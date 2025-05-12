"Это многосторонний процесс": эксперт о проблемах выстраивания международной архитектуры безопасности - 10.05.2025 Украина.ру
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"Это многосторонний процесс": эксперт о проблемах выстраивания международной архитектуры безопасности
"Это многосторонний процесс": эксперт о проблемах выстраивания международной архитектуры безопасности - 10.05.2025 Украина.ру
"Это многосторонний процесс": эксперт о проблемах выстраивания международной архитектуры безопасности
Создание международной архитектуры безопасности – это многосторонний процесс. Но сейчас мы находимся в ситуации, когда такой архитектуры безопасности нет и нет предпосылок к тому, чтобы она была выстроена. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2025-05-12T04:00
2025-05-10T19:54
новости
китай
пакистан
индия
дмитрий голубовский
безопасность
вьетнам
территория
филиппины
граница
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"А какая может быть архитектура безопасности между США и Китаем, которые находятся в состоянии холодной войны и потихоньку движутся к вооруженному столкновению?" – указал Голубовский.Об этом говорят и последние действия Китая – захват спорного острова в Южно-Китайском море. Вьетнам этот остров считает своим, но контроль над ним позволит Китаю угрожать крупнейшей военной базе на Филиппинах – союзнику США, уточнил эксперт."А какая может быть архитектура безопасности между Китаем и Индией, когда где-то в горах время от времени у них происходят столкновения на границе? Не говоря уже о Индии и Пакистане, которые на грани большой войны", – подчеркнул Голубовский.Пакистан – это латентный союзник Китая и потенциальный транзитный коридор для Китая в Индийский океан, который как раз идет через спорные территории, добавил он."Именно эти спорные территории позволяют Пакистану иметь общую границу с Китаем. Если бы Индия их забрала себе, Пакистан с Китаем не граничил бы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Безопасность России зависит от Одессы, а мир сейчас лишь ускорит войну с Европой" на сайте Украина.ру.Читайте также: "Михаил Павлив о ресурсной сделке: Трамп сделал важный шаг к заключению договора с Россией по Украине" на сайте Украина.ру.
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новости, китай, пакистан, индия, дмитрий голубовский, безопасность, вьетнам, территория, филиппины, граница, холодная война, война, конфликт
Новости, Китай, Пакистан, Индия, Дмитрий Голубовский, безопасность, Вьетнам, территория, Филиппины, граница, холодная война, война, конфликт

"Это многосторонний процесс": эксперт о проблемах выстраивания международной архитектуры безопасности

04:00 12.05.2025
 
© AP / Dar Yasin
- РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP / Dar Yasin
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Создание международной архитектуры безопасности – это многосторонний процесс. Но сейчас мы находимся в ситуации, когда такой архитектуры безопасности нет и нет предпосылок к тому, чтобы она была выстроена. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
"А какая может быть архитектура безопасности между США и Китаем, которые находятся в состоянии холодной войны и потихоньку движутся к вооруженному столкновению?" – указал Голубовский.
Об этом говорят и последние действия Китая – захват спорного острова в Южно-Китайском море. Вьетнам этот остров считает своим, но контроль над ним позволит Китаю угрожать крупнейшей военной базе на Филиппинах – союзнику США, уточнил эксперт.
"А какая может быть архитектура безопасности между Китаем и Индией, когда где-то в горах время от времени у них происходят столкновения на границе? Не говоря уже о Индии и Пакистане, которые на грани большой войны", – подчеркнул Голубовский.
Пакистан – это латентный союзник Китая и потенциальный транзитный коридор для Китая в Индийский океан, который как раз идет через спорные территории, добавил он.
"Именно эти спорные территории позволяют Пакистану иметь общую границу с Китаем. Если бы Индия их забрала себе, Пакистан с Китаем не граничил бы", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Безопасность России зависит от Одессы, а мир сейчас лишь ускорит войну с Европой" на сайте Украина.ру.
Читайте также: "Михаил Павлив о ресурсной сделке: Трамп сделал важный шаг к заключению договора с Россией по Украине" на сайте Украина.ру.
10 мая, 15:51
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