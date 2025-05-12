https://ukraina.ru/20250512/eto-mnogostoronniy-protsess-ekspert-o-problemakh-vystraivaniya-mezhdunarodnoy-arkhitektury-bezopasnosti-1063035689.html
"Это многосторонний процесс": эксперт о проблемах выстраивания международной архитектуры безопасности
"Это многосторонний процесс": эксперт о проблемах выстраивания международной архитектуры безопасности - 10.05.2025 Украина.ру
"Это многосторонний процесс": эксперт о проблемах выстраивания международной архитектуры безопасности
Создание международной архитектуры безопасности – это многосторонний процесс. Но сейчас мы находимся в ситуации, когда такой архитектуры безопасности нет и нет предпосылок к тому, чтобы она была выстроена. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2025-05-12T04:00
2025-05-12T04:00
2025-05-10T19:54
новости
китай
пакистан
индия
дмитрий голубовский
безопасность
вьетнам
территория
филиппины
граница
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"А какая может быть архитектура безопасности между США и Китаем, которые находятся в состоянии холодной войны и потихоньку движутся к вооруженному столкновению?" – указал Голубовский.Об этом говорят и последние действия Китая – захват спорного острова в Южно-Китайском море. Вьетнам этот остров считает своим, но контроль над ним позволит Китаю угрожать крупнейшей военной базе на Филиппинах – союзнику США, уточнил эксперт."А какая может быть архитектура безопасности между Китаем и Индией, когда где-то в горах время от времени у них происходят столкновения на границе? Не говоря уже о Индии и Пакистане, которые на грани большой войны", – подчеркнул Голубовский.Пакистан – это латентный союзник Китая и потенциальный транзитный коридор для Китая в Индийский океан, который как раз идет через спорные территории, добавил он."Именно эти спорные территории позволяют Пакистану иметь общую границу с Китаем. Если бы Индия их забрала себе, Пакистан с Китаем не граничил бы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Безопасность России зависит от Одессы, а мир сейчас лишь ускорит войну с Европой" на сайте Украина.ру.Читайте также: "Михаил Павлив о ресурсной сделке: Трамп сделал важный шаг к заключению договора с Россией по Украине" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250510/1063035408.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, китай, пакистан, индия, дмитрий голубовский, безопасность, вьетнам, территория, филиппины, граница, холодная война, война, конфликт
Новости, Китай, Пакистан, Индия, Дмитрий Голубовский, безопасность, Вьетнам, территория, Филиппины, граница, холодная война, война, конфликт
"Это многосторонний процесс": эксперт о проблемах выстраивания международной архитектуры безопасности
Создание международной архитектуры безопасности – это многосторонний процесс. Но сейчас мы находимся в ситуации, когда такой архитектуры безопасности нет и нет предпосылок к тому, чтобы она была выстроена. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский