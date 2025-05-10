https://ukraina.ru/20250510/1063035408.html
Отсюда вещал легендарный диктор Левитан: интересные факты о московском Доме радио и кое-что ещё
Отсюда вещал легендарный диктор Левитан: интересные факты о московском Доме радио и кое-что ещё - 10.05.2025 Украина.ру
Отсюда вещал легендарный диктор Левитан: интересные факты о московском Доме радио и кое-что ещё
В канун 80-летия Великой Победы команда мультимедийного издания Украина.ру решила сделать материал о здании, в котором мы работаем. Потому что его история... Украина.ру, 10.05.2025
2025-05-10T15:51
2025-05-10T15:51
2025-05-10T15:51
радио
москва
исаак левитан
день победы
великая отечественная война
германия
немцы
вов
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В канун 80-летия Великой Победы команда мультимедийного издания Украина.ру решила сделать материал о здании, в котором мы работаем. Потому что его история весьма интересна и, вероятно, для многих неизвестна.Мы раскроем перед вами некоторые факты о Доме радио. Вот лишь один из них: именно здесь с 1959 года и вплоть до самой смерти трудился легендарный советский диктор Юрий Борисович Левитан.Кроме того, вы увидите уникальные архивные фотографии и письма, посвящённые работе и подвигу советских радийщиков во время Великой Отечественной войны.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
радио, москва, исаак левитан, день победы, великая отечественная война, германия, немцы, вов, видео
радио, Москва, Исаак Левитан, День Победы, Великая Отечественная война, Германия, немцы, ВОВ