"Прошу, чтобы меня освободили от должности": Кадыров ответил на слухи о своей отставке
15:50 06.05.2025 (обновлено: 15:57 06.05.2025)
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с главой Чечни Р. Кадыровым
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей отставке. Что именно он сказал, сообщило информационное агентство "Чечня Сегодня" 5 мая
"Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат", - процитировало информагентство Кадырова.
Также глава Чеченской Республики рассказал прессе, что он делает, когда злится на кого-то. И этот совет, отметил глава региона, ему дал президент России Владимир Путин.
"Мне дал совет Владимир Владимирович: когда ты сильно злой, то нужно лечь спать с этой мыслью. Злость пройдет и все будет хорошо. Я так и делаю и все спокойно бывает", - сказал Кадыров.
При этом в его телеграм-канале ничего подобного не сообщается. Последний пост главы Чечни, датированный 6 мая, посвящен работе 78-го мотострелкового полка "Север-АХМАТ" МО РФ на Часово-Ярском. В публикации отмечается, что бойцы подразделения обнаружили хорошо замаскированный склад с артиллерийскими снарядами противника. После уточнения координат этот объект был уничтожен.
Также во вторник, 6 мая, Россия и Украина обменялись пленными по формуле 205 на 205. И это пятый раз в текущем году.
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