https://ukraina.ru/20250507/ekonomika-ukrainy-i-voyna-natsisty-protiv-detskikh-knizhek-i-mineralnaya-kapitulyatsiya-1062977014.html

Экономика Украины и война: нацисты против детских книжек и минеральная капитуляция

Экономика Украины и война: нацисты против детских книжек и минеральная капитуляция - 07.05.2025 Украина.ру

Экономика Украины и война: нацисты против детских книжек и минеральная капитуляция

Главная экономическая тема минувшей недели — скоропостижное подписание киевской властью "минеральной сделки" в полном объёме и с критическими уступками США. Масштаб "прогиба" украинскими властями пока не ясен, но тайное неизбежно станет явным.

2025-05-07T04:55

2025-05-07T04:55

2025-05-07T04:55

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Но не только минеральная сделка гремела в информационном пространстве: ряд интересных новостей породили пресс-службы энергетических компаний, заодно нацифицированные граждане Украины уничтожили два книжных издательства и тираж детской книги.Читайте об этой и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам."Минеральная сделка"8 мая — уже после публикации данного обзора — должна состояться ратификация подписанной поздним вечером 30 апреля "минеральной сделки". Благодаря публикациям западных СМИ стало понятно, что сделка подписана целиком и полностью, тогда как изначально киевская власть утверждала, что подписала лишь рамочное соглашение. Также стало очевидно, что сделка не сулит Украине ничего хорошего, хотя члены украинского Кабмина пытаются убедить общество в обратном. А чтобы никто не сорвал ратификацию Раду обнесли колючей проволокой, а Зеленский призвал США вводить санкции против тех депутатов, кто рискнёт нажать не на ту кнопку в стенах парламента.Естественно, коренных изменений после ратификации соглашения не будет — Земля не налетит на небесную ось. Но принятие условий сделки повлечёт за собой ряд последствий.Во-первых, Украина опускается до уровня Ирака или Афганистана в период оккупации последнего американскими войсками — руководству этих стран также были навязаны "минеральные сделки". Для российского обывателя это не новость — он изначально крайне скептичен ко всему, что делает киевская власть. А вот для части украинцев это будет новостью, впрочем, адекватной социологии с той стороны границы нет, да и СМИ попытаются убедить украинцев в том, что передаче недр США является великим благом так как украинская олигархия этими недрами распоряжалась нерационально. Получится ли — покажет время.Во-вторых, Зеленский согласился на продавливаемую США схему грабежа Украины в обмен на возможность продолжать войну с Россией, что гарантирует ему сохранение власти. Проще говоря, президент (по украинской конституции лидеры государства даже после истечения срока полномочий остаются президентами) с истекшим сроком полномочий в условиях военного положения передал недра Украины в оккупацию США, чтобы получить крупицу внешней легитимности для продолжения войны до последнего украинца. Будет ли ему предоставлен дополнительный транш внешней легитимации пока не ясно. Всё зависит от адекватности восприятия Трампом требований России и готовности их удовлетворить.В-третьих, США ограбят Украину по чисто колониальной схеме. Фонд восстановления заниматься восстановлением не будет — на протяжении как минимум 10 лет через него будут выкачивать в Вашингтон деньги от продажи украинских ресурсов. Доказать что-либо американцам киевская власть не сможет, а сам фонд будет зарегистрирован в американском внутреннем офшоре.Тем не менее, эта схема заработает не сразу: впереди ратификация соглашения, принятие подзаконных актов и прочие бюрократические моменты, в ходе которых США столкнутся с тем, что любые соглашения с киевской властью не носят окончательного характера.А пока Минэкологии приступает к проверке владельцев "спящих" лицензий: их отменят, чтобы можно было удовлетворить аппетиты американских капиталистов.Как заработать на мигрантахМинистерство экономики Украины начало разработку Стратегии занятости населения, которая должна стать ответом бюрократии на структурные изменения рынка труда, демографии и последствий войны. Не суть важно, что пропишут в стратегии бюрократы. Зеленский в ходе своего визита в Чехию показал настоящее украинского рынка труда, когда сфотографировался с украинскими женщинами, которые трудятся уборщицами в чешском парламенте. К Зеленскому в данном случае вопросов нет — он сволочь. Вопросы к уборщицам: неужели у них не нашлось ни капли самоуважения, которое помогло бы им удержаться от фотографирования с человеком, из-за которого они были вынуждены покинуть свою страну, чтобы заниматься самым низкоквалифицированным трудом на чужбине?Но даже покинув территорию Украины с украинцев продолжают стричь купоны. С 3 мая плата за апостиль выросла в 12 раз: с 51 до 610 гривен для физических лиц.А в Польше иностранцы в прошлом году купили 17330 квартир и коммерческих помещений общей площадью свыше 1 млн м2. В прошлом году иностранцами было приобретено 14 тыс. объектов недвижимости. Украинцы в лидерах среди покупателей, в 2023 году (точных данных за 2024 год нет) ими было приобретено 7700 квартир. Не остановили ни местные цены (от 2,5 до 4 тыс. евро за квадратный метр "первички"), ни дороговизна кредитов. Жильё покупается преимущественно как инвестиция.МВФ в роли Капитана ОчевидностьВ январе-апреле текущего года в общий фонд украинского бюджета поступило 856,3 млрд гривен, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Примечательно, что лидером по поступлениям стали НДС (272,2 млрд гривен), НДФЛ (107,2 млрд гривен), налог на прибыль предприятий (105,1 млрд гривен) и акциз (84,5 млрд гривен). Таможня пополнила бюджет на 16,5 млрд гривен, рента от использования недр дала 11,4 млрд гривен. Как видно, из 856,3 млрд гривен 356,7 дали налоги на потребление (НДС и акциз), на этом фоне налог на прибыль предприятий с 105,1 млрд гривен меркнет.А в рамках латания непрерывно возникающих бюджетных дыр МВФ рекомендует киевской власти в следующем году повысить ставку НДС, перейти на прогрессивную шкалу налогообложения и заняться выведением экономики из тени. В целом, этим киевская власть занимается и так, без каких-либо рекомендаций, с самого начала СВО. Не зря же она явочным порядком легализовала порнографию, заставив моделей с OnlyFans платить налоги.К слову, за прошлый год на подконтрольной киевской власти территории стало на 63,5% больше миллионеров, теперь таковых насчитывается 17 тыс. человек. Из них 6,6 тыс. человек впервые задекларировали доходы свыше 1 млн гривен.Ситуация в энергетикеВ апреле в украинские ПХГ закачали 258 млн м3 газа, что на 44% меньше, чем в прошлом году. В ПХГ на 18,4% меньше газа, чем в прошлом году. Номинальный объём — 5,7 млрд м3, но запасы активного газа составляют всего 960 млн м3. Именно с газом у киевской власти будут наибольшие проблемы в этом году: если верить заявлениям киевских чиновников, украинская газодобыча выбита на 50%.Также в апреле на 30%, до 191 тыс. МВт*ч, по сравнению с мартом сократился импорт электроэнергии. Крупнейшим поставщиком электроэнергии стала Венгрия (38%) и Молдавия (35%). А с 1 марта мощность перетоков с ЕС в Украину и Молдавию вырастет на 100 МВт, до 650 МВт.К слову, к 30 апреля на подконтрольной киевской власти территории не работали три из девяти атомных энергоблоков: их вывели на планово-предупредительные ремонты и перезагрузку топлива.Нацисты против детских книжекУкраинские антикоррупционеры на западном финансировании из Bigus.Info выпустили расследование, в котором утверждают, что украинское издательство "Кредо" с киевской регистрацией вплоть до 2021 года работало на российском рынке через компанию "Фортуна", а основатели "Кредо" числились в качестве ИП в Донецке и были в этот момент гражданами России.Этот ужасный грех украинское нацифицированное меньшинство простить основателям издательства не смогло и устроило по этому поводу скандал. Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания, который ведёт реестр распространителей книг, исключит из него издательство "Кредо" и "Бейби Бук" (им также владеют граждане России), а деятельность издательств остановлена.Заодно к борьбе с издательством присоединились отдельные участники книжного рынка. Книжная сеть "Е" прекратила сотрудничество с издательством "Кредо", изъяв его книги с продажи.На этом фоне днепропетровское издательство "Абрикос паблишинг" решило уничтожить тираж детской книги "Домик мечты", потому что ее автор ведет страницы в соцсетях на русском языке. Автор книги — проживающая в Шотландии уроженка Украины Юлианна Караман. Шум вокруг автора подняло нацифицированное меньшинство: кто увидел в соцсетях что Караман пишет посты на русском и репостит видео, где читают изданную в России её книгу на русском языке, на котором она и была изначально написана. В издательстве заявили, что "не обратили должного внимания на публичную деятельность автора". Именно так и выглядит тоталитаризм: достаточно одного доноса и негативного информационного фона, чтобы изъять с продажи книги двух издательств и уничтожить детскую книжку лишь из-за того, что её читают в России.Прочие новостиУкраина с 1 мая перешла на европейский стандарт светофоров, теперь зелёный цвет станет ярче и насыщеннее. А в бензин начнут добавлять не меньше 5% спирта во исполнение евроинтеграционных требований.Отобранный в своё время у Игоря Коломойского "Приватбанк" перечислил 80% своей прибыли в виде дивидендов в государственный бюджет, пополнив его на 32,1 млрд гривен.Бывший украинский олигарх, а теперь просто крупный бизнесмен, Сергей Тигипко получил разрешение на создание в Черновицкой области индустриального парка "Фруктовая индустрия". Специализироваться парк будет на промышленной переработке фруктово-ягодной продукции, консервации, заморозке и сублимации фруктов и ягод, а также производстве пищевых продуктов. В проект вложат почти миллиард гривен, создав 540 рабочих мест.Кабмин утвердил положение о создании госагентства "ПлейСити", которое станет регулятором рынка азартных игр вместо разогнанного в прошлом году КРАИЛ.В первом квартале 2025 года впервые за 30 лет объёмы производства молока сельскохозяйственными организациями превысили производство в хозяйствах населения.Минобороны поручило Минздраву снять бронь с части медработников, которые нужны на линии фронта, а мужчинам старше 60 лет хотят разрешить добровольно записываться в ВСУ. Главный вопрос в том, насколько подобная запись будет добровольной.О других событиях на минувшей неделе на Украине - в статье Павла Котова "Украина за неделю. Злобный наркоджин против Дня Победы"

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