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"Прошу, чтобы меня освободили от должности": Кадыров ответил на слухи о своей отставке

"Прошу, чтобы меня освободили от должности": Кадыров ответил на слухи о своей отставке - 06.05.2025 Украина.ру

"Прошу, чтобы меня освободили от должности": Кадыров ответил на слухи о своей отставке

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей отставке. Что именно он сказал, сообщило информационное агентство "Чечня Сегодня" 5 мая

2025-05-06T15:50

2025-05-06T15:50

2025-05-06T15:57

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Также глава Чеченской Республики рассказал прессе, что он делает, когда злится на кого-то. И этот совет, отметил глава региона, ему дал президент России Владимир Путин. "Мне дал совет Владимир Владимирович: когда ты сильно злой, то нужно лечь спать с этой мыслью. Злость пройдет и все будет хорошо. Я так и делаю и все спокойно бывает", - сказал Кадыров.При этом в его телеграм-канале ничего подобного не сообщается. Последний пост главы Чечни, датированный 6 мая, посвящен работе 78-го мотострелкового полка "Север-АХМАТ" МО РФ на Часово-Ярском. В публикации отмечается, что бойцы подразделения обнаружили хорошо замаскированный склад с артиллерийскими снарядами противника. После уточнения координат этот объект был уничтожен.Также во вторник, 6 мая, Россия и Украина обменялись пленными по формуле 205 на 205. И это пятый раз в текущем году.

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новости, россия, владимир путин, рамзан кадыров, чечня