – аналога современного старшины. Там же встретил Первую мировую войну. Думенко вернулся домой в декабре 1917 года полным Георгиевским кавалером.К февралю 1918 года он собрал отряд в 28 конников. Сегодня современные поклонники и последователи казачества стараются всех убедить, что казачество в подавляющем своем большинстве выступило на стороне белых. Но это совсем не так – значительная часть казаков, в основном малоземельных и безземельных, а так же так называемые иногородние – люди, не входившие в казацкое сословие, пошли за красными.Думенко проявил недюжинные организаторские способности, и в марте 1918 года под его началом было уже 180 сабель. Вскоре отряд Думенко встретился с отрядом красных партизан, которые из Ставрополья шли к станице Великокняжеской (современный город Пролетарск – чуть севернее Сальска), куда направлялся и Думенко. Отряды объединились под общим командованием Думенко, а его помощником стал… ещё один иногородний и тоже полный георгиевский кавалер Семён Михайлович Будённый.Летом 1918 года началось первое масштабное наступление белых. 25 июня 1918 года деникинцы заняли станцию Торговую (Сальск), а затем и станицу Великокняжескую (Пролетарск). Действовавшие в этом регионе партизанские отряды объединились: безлошадные красные партизаны слились в Крестьянский Социалистический Полк, а все кавалеристы – в кавалерийский дивизион Думенко численностью до 1000 сабель. Позже дивизион разросся в 1-й Донской крестьянский социалистический карательный кавалерийский полк.Информационный бюллетень ВЦИК за август 1918 года сообщает: "Особенной храбростью отличается крестьянский полк под командой Думенко. С 1000 всадников он держит 80-верстный фронт, наводя панику на кадетские банды".В сентябре под началом Думенко уже 1-я Донская кавалерийская бригада. К декабрю она разрослась до 1-й Сводной кавалерийской дивизии 10-й армии. Она обороняла Царицын. Одним из руководителей обороны был Иосиф Сталин, в ней принимали участие Будённый и Ворошилов. Превращая впоследствии эту оборону в легенду, они старательно вымарали из неё фамилию Думенко.Как раз в то время легендарный краском узнал, что казаки убили его жену и дочь. У него появилась новая спутница жизни – жена Анастасия.7 марта 1919 года Думенко наградили первым, утвержденным в Социалистическом российском государстве орденом – Красного Знамени.В начале марта 10-я армия перешла от Царицына в стремительное наступление. Дивизия Думенко в глубоком рейде прорвалась к той самой станице Великокняжеской (Пролетарск). Здесь была одна из главных тыловых баз снабжения Белой армии, которую Думенко захватил. Это во многом способствовало обвалу сопротивлению белых на этом участке фронта.Председатель Совета народных комиссаров В.И. Ленин надиктовал командованию 10-й Царицынской армии телеграмму: "Передайте мой привет герою 10-й армии товарищу Думенко и его отважной кавалерии, покрывшей себя славой при освобождении станицы Великокняжеской от цепей контрреволюции". Думенко назначили помощником начальника штаба армии по кавалерийской части.В мае, началось вражеское контрнаступление. 25 мая 1919 года, руководя боевыми действиями конницы 10-й армии, Думенко не повезло – он "поймал" пулю, пробившее ему лёгкое и сломавшее два ребра. В Саратове один из патриархов российской хирургии профессор С.И. Спасокукоцкий спас его, сделав более десятка операций. Думенко удалили три ребра и половину правого лёгкого.Когда Думенко прибыл в армию, оказалось, что две сформированные им дивизии разрослись до корпуса, и командует им бывший его помощник Будённый. 19 ноября 1919 года корпус будет переформирован в 1-ю Конную армию.Думенко приказом № 1102 от 14 сентября Реввоенсовета 10-й армии поручили сформировать и возглавить другой Сводный конный корпус из кавалерийских бригад трёх дивизий. Борис Мокеевич быстро выполнил эту задачу и повёл соединение в новый рейд.В сентябре-декабре 1919 года в составе Юго-Восточного (Кавказского) фронта корпус Думенко одержал несколько побед над конными корпусами Донской и Кавказской армий ВСЮР. Он сыграл одну из важных ролей в освобождении от белых Царицына и Области Войска Донского.Белый генерал Анатолий Киприанович Келчевский отмечал особенности действий корпусов Думенко и Будённого. Оба использовали мощную разведку численностью в 2-3 эскадрона, усиленных пулеметными тачанками. Такая разведка легко рассеивала менее мощную разведку противника и всегда возвращалась с результатом – разведанной обстановкой.В авангарде всегда шёл полк, а то и два. В случае столкновения с противником они яростно атаковали его, прикрывая развёртывание основных сил. Если их обращали в бегство, полки отступали, заманивая врага к основным силам, где тот подвергался разгрому, а иногда и окружению и полному уничтожению.В других случаях авангард связывал врага боем, а тем временем подтягивалась конная артиллерия, бронемашины, пулемётные тачанки, которые своим огнём сметали врага, и массы конницы уже довершали разгром.Оба командира широко использовали массированное использование конницы, численность которой иногда доходила до 22 полков. Думенко отличался тем, что иногда, не жалея конный состав, мог много часов преследовать врага. Был прецедент, когда преследование шло 70 верст – двое суток. Для преследования подбирались специальные полки с породистыми выносливыми лошадями и броневиками. Будённый отличался тем, что максимум преследовал врага полперехода. Он умело комбинировал свою конницу с пехотой. Когда конники были вымотаны очередным боем или преследованием их на сутки-двое отводили в тыл на отдых, и пехотные дивизии прикрывали их. Поэтому конники у Буденного были вымотаны только во время проведения длительных комплексных наступательных операций, как Воронежско-Касторненская, когда основные силы Белой армии были разбиты и обращены в бегство на сотни километров.Генерал Келчевский называл вахмистра Думенко и его ученика рядового Будённого двумя крупными самородками: "Они не только поняли сущность и психологию конного боя. Но они внесли некоторые и притом существенные поправки в приёмы и способы ведения этого боя".С 13 декабря 1919 года корпус Думенко подчинили 9-й армии. Здесь нарекания на Думенко стало вызывать его неприятие комиссаров, многие из которых были евреями. В среде донского казачества антисемитизм, мародерство и пьянство были довольно распространенными явлениями. Комиссары были призваны бороться с этим, но им мешала их национальность…Для разрешения назревавшего конфликта между Думенко и политорганами в декабре 1919 года в его корпус прислали нового военкома Владимира Несторовича Микеладзе. Опытный политработник, тот быстро наладил с Думенко контакт. В Реввоенсовет армии он сообщил, что необходимо удалить из корпуса несколько негодных политработников. Думенко же приняли в партию.Но 3 февраля 1920 года Микеладзе нашли убитым в балке Солёной в полутора верстах от хутора Маныч-Балабинки. Комиссара могли убить белые, могли убить и свои, но при этом совершенно ясно, что Думенко его смерть была совершенно не нужна. Однако уже 11 февраля в убийстве Микеладзе обвинили именно его и четверых его приближённых командиров.Наиболее трагичную роль на суде сыграл обвинитель – член РВС 9-й армии А.Г. Белобородов. В июле 1918 года он занимал должность председателя Уральского областного совета и подписал решение о расстреле Николая II и царской семьи. Теперь же он с пеной у рта добивался смертного приговора Думенко и работникам его штаба. 6 мая 1920 года в Ростове выездная сессия Реввоентрибунала приговорила всех их к расстрелу. Приговор привели в исполнение 11 мая 1920 года.Сообщается, что через неделю в адрес ВЧК Ф.Э. Дзержинскому было доставлено письмо Главнокомандующего вооружёнными силами Юга России А.И. Деникина. В нём белый генерал благодарил большевиков за смерть Думенко. Неизвестно, байка это, или быль, но несомненно, что совершенно волюнтаристским путём какие-то партийные выскочки уничтожили одного из самых талантливых и героических красных командиров. Любопытно, что одного из четверых командиров его штаба, 29-летнего начальника снабжения 2-й бригады Сергея Антоновича Кравченко расстрельная команда недострелила. Ночью Кравченко смог откопаться и добраться до ближайшего медпункта, где представился раненным белыми красным бойцом Кравцовым. В 1923 году его раскрыли, но приговорили только к 10 годам лагерей. Он и рассказал подробности последних дней и часов легендарного краскома.Имя Думенко в СССР замалчивалось. Все его достижения приписывали Будённому и другим командирам. Только в августе 1964 года Военная прокуратура провела тщательную проверку "дела № 326" и полностью оправдала всех по нему репрессированных. Справедливость восторжествовала, хоть и 44 года спустя.

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Алексей Стаценко

история, ростов-на-дону, белая армия, казаки, гражданская война, большевики, красная армия, 1919 г, 1920