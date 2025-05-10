Отсюда вещал легендарный диктор Левитан: интересные факты о московском Доме радио и кое-что ещё - 10.05.2025 Украина.ру
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Отсюда вещал легендарный диктор Левитан: интересные факты о московском Доме радио и кое-что ещё
Отсюда вещал легендарный диктор Левитан: интересные факты о московском Доме радио и кое-что ещё - 10.05.2025 Украина.ру
Отсюда вещал легендарный диктор Левитан: интересные факты о московском Доме радио и кое-что ещё
В канун 80-летия Великой Победы команда мультимедийного издания Украина.ру решила сделать материал о здании, в котором мы работаем. Потому что его история... Украина.ру, 10.05.2025
2025-05-10T15:51
2025-05-10T15:51
радио
москва
исаак левитан
день победы
великая отечественная война
германия
немцы
вов
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В канун 80-летия Великой Победы команда мультимедийного издания Украина.ру решила сделать материал о здании, в котором мы работаем. Потому что его история весьма интересна и, вероятно, для многих неизвестна.Мы раскроем перед вами некоторые факты о Доме радио. Вот лишь один из них: именно здесь с 1959 года и вплоть до самой смерти трудился легендарный советский диктор Юрий Борисович Левитан.Кроме того, вы увидите уникальные архивные фотографии и письма, посвящённые работе и подвигу советских радийщиков во время Великой Отечественной войны.
москва
германия
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радио, москва, исаак левитан, день победы, великая отечественная война, германия, немцы, вов, видео
радио, Москва, Исаак Левитан, День Победы, Великая Отечественная война, Германия, немцы, ВОВ

Отсюда вещал легендарный диктор Левитан: интересные факты о московском Доме радио и кое-что ещё

15:51 10.05.2025
 
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В канун 80-летия Великой Победы команда мультимедийного издания Украина.ру решила сделать материал о здании, в котором мы работаем. Потому что его история весьма интересна и, вероятно, для многих неизвестна.
Мы раскроем перед вами некоторые факты о Доме радио. Вот лишь один из них: именно здесь с 1959 года и вплоть до самой смерти трудился легендарный советский диктор Юрий Борисович Левитан.
Кроме того, вы увидите уникальные архивные фотографии и письма, посвящённые работе и подвигу советских радийщиков во время Великой Отечественной войны.
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