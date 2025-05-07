https://ukraina.ru/20250507/nedra-voyny-mineralnaya-sdelka-uzhe-ubivaet-rossiyskikh-i-ukrainskikh-soldat-1063004456.html

Недра войны. "Минеральная сделка" уже убивает российских и украинских солдат

Недра войны. "Минеральная сделка" уже убивает российских и украинских солдат - 07.05.2025 Украина.ру

Недра войны. "Минеральная сделка" уже убивает российских и украинских солдат

Впервые мне довелось с этим столкнуться еще в начала 90-ых годов прошлого века, когда распался СССР, а из его осколков (в том числе, и Украины) пытались создать приверженные рынку и демократии новые еврогосударства.

2025-05-07T19:07

2025-05-07T19:07

2025-05-07T19:07

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верховная рада

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Тогда нескольких украинских журналистов повезли по странам Восточной Европы, где уже свершились "бархатные революции" и они несколько лет шли путем рыночных реформ. Вот на встречах с первыми лицами государств те и рассказали, как им хорошо живется по-новому. А украинцы должны были в это поверить и рассказать дома о чужих страшно положительных примерах.Тогда же премьер-министр уже самостоятельной Чехии и "отец" тамошних реформ Вацлав Клаус (будущий вполне вменяемый президент) рассказал нам, что его страна продала, акционировала с участием иностранцев, передала в управление Германии огромное количество своих бывших государственных предприятий, в том числе и свой автогигант "Шкоду". Потому что, сказал Клаус, чехи не хотят воевать, они привыкли работать и прекрасно понимают, что если "швабы" (немцы то есть) купят что-то чешское себе и будут на нем зарабатывать, то они не будут это бомбить. Потому что оно – свое, хоть и на чешской территории.Другим словам пан Клаус рассказал, что Чехия увидела в продаже иностранцам своих предприятий фактическую гарантию своей же национальной безопасности. И при этом спасла предприятия от упадка и закрытия, придала им новый импульс развития, благодаря немецким и прочим инвестициям, обеспечила работой и зарплатой чехов, организовала выплаты в чешский госбюджет. Клаус так и поведал, что именно такие условия Чехия оговаривала в соглашениях о продаже своей стратегической собственности в чужие руки. Чтобы всем было хорошо.И тогда, и сейчас кажется все это очень разумным и прагматичным, вполне государственническим. Чехия от подобного обхождения со своей экономикой, кажется, выиграла.И вот уже несколько дней самые, как они думают, хитросделанные имиджмейкеры, пропагандоны и политехнолухи киевского неонацистского режима просроченного недофюрера Владимира Зеленского пошли по тому же пути. Они пытаются соврать всей нации сразу, используя как бы указанные выше чешские аргументы.Как они утверждают, недавно подписанная "минеральная сделка" (соглашение о передаче США всей Украины со всеми потрохами, пардон, недрами) будет своеобразной гарантией безопасности. Потому что если США, или их транснациональные корпорации, прячась под американскую крышу США, начнут разрабатывать украинские недра, используя имеющуюся логистику и прочую инфраструктуру, то Россия не будет эти объекты бомбить и обстреливать. Потому что испугается возможного конфликта уже с Америкой, а не с Киевом.Нормально, Григорий? Отлично, Константин, – как некогда в СССР шутили по Жванецкому. Защита под чужой "крышей" – это вполне рабочая схема обеспечения безопасности. И гарантия ненападения со стороны противника, который оказывается либо слабее "крыши", либо просто не хочет с нею ссориться. Как не хотят дальнейшего обострения с Вашингтоном в Москве. Особенно после того, как новый 47-й президент США Дональд Трамп начал говорить, что ему делить с Россией нечего и что он хочет заключить с нею сделку, пользуясь ролью посредника в урегулировании российско-украинского конфликта.Однако есть нюансы. Равно как и мнения разделились диаметрально противоположно.Кто только не анализировал "минеральную сделку", интересуясь, во что она превратила Украину.В Киеве даже обер-предатель из бывших властей некто Юрий Бойко, нардеп и экс-лидер как бы считающейся пророссийской партии ("Оппоплатформа – За жизнь" (ОПЗЖ) придерживается другого мнения. Соратник окопавшегося в Москве Виктора Медведчука, с которым они долго мутили с Зеленским свои мелкие гешефты за счет Украины, Бойко расхваливал подписанный документ о закабалении его страны, как супер прогрессивный и обеспечивающий ее экономическое процветание и безопасность.Однако общее мнение таково – сделка о недрах грозит Украину ее распродажей и исчезновением с карты мира, как самостоятельной хозяйственной единицы даже в принципе. Сделка превратила Украину в неоколонию США. Это мнение превалирующее.В первую очередь, потому, что по этой сделке у Украины практически ничего не остается. Однако все не только идет и может окончательно пойти с молотка. Сама Украина может исчезнуть с лица земли под ударами противника. То есть российских войск, перед которыми стоит задача – в рамках спецвоенной операции (СВО) уничтожение неонацистской Украины, являющейся главной угрозой национальной безопасности России. И российские войска, как сегодня кажется, готовы это сделать и даже делают.И исчезнуть Украина и все сущее на ее территории могут как раз потому, что идет война, в которой очень высокая ставка – существование самой этой страны. Украина никому не нужна, как государство. Она – полигон и инструмент в войне. И "минеральная сделка" способствует этой войне. Несмотря на то, что она (сделка) – как бы об экономике, а не о политике и не о войне.И знаете, почему? Об этом фактически написано в самом соглашении. Потому что документ предусматривает создание некоего украинско-американского инвестиционного фонда, который будет рулить восстановлением и реконструкцией Украины после войны и уже сейчас и в который в пропорции 50 на 50 должны поступать средства от эксплуатации украинских недр. Простенько, надежно и на вид вроде бы равноправно.Однако есть несколько важных "но". Дело не только в том, что 40% указанных укро-недр находятся на землях и в областях, которые уже являются конституционными территориями России. И не в том, что солдаты России должны защищать эти земли от кого бы то ни было.Главная проблема в том, что недра еще неизвестно когда будут эксплуатироваться и приносить прибыль и инвесторам, и Украине. А вот фонд уже как бы создан и уже наполняется. Но как?! США вносят в него взносы в виде… оружия, которое сегодня нужно Украине для войны. Той, что уже сегодня идет. Против России, разумеется.Зеленский долго сопротивлялся такому подходу и отказывался признавать поставленную Украине помощь, как ее долги. Но Штаты умеют убеждать и дожимать ситуацию выгодно для себя, и сегодня неонацисты в Киеве согласны: все, что будут давать США Украине, может пойти и, скорее всего, пойдет в инвестиционный фонд. Как новый украинский госдолг, который будет еще более огромен и который будут отдавать будущие поколения граждан Украины, если она, паче чаяния, сохранится хоть в каком-то виде.То есть сделка еще даже не ратифицирована Верховной Радой, в инвестфонд не пришло ни копейки на послевоенное восстановление, а вот долги Украины уже растут. За войну. Настоящую и будущую. Во всяком случае, продажи оружия уже выросли на 50 млн долл, которые США разрешили на коммерческую закупку всего смертоносного для Украины. Говорят и о других закупках и поставках, о которых уже тошно и вспоминать.Другими словами, уже сейчас "минеральная сделка", которая призвана восстанавливать Украину после войны за счет продажи и эксплуатации недр, работает на продолжение этой войны. И уже убивает российских и украинских солдат. Потому в зону боев идет оружие, а убитые солдаты уходят страшным перегноем в эти самые недра.Такой вот кульбит случился в Украине с вполне приемлемым и по виду таким мирным документом. Но он вполне укладывается в западную стратегию, цель которой – нанести стратегическое поражение России. И цель эту, повторяю уже в который раз, пока никто не снимал с повестки дня и не убирал с государственных стратегий обеспечения безопасности. И в США, и во многих странах-членах НАТО.Запад привычно действует вдолгую. И не мытьем, так катаньем. И если с Украиной, кажется, все ясно – она отдана на закланье, то России это нужно понимать. И учиться по мере сил и необходимости с волками жить и по-волчьи выть, если по-иному нельзя…О ситуации в экономике Украины в эти дни - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: нацисты против детских книжек и минеральная капитуляция"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

украина, сша, россия, владимир зеленский, юрий бойко, сергей григоров, верховная рада, нато