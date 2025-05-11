https://ukraina.ru/20250511/chto-ugrozhaet-izrailyu-v-sirii-i-kak-u-nekotorykh-evreev-transformiruetsya-pamyat-o-voyne--kirpichnok-1063040822.html

Что угрожает Израилю в Сирии и как у некоторых евреев трансформируется память о войне – Кирпичёнок

Что угрожает Израилю в Сирии и как у некоторых евреев трансформируется память о войне – Кирпичёнок - 11.05.2025 Украина.ру

Что угрожает Израилю в Сирии и как у некоторых евреев трансформируется память о войне – Кирпичёнок

Историк, публицист, кандидат исторических наук Артём Кирпичёнок в эфире Украина.ру рассказал об участии Израиля в новых военных конфликтах и о новом витке... Украина.ру, 11.05.2025

2025-05-11T10:44

2025-05-11T10:44

2025-05-11T10:44

видео

израиль

сирия

ссср

нато

хамас

вторая мировая война

великая отечественная война

газа

сектор газа

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Историк, публицист, кандидат исторических наук Артём Кирпичёнок в эфире Украина.ру рассказал об участии Израиля в новых военных конфликтах и о новом витке старых, а также объяснил особенности сегодняшней позиции страны относительно роли СССР в победе во Второй Мировой войне. 00:28 – Конфликт с хуситами; 03:03 – Столкновения в Сирии; 06:13 – Позиция Турции и вероятность прямого конфликта; 07:16 – Новая операция в секторе Газа; 11:33 – Отношение к победе во Второй Мировой войне. *В материале упоминаются группировка "Исламский джихад", признанная террористической, и Украинская повстанческая армия (УПА), признанная экстремистской организацией. Обе они запрещены в России ТГ-канал Артёма Кирпичёнка: https://t.me/artkirpich Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 Наш сайт: https://ukraina.ru

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