https://ukraina.ru/20250512/eto-mnogostoronniy-protsess-ekspert-o-problemakh-vystraivaniya-mezhdunarodnoy-arkhitektury-bezopasnosti-1063035689.html

"Это многосторонний процесс": эксперт о проблемах выстраивания международной архитектуры безопасности

"Это многосторонний процесс": эксперт о проблемах выстраивания международной архитектуры безопасности - 10.05.2025 Украина.ру

"Это многосторонний процесс": эксперт о проблемах выстраивания международной архитектуры безопасности

Создание международной архитектуры безопасности – это многосторонний процесс. Но сейчас мы находимся в ситуации, когда такой архитектуры безопасности нет и нет предпосылок к тому, чтобы она была выстроена. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский

2025-05-12T04:00

2025-05-12T04:00

2025-05-10T19:54

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пакистан

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дмитрий голубовский

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филиппины

граница

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"А какая может быть архитектура безопасности между США и Китаем, которые находятся в состоянии холодной войны и потихоньку движутся к вооруженному столкновению?" – указал Голубовский.Об этом говорят и последние действия Китая – захват спорного острова в Южно-Китайском море. Вьетнам этот остров считает своим, но контроль над ним позволит Китаю угрожать крупнейшей военной базе на Филиппинах – союзнику США, уточнил эксперт."А какая может быть архитектура безопасности между Китаем и Индией, когда где-то в горах время от времени у них происходят столкновения на границе? Не говоря уже о Индии и Пакистане, которые на грани большой войны", – подчеркнул Голубовский.Пакистан – это латентный союзник Китая и потенциальный транзитный коридор для Китая в Индийский океан, который как раз идет через спорные территории, добавил он."Именно эти спорные территории позволяют Пакистану иметь общую границу с Китаем. Если бы Индия их забрала себе, Пакистан с Китаем не граничил бы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Безопасность России зависит от Одессы, а мир сейчас лишь ускорит войну с Европой" на сайте Украина.ру.Читайте также: "Михаил Павлив о ресурсной сделке: Трамп сделал важный шаг к заключению договора с Россией по Украине" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250510/1063035408.html

китай

пакистан

индия

вьетнам

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новости, китай, пакистан, индия, дмитрий голубовский, безопасность, вьетнам, территория, филиппины, граница, холодная война, война, конфликт