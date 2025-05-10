https://ukraina.ru/20250510/1063035408.html

Отсюда вещал легендарный диктор Левитан: интересные факты о московском Доме радио и кое-что ещё

Отсюда вещал легендарный диктор Левитан: интересные факты о московском Доме радио и кое-что ещё - 10.05.2025 Украина.ру

Отсюда вещал легендарный диктор Левитан: интересные факты о московском Доме радио и кое-что ещё

В канун 80-летия Великой Победы команда мультимедийного издания Украина.ру решила сделать материал о здании, в котором мы работаем. Потому что его история... Украина.ру, 10.05.2025

2025-05-10T15:51

2025-05-10T15:51

2025-05-10T15:51

радио

москва

исаак левитан

день победы

великая отечественная война

германия

немцы

вов

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В канун 80-летия Великой Победы команда мультимедийного издания Украина.ру решила сделать материал о здании, в котором мы работаем. Потому что его история весьма интересна и, вероятно, для многих неизвестна.Мы раскроем перед вами некоторые факты о Доме радио. Вот лишь один из них: именно здесь с 1959 года и вплоть до самой смерти трудился легендарный советский диктор Юрий Борисович Левитан.Кроме того, вы увидите уникальные архивные фотографии и письма, посвящённые работе и подвигу советских радийщиков во время Великой Отечественной войны.

москва

германия

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

радио, москва, исаак левитан, день победы, великая отечественная война, германия, немцы, вов, видео