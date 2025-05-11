Что угрожает Израилю в Сирии и как у некоторых евреев трансформируется память о войне – Кирпичёнок - 11.05.2025 Украина.ру
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Что угрожает Израилю в Сирии и как у некоторых евреев трансформируется память о войне – Кирпичёнок
Что угрожает Израилю в Сирии и как у некоторых евреев трансформируется память о войне – Кирпичёнок - 11.05.2025 Украина.ру
Что угрожает Израилю в Сирии и как у некоторых евреев трансформируется память о войне – Кирпичёнок
Историк, публицист, кандидат исторических наук Артём Кирпичёнок в эфире Украина.ру рассказал об участии Израиля в новых военных конфликтах и о новом витке... Украина.ру, 11.05.2025
2025-05-11T10:44
2025-05-11T10:44
видео
израиль
сирия
ссср
нато
хамас
вторая мировая война
великая отечественная война
газа
сектор газа
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Историк, публицист, кандидат исторических наук Артём Кирпичёнок в эфире Украина.ру рассказал об участии Израиля в новых военных конфликтах и о новом витке старых, а также объяснил особенности сегодняшней позиции страны относительно роли СССР в победе во Второй Мировой войне. 00:28 – Конфликт с хуситами; 03:03 – Столкновения в Сирии; 06:13 – Позиция Турции и вероятность прямого конфликта; 07:16 – Новая операция в секторе Газа; 11:33 – Отношение к победе во Второй Мировой войне. *В материале упоминаются группировка "Исламский джихад", признанная террористической, и Украинская повстанческая армия (УПА), признанная экстремистской организацией. Обе они запрещены в России ТГ-канал Артёма Кирпичёнка: https://t.me/artkirpich Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 Наш сайт: https://ukraina.ru
израиль
сирия
ссср
газа
сектор газа
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видео, израиль, сирия, ссср, нато, хамас, вторая мировая война, великая отечественная война, газа, сектор газа, война, исламисты, турция, хуситы, ближний восток, евреи, сша, эрдоган, биньямин нетаньяху, 9 мая, депортация, чвк, холокост, видео
Видео, Израиль, Сирия, СССР, НАТО, ХАМАС, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, Газа, сектор Газа, война, Исламисты, Турция, хуситы, Ближний Восток, евреи, США, Эрдоган, Биньямин Нетаньяху, 9 мая, депортация, ЧВК, Холокост

Что угрожает Израилю в Сирии и как у некоторых евреев трансформируется память о войне – Кирпичёнок

10:44 11.05.2025
 
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Историк, публицист, кандидат исторических наук Артём Кирпичёнок в эфире Украина.ру рассказал об участии Израиля в новых военных конфликтах и о новом витке старых, а также объяснил особенности сегодняшней позиции страны относительно роли СССР в победе во Второй Мировой войне.
00:28 – Конфликт с хуситами;
03:03 – Столкновения в Сирии;
06:13 – Позиция Турции и вероятность прямого конфликта;
07:16 – Новая операция в секторе Газа;
11:33 – Отношение к победе во Второй Мировой войне.
*В материале упоминаются группировка "Исламский джихад", признанная террористической, и Украинская повстанческая армия (УПА), признанная экстремистской организацией. Обе они запрещены в России
ТГ-канал Артёма Кирпичёнка: https://t.me/artkirpich
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