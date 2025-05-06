"Прошу, чтобы меня освободили от должности": Кадыров ответил на слухи о своей отставке - 06.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250506/proshu-chtoby-menya-osvobodili-ot-dolzhnosti-kadyrov-otvetil-na-slukhi-o-svoey-otstavke-1062968405.html
"Прошу, чтобы меня освободили от должности": Кадыров ответил на слухи о своей отставке
"Прошу, чтобы меня освободили от должности": Кадыров ответил на слухи о своей отставке - 06.05.2025 Украина.ру
"Прошу, чтобы меня освободили от должности": Кадыров ответил на слухи о своей отставке
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей отставке. Что именно он сказал, сообщило информационное агентство "Чечня Сегодня" 5 мая
2025-05-06T15:50
2025-05-06T15:57
новости
россия
владимир путин
рамзан кадыров
чечня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/07/1043337584_0:66:2880:1686_1920x0_80_0_0_d5594a40988dd3b3edee1148feda7f5a.jpg
Также глава Чеченской Республики рассказал прессе, что он делает, когда злится на кого-то. И этот совет, отметил глава региона, ему дал президент России Владимир Путин. "Мне дал совет Владимир Владимирович: когда ты сильно злой, то нужно лечь спать с этой мыслью. Злость пройдет и все будет хорошо. Я так и делаю и все спокойно бывает", - сказал Кадыров.При этом в его телеграм-канале ничего подобного не сообщается. Последний пост главы Чечни, датированный 6 мая, посвящен работе 78-го мотострелкового полка "Север-АХМАТ" МО РФ на Часово-Ярском. В публикации отмечается, что бойцы подразделения обнаружили хорошо замаскированный склад с артиллерийскими снарядами противника. После уточнения координат этот объект был уничтожен.Также во вторник, 6 мая, Россия и Украина обменялись пленными по формуле 205 на 205. И это пятый раз в текущем году.
россия
чечня
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/07/1043337584_151:0:2880:2047_1920x0_80_0_0_29b0519076b27177a5b763cb52b7b103.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир путин, рамзан кадыров, чечня
Новости, Россия, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Чечня

"Прошу, чтобы меня освободили от должности": Кадыров ответил на слухи о своей отставке

15:50 06.05.2025 (обновлено: 15:57 06.05.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с главой Чечни Р. Кадыровым
Президент РФ В. Путин встретился с главой Чечни Р. Кадыровым - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей отставке. Что именно он сказал, сообщило информационное агентство "Чечня Сегодня" 5 мая
"Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат", - процитировало информагентство Кадырова.
Также глава Чеченской Республики рассказал прессе, что он делает, когда злится на кого-то. И этот совет, отметил глава региона, ему дал президент России Владимир Путин.
"Мне дал совет Владимир Владимирович: когда ты сильно злой, то нужно лечь спать с этой мыслью. Злость пройдет и все будет хорошо. Я так и делаю и все спокойно бывает", - сказал Кадыров.
При этом в его телеграм-канале ничего подобного не сообщается. Последний пост главы Чечни, датированный 6 мая, посвящен работе 78-го мотострелкового полка "Север-АХМАТ" МО РФ на Часово-Ярском. В публикации отмечается, что бойцы подразделения обнаружили хорошо замаскированный склад с артиллерийскими снарядами противника. После уточнения координат этот объект был уничтожен.
Также во вторник, 6 мая, Россия и Украина обменялись пленными по формуле 205 на 205. И это пятый раз в текущем году.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВладимир ПутинРамзан КадыровЧечня
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:29Сигнал о давно назревшем: в Германии оценили выборный антирекорд Мерца
16:21Немного о денацификации. Неплановое последствие СВО
16:14В Бундестаге торопятся выбрать Мерца. В Кремле оценили перспективы диалога с ним
16:00"Шёл солдат" – дрожащий голос Константина Симонова
15:50"Прошу, чтобы меня освободили от должности": Кадыров ответил на слухи о своей отставке
15:17Зачем прибалты обещают Киеву удвоенную помощь и нужна ли России вся Украина — Носович
15:12Кто из солдат Северной Кореи воюет за Россию и почему так: Ераносян дал полный расклад
15:08Армия России освободила Лысовку в ДНР
14:56БПЛА "Герань-2" поразили склад боеприпасов ВСУ в селе Новотроицкое
14:54Пятый раз в 2025-м: Россия и Украина обменялись пленными
14:42Песков похвалил работу системы противовоздушной обороны России
14:34Военный парад в Минске начнется вечером 9 мая – Минобороны Белоруссии
14:19 "Позаботься о моей маленькой птичке": о чём Украина споёт на "Евровидении"
14:07Ажиотаж вокруг кефира Путина доказал популярность президента среди россиян - Песков
13:27Песков пригрозил ответом на попытки Киева атаковать РФ в дни перемирия
13:26Украинские уклонисты платили ОПГ по $14-17 тыс за возможность сбежать в ЕС
13:19Захарова высмеяла сообщения о подготовке Лондона к конфликту с РФ
13:00Кто желает заменить США, кому угрожает Зеленский и как ВСУ намерены остановить армию РФ? Главное на 13:00
12:58Украинские врачи помогали уклонистам избежать мобилизации с диагнозом ВИЧ
12:27Нижегородский экс-военком осужден за взятки
Лента новостейМолния