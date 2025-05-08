https://ukraina.ru/20250508/kazus-kolina-bella-zachem-104-letniy-veteran-iz-londona-prizyvaet-vooruzhatsya-protiv-rossii-1062995899.html

Казус Колина Белла. Зачем 104-летний ветеран из Лондона призывает вооружаться против России

Казус Колина Белла. Зачем 104-летний ветеран из Лондона призывает вооружаться против России - 08.05.2025 Украина.ру

Казус Колина Белла. Зачем 104-летний ветеран из Лондона призывает вооружаться против России

Британские СМИ привлекли к участию в кампании по пропаганде милитаризации Запада против России 104-летнего ветерана Второй Мировой войны. Сам он принимал участие в спорных бомбежках немецких городов, в результате которых гибли сотни тысяч мирных жителей

2025-05-08T08:21

2025-05-08T08:21

2025-05-08T08:21

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кир стармер

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Британская пропаганда вывела в поддержку идей милитаризации Европы 104-летнего ветерана Второй мировой войны, лейтенанта королевских ВВС в отставке Колина Белла. Его пригласили на радиоэфир LBC, где он попросил премьер-министра Великобритании Кира Стармера больше тратить денег на оборону. "На фоне угрозы со стороны России", добавили британские журналисты."С момента окончания Второй мировой войны страна (Великобритания. - Ред.) находилась под защитой американского зонтика. Похоже, этот американский зонтик можно будет убрать", - сказал Белл.Западным странам, добавил он, "нужно тратить больше уже сейчас, а не тогда, когда сможем это себе позволить". Великобритания находится в опасном положении, сказал он британским радиослушателям. Президент США Дональд Трамп пытается отвлечь русских от Китая, Ирана и Северной Кореи и вернуть их "в свои ряды", считает он. Его предшественник, Джо Байден, проводил такую политику, в результате которой Россия попала "в объятия этих деспотических режимов"."Западу необходимо тратить гораздо больше денег на свою оборону, и сделать это нужно сейчас. Не через два-три года, когда мы сможем себе это позволить. Это нужно сделать сейчас", - сказал он."Не забывайте, что я уже видел все это раньше, еще с тех пор, когда был подростком, жившим, как выразился Черчилль, в годы, когда политика умиротворения была в порядке вещей", - сказал он журналистам телеканала Sky News.Штрихи к портретуСедовласый Колин Белл в 104 года чувствует себя на 70 лет, спускается с высотных зданий по веревке. Через год после окончания Второй мировой уволился со службы, получил гражданскую профессию, и с тех пор много лет владеет собственной фирмой по оценке промышленных помещений. Он часто выступал в СМИ как военный эксперт, построил блестящую, как выражаются Лондонские масоны, масонскую карьеру. Отличный и убедительный персонаж для внушения чего угодно!Белл вступил однажды в масонскую ложу Королевских ВВС №7335, основанную в 1954 году как лондонское масонское пристанище для офицеров, которые могли оказаться на службе в любых частях света. Для Англии это - в порядке вещей и часть истории. В масонские ложи английские, шотландские и ирландские военнослужащие вступали полками с первой половины XVIII века. В настоящее время, по данным из открытых источников, в Великобритании существует порядка 70 военных лож. Это значит, что 60% участников должны быть или действующими военнослужащими, или ветеранами.В 2024 году Белл планировал заняться отправкой санитарных автомобилей на Украину. "В поддержку боевых действий там", поясняли лондонские масоны.Белл за полвека дал много интервью, сын его штурмана даже написал книгу об их службе. В одной из бесед c журналистами он рассказал, что добился расположения будущей жены после того, как пригласил ее на сеанс американского фильма "Унесенные ветром" (1939) в кино. Билетов было не достать - очередь была на полгода вперед, поэтому он пригрозил кассирше убийством."Я сказал: "Дорогая, если я не смогу достать два билета на "Унесенных ветром" в пятницу вечером, я могу просто прийти и перерезать себе горло", - рассказывал он. Угроза подействовала, два билета нашлись.Английские журналисты пишут о Белле кратко: совершил 50 боевых вылетов в 1944-45 годах над Германией, 13 из них - над Берлином. Сбрасывал бомбы. Масонам он рассказал, что перед каждым ночным вылетом получал бекон и вареные яйца - на случай, если самолет собьют, чтобы ему было бы чем подкрепиться на земле.Мой дедушка, например, тоже был летчиком-бомбардировщиком, родился в 1922 году (Белл - в 1921), поступил на службу в 1940 году (как и Белл), только уволился в 1965 (не как Белл). Он сбрасывал бомбы на разные военные и промышленные объекты оккупированных нацистами стран Европы. Так вот деду, по его словам, перед вылетом выдавали кружку спирта. Не для того, чтобы было чем подкрепиться, а "чтобы на таран не было страшно идти", говорил он. Может, спирт на самом деле был предназначен для чего-то по технической части, но он говорил именно так. Даже если это и было преувеличением, оно демонстрирует ужасающую разницу в отношении к войне. Кому - сухпаек, а кому - ценой жизни.Ковровые бомбардировкиЗа май 1944 - май 1945 мой дед совершил 36 успешных боевых вылетов (157 часов) ночью и 2 днем. У него было много фотографий из разрушенных городов - жаль, уже не получится спросить что-нибудь такое о последствиях бомбежек авиацией союзников. А эта тема всегда была тонкой. Нет, никто не преуменьшает роль союзников СССР по антигитлеровской коалиции, но о целесообразности бомбежек Ганновера, Нюрнберга, Гамбурга, Кельна, Манхайма, Дрездена и многих других немецких городов союзниками до сих пор спорят историки.Бомбардировки Дрездена англичанами и американцами немецкие же историки считают военным преступлением.Уинстон Черчиль приказал уничтожить мораль немецкого населения, английская авиация наносила удары по населенным пунктам вне зависимости от того, были ли там военные или промышленные объекты, или нет. Более того, британские стратеги разработали тактику, позволяющую буквально выжигать города. Для разработки привлекали даже пожарных.Сначала на жилые дома сбрасывали фугасные бомбы, чтобы сорвать крыши, выбить окна и двери. Затем - зажигательные снаряды. Из-за образовавшейся тяги получался огненный смерч, температура в котором могла достигать полутора тысяч градусов по Цельсию.К такому решению британцы пришли, сделав выводы о низкой эффективности бомбежек реальных военных или промышленных целей. Массовые ковровые бомбардировки, к слову, начались после того, как им нашла оправдание пропаганда. И тотальную бомбовую войну начал именно Лондон. Это - исторический факт.В 1940 году шла английско-немецкая воздушная война (ее называют "Битвой за Британию"). В ночь на 12 мая англичане сбросили бомбы на немецкий Мёнхенгладбах в районе Дюссельдорфа. Через два дня немцы ударили по Роттердаму, погибло около тысячи человек. По данным из открытых источников, в Великобритании эту цифру завысили в 30 раз, что позволило Черчиллю развязать воздушный террор.Однако британские аэродромы летчики Люфтваффе начали бомбить только в августе. В конце месяца одна из бомб упала в окрестностях Лондона якобы по ошибке летчика. В ответ Черчиль приказал бомбить Берлин. И, как говорится, понеслась. В результате бомбежек в Великобритании погибли не менее 60 тысяч мирных жителей. А в Германии, по разным оценкам, около 300 тысяч человек. В феврале 1945 года в Дрездене, по данным из открытых источников, погибли не менее 35 тысяч мирных жителей.Колин Белл летал на двухмоторном деревянном бомбардировщике Mosquito в составе 608-й эскадрильи Королевских ВВС, базирующейся в Норфолке. Первый боевой вылет - Ганновер. Цель была окутана густыми облаками, ни он, ни штурман ничего не видели. Боевого опыта у них не было, в результате бомбы сбрасывали вслепую. На обратном пути самолет едва не сбили немецкие зенитки, рассказывал он.Британцы наносили удары по Ганноверу с 1940 года. Всего было совершено 88 боевых вылетов. В результате из 147 с лишним тысяч домов неповрежденными остались только 7 с лишним тысяч. Около шести тысяч мирных жителей погибли.На город сбросили около 34 тысяч фугасных бомб и 900 тысяч зажигательных бомб. Последняя бомбардировка состоялась 28 марта 1945 года.608-я эскадрилья, где служил Белл, бомбила по такому принципу Бремен, Магдебург, Гамбург, Нюрнберг, Дрезден и Берлин.Основной удар по Дрездену был нанесен 13 февраля 1945 года. В нем приняли участие 796 английских бомбардировщиков Lancaster и десяток Mosquito. На город сбросили 1478 тонн фугасных бомб и 182 тонны зажигательных снарядов (650 тысяч штук "зажигалок"). В результате образовался огненный смерч, который было видно с расстояния более 200 километров."В результате проведенной акции пострадали прежде всего люди – тысячи убитых и раненых. Погибших было так много, что даже не было возможности их нормально похоронить – в последующие дни в городе складывали гигантские костры, на которых сжигали трупы. Колоссальный урон был нанесен жилым домам и городской инфраструктуре. Промышленность же пострадала мало. Из крупных предприятий лишь завод по производству оптических приборов был серьезно разрушен. Ущерб железнодорожной сети был нанесен небольшой – уже 15 февраля через Дрезден пошли поезда.С началом "холодной войны" уничтожение Дрездена стало использоваться в идеологическом давлении на СССР. Так, 11 февраля 1953 года Государственный департамент США официально заявил, что Дрезден был разрушен по просьбе Советского Союза. Однако документы, которые могли бы это подтвердить до сих пор обнаружены не были", - вот, что об этом пишут в историко-документальном департаменте МИД России.608-я эскадрилья бомбила промышленные районы, заявляют в Королевских ВВС.Бомбардировщики Mosquito 608-й эскадрильи не были вооружены автоматическими пушками."Их очень высокая скорость отчасти объяснялась полным отсутствием вооружения, поскольку башни или пушки добавляли бы вес", - говорится в справке Королевских ВВС.Казус БеллаМожет, поэтому британские СМИ, рассказывая о Белле, ограничиваются скудным "50 боевых вылетов"? Если подойти к этому вопросу объективно, то с таким, по-английски говоря бэкграундом, слабо верится, что пять десятков подобных налетов - аргумент в поддержку мнения военного эксперта. Особенного такого, который призывает к вооружению до зубов. А, спрашивается, для чего?Беллу 104 года или более 911 тысяч часов жизни. Возможно, его боевой налет, о котором пишут СМИ, составляет часов 250 или всего лишь 0,027% жизни. Но это умело используют британские власти. Белла приглашали в парламент Великобритании 9 марта 2022 года, на следующий день после того, как там выступил Владимир Зеленский.Зеленский тогда процитировал Черчилля: "Мы не начинали этой войны". Бывший оппозиционер Кир Стармер похвалил его за мужество.А Белла приводили в пример как напоминание того, что они, британцы, могут свободно встречаться, приветствовать мужество украинцев, только благодаря мужеству поколения Белла. 5 марта 2022 года ему исполнился 101 год, парламентарии поздравили его с днем рождения и поблагодарили "за то, что он сделал, чтобы мы смогли быть здесь сегодня".За всем этим скрывается еще одна дилемма. Могла ли российская авиация разнести в пух и прах украинские города, как это сделали английские бомбардировщики с городами Германии? Могла и, уверен, может. Сделала это? Нет.Почему англичане сотнями отправляли бомбардировщики на один немецкий город? Чтобы проломить линию противовоздушной обороны. Причем замысел прост до неприличия: из сотни сколько-то долетит, куда-то что-то скинут. Похоже ли это на тактику применения украинских беспилотников? Похоже.И, наконец, третье. Это почему-то британские высокоточные бомбардировщики, сжигавшие города с людьми, якобы не нарушали никаких международных норм, правил, гуманитарных прав, конвенций и прочего. В общем, всего того, в чем представители стран Запада ложно обвиняют Россию все время с начала специальной военной операции на Украине.А реальность-то совсем другая. И российское руководство не случайно постоянно повторяет, что целями Вооруженных сил РФ являются исключительно военные и промышленные объекты.как видим - разница впечатляющая.В этом и заключается казус Белла*.*casus belli - формальный повод для объявления войны

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эксклюзив, великобритания, россия, германия, черчилль, кир стармер, владимир зеленский